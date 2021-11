Masi responde a Mercedes que insinúa un trato favorable a Red Bull

El fin de semana del GP de Brasil, pese a la victoria, dejó un gran enfado en Mercedes, con una serie de acontecimientos en los que se vieron siempre perjudicados.

Primero fue la descalificación de Hamilton tras la clasificación por una infracción técnica en su coche, y luego, que los comisarios decidieran que la agresiva defensa de Verstappen en la curva 4 durante la carrera no merecía ni siquiera ser investigada.

Por ello, Toto Wolff dijo que todas las decisiones del fin de semana habían ido contra Mercedes, y cuando Lewis Hamilton hizo el adelantamiento ganador sobre Max Verstappen se le vio mirar desafiante a la cámara y señalarla con el dedo índice.

Al director de carrera de la F1, Michael Masi, se le preguntó por esas quejas de Mercedes sobre trato desfavorable, y fue claro en su respuesta: "Todos los competidores, todos los pilotos, son tratados de manera equitativa y justa en todo momento".

Aunque comprende que en el equipo alemán estén contrariados: "Obviamente, si estás en el lado del que recibe una penalización, creo que todos se sienten tratados injustamente. Pero ya sabes, asumir eso es parte del rol que nosotros ocupamos".

Pero más allá del incidente en la curva 4, el gran motivo de molestia en Mercedes es que alegan que su alerón se había roto en algún momento de la clasificación y, en lugar de permitirles arreglarlo, directamente los investigaron y sancionaron.

"Creo que en cierto modo había un pacto de caballeros, si es que existe algo así, porque en la F1 no hay caballeros. Pero está claro que ya no existe", había declarado Wolff. "Ahora parece que no se puede tener un milímetro de indulgencia para arreglar cosas en un coche. Si está roto, está roto, no puedes tocarlo. Así es como han decidido que sea a partir de ahora".

Esas palabras iban acompañadas de la protesta porque Red Bull había trabajado en su alerón trasero en Austin y México tras encontrar problemas. Por ello, a Masi se le preguntó si había que ajustar algo en el reglamento para dar la posibilidad de revisar posibles averías en parque cerrado.

E insistió en que no hay inconsistencia: "Todos los informes que envía Jo Bauer como delegado técnico, antes de la carrera, explican claramente las reparaciones o los reemplazos que pueden ocurrir en condiciones de parque cerrado. Y eso está claramente listado para que todos lo puedan leer".

"Entonces, desde esa perspectiva, sí, nos suelen hacer solicitudes cada fin de semana, y aún más en fines de semana con clasificación al sprint, donde cambia momento en el que empiezan las condiciones de parque cerrado".

"Por lo tanto, desde nuestra perspectiva, tratamos cada solicitud por igual, de manera consistente, miramos cada una por separado. La cosa es que si vemos algo que el equipo tiene, digamos sistemáticamente, durante un número de eventos, les pedimos que realicen modificaciones permanentes en esa parte del coche. Así que hay muchas cosas que entran en juego. Y no, no creo que haya ninguna inconsistencia en absoluto".

Y entonces, si Mercedes hubiera dado un paso adelante tras la clasificación pidiendo reparar esa pieza... ¿se les habría permitido?

"Eso es un caso hipotético. Tendría que charlar con nuestros técnicos, porque como todos saben, eso está dentro de su ámbito".