Mercedes teme que Hamilton pierda el GP de Canadá

Lewis Hamilton terminó la carrera cojeando después de bajarse de su Mercedes al final del Gran Premio de Azerbaiyán 2022 de Fórmula 1, con dolores de espalda provocados por el rebote que proviene del famoso porpoising.

Posteriormente al evento, el piloto siete veces campeón dijo que no podía explicar cuánto dolor tuvo que soportar durante la carrera, ya que en ocasiones se vio obligado a apretar los dientes para sobrevivir a su agonía.

"Solo estaba aguantando y apretando los dientes por el dolor, y la adrenalina [ayudó]", dijo a Sky.

Toto Wolff dijo que los dolores de Lewis Hamilton después de la carrera demostraron que los problemas que estaba sufriendo su piloto iban más allá de lo normal, y expresó cierta preocupación por lo que le está pasando el británico.

"Es algo realmente malo", dijo Wolff. "Solo tenemos que encontrar una solución. En este momento, creo que es quizás el piloto más afectado de todos. Pero casi todo el mundo, por lo que he podido ver, ha dicho que sufre".

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, en el Parc Ferme Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Cuando se le preguntó si existía alguna preocupación de que el dolor de Hamilton pudiera incluso dejarle fuera de la carrera del próximo fin de semana en Canadá, Wolff dijo: "Sí, definitivamente. No lo he visto y no he hablado con él después [de la carrera], pero puedes ver que esto ya no es un problema de los músculos".

"Quiero decir, eso se centra en la columna vertebral y puede tener algunas consecuencias", explicó.

Mercedes siempre cuenta con uno de sus pilotos reserva en las carreras, que normalmente es uno de sus pilotos de Fórmula E, Stoffel Vandoorne o Nyck de Vries, y Wolff aseguró que tenía sentido tener a alguien presente por si Hamilton tuviera problemas en Montreal.

"No creo que este sea solo un problema de Lewis", afirmó Wolff. "Él es el que probablemente esté más afectado. Pero, en general, también afecta a George y a muchos otros".

"La solución podría ser tener a alguien siempre de reserva, que de todos modos nosotros ya lo tenemos en cada carrera, para asegurarnos de que nuestros coches estén en pista", concluyó.