Horner: "No creo que el mensaje fuera una orden de equipo para Pérez" Christian Horner, jefe de Red Bull, no piensa que el mensaje a Sergio Pérez de no luchar con Max Verstappen en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 haya sido una orden de equipo para el mexicano.

Por: Federico Faturos Coautor: Jonathan Noble Sergio Pérez saltó de segundo a primero al adelantar a Charles Leclerc en la primera curva de la carrera este domingo en Bakú tras una gran salida, y parecía en poder de comenzar a construir una victoria en un circuito donde ya había ganado el año pasado. Sin embargo, luego de alejarse poco más de dos segundos de Leclerc, Pérez pronto comenzó a sufrir con la tracción y, cuando Max Verstappen se colocó segundo ante la parada en pits del piloto de Ferrari bajo Virtual Safety Car, el campeón del mundo se vino con todo contra "Checo". Verstappen entró en zona de DRS de Pérez y lo adelantó en la primera curva de la vuelta 15 sin que el piloto de Guadalajara, que había sido un segundo más lento que el neerlandés en el giro anterior, opusiera resistencia. Poco después la transmisión de TV mostró un claro mensaje que recibió Pérez por la radio cuando Verstappen se le acercaba: "Sin pelear". Ese comentario llega luego de que Pérez recibiera uno similar dos carreras atrás durante el Gran Premio de España, cuando también estaba al frente y Verstappen se le acercaba con un ritmo más veloz. Después de la carrera Horner fue consultado al enfrentar a los medios si quizás no era un poco injusto que el mexicano siguiera recibiendo esos mensajes, a lo que el jefe de Red Bull se centró en que lo hicieron porque el ritmo de Verstappen era superior al de "Checo" y que aún tienen muy fresco el recuerdo del choque entre el neerlandés y Daniel Ricciardo en Bakú cuatro años atrás. "La diferencia de ritmo entre los dos pilotos era muy significativa", dijo Horner. "Hablamos esta mañana que si competían entre ellos, se den espacio uno al otro e hicieron eso hoy. 2018 no está muy lejos en nuestra mente, así que era muy importante que los pilotos, a esta altura del campeonato, sean justos entre sí porque la prioridad es maximizar los puntos contra Ferrari. Sabemos que ellos tienen un coche muy rápido en este momento y hemos visto lo rápido que pueden cambiar las cosas, así que es el equipo al que debemos priorizar", argumentó. Cuando se le preguntó si Red Bull continuaría recurriendo a órdenes de equipo en la temporada, Horner destacó que para él lo de este domingo no fue el caso de una orden de equipo hacia Pérez. "Creo que lo de hoy no fue estrictamente una orden de equipo, fue una cuestión de tener un coche más rápido y uno más lento", respondió Horner. "Max tenía una ventaja de ritmo significativa sobre 'Checo', que en ese punto estaba sufriendo con mucho graining en sus neumáticos traseros. Se trató de no meternos contra el muro de pits aquí y si un coche es más rápido que el otro, admítelo y vamos a enfocarnos en lograr el mejor resultado posible para el equipo", finalizó. También lee: Mercedes teme que Hamilton pierda el GP de Canadá

Leclerc, desconcertado ante el desastre de Ferrari en Bakú Galería: Las fotos de Sergio Pérez en el Gran Premio de Azerbaiyán 2022 Haz clic en las flechas para pasar las imágenes Podio: segundo lugar Sergio Pérez, Red Bull Racing Arrancada Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18, luchan por el liderazgo por delante de Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz, Ferrari F1-75