Mercedes no tiene un Plan B por si pierde a Hamilton en la F1

El contrato de Hamilton con Mercedes termina a finales de la actual temporada, y el equipo y el piloto aún no han llegado a un acuerdo para ampliarlo.

Aunque había cierta esperanza de que el asunto se solucionara rápidamente durante el pasado invierno europeo, las conversaciones se han pausado hasta que Wolff y Hamilton puedan fijar un momento adecuado para mantenerlas.

Pero sin un compromiso firme de Hamilton sobre sus planes para 2024, Mercedes podría verse expuesta a no tener un sustituto adecuado disponible si el siete veces campeón del mundo decide a última hora no continuar.

Mercedes quiere que Hamilton se comprometa a un nuevo acuerdo, pero Wolff ha insistido en que está tan tranquilo con la situación que ni siquiera estaba pensando en ninguna opción alternativa.

Hablando en exclusiva con Motorsport.com sobre la situación de Hamilton, Wolff dijo: "Creo que puede sonar ingenuo, pero realmente me cuesta pensar en un Plan B, si mi Plan A sigue siendo el que es mi favorito".

"No quiero entrar en discusiones con otros pilotos, porque estoy contento con los que están en el equipo, eso seguro. De momento, no hay plan B. Es Lewis".

Aunque Wolff reconoció que no sería ideal que Mercedes tuviera que buscar un nuevo piloto a finales de año si Hamilton decidiera abandonar, se mostró confiado en que no habría una decisión tan tardía.

"Creo que nos lo diría con suficiente antelación", añadió Wolff. "No creo que Lewis dijera: 'No puedo seguir haciendo esto. Mañana me voy'".

Toto Wolff, director del equipo y consejero delegado de Mercedes-AMG, con Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

"Siempre sintió la responsabilidad del equipo. No dejaría solo al equipo. Los pilotos siempre pueden tomar decisiones (como esa(, pero él no nos dejaría solos".

"Pero luego, creo que si crees que eres un equipo atractivo para los demás, encontrarás soluciones".

Aunque Hamilton no ha tenido el comienzo de temporada que le hubiera gustado, dijo que su mentalidad era la de seguir en la F1 unos cuantos años más.

En declaraciones en el Gran Premio de Arabia Saudita, el británico dijo: "Me encanta este equipo, estoy muy agradecido a todos los que me han acompañado en este viaje".

"No me planteo estar en ningún otro sitio, y no me veo renunciando, no me siento un desertor".

"Pero no diría que me está aportando mucho. Ya he pasado por eso, me he comprado la camiseta muchas veces".

"Pero intento ser paciente y trabajar con el equipo para llegar a un buen lugar. Y eso es todo lo que puedo decir ahora mismo. No voy a ir a ningún otro sitio".

