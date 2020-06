Mercedes cambia la decoración de su coche a negro contra el racismo

La Fórmula 1 se ha mostrado muy activa en las últimas semanas promoviendo una mayor diversidad y aceptación a las clases más desfavorecidas. En su lucha contra el racismo, la categoría creó una fundación y una iniciativa, We Race As One, protagonizará el inicio del mundial.

Sin embargo, no será la única reivindicación que veremos en las primeras carreras, y es que Mercedes ha ido más allá y ha presentado una sorprendente nueva decoración de su W11 para la temporada 2020, donde el negro predomina sobre el resto de colores.

Mercedes define su idea de llevar un coche negro como dos objetivos:

"Una declaración de que estamos en contra del racismo y la discriminación en todas sus formas"

"Y una promesa pública de mejorar aún más la diversidad de nuestro equipo y nuestro deporte".

El equipo alemán reacciona así al movimiento #BlackLivesMatters que ha cobrado fuerza en las últimas semanas tras los incidentes racistas que tuvieron su punto culminante en Estados Unidos con la muerte de George Floyd. Liderados por Hamilton, la F1 alzó su voz, y Mercedes deja atrás su histórico color plateado para competir este año de negro.

"Hemos utilizado las últimas semanas para escuchar la opinión de los miembros de nuestro equipo, aprender y reflexionar sobre nuestro equipo tal como es hoy y cómo queremos que sea en el futuro", dice el comunicado.

Mercedes admite que solo el 3% de su personal forma parte de grupos étnicos minoritarios y solo el 12% son mujeres, y se compromete a "atraer talento de muchas áreas de la sociedad a las que actualmente no llegamos".

La decoración anti racista del coche Mercedes W11... y de sus pilotos

El color no es el único cambio que se verá en el reivindicativo W11.

"Para 2020, hemos decidido competir con una decoración de base completamente negra como una promesa pública de mejorar la diversidad de nuestro equipo, y una declaración clara de que estamos en contra del racismo y todas las formas de discriminación. La petición "End Racism" (Acabemos con el racismo) aparecerá en el halo de ambos coches, y la iniciativa de la F1 #WeRaceAsOne aparecerá en los espejos del W11", explicaban.

Además, Lewis Hamilton y Valtteri Bottas disputarán la temporada 2020 con monos negros y ambos pilotos también adaptarán los diseños de sus cascos.

Mercedes admite que llevará años encontrar las mejores respuestas e introducir los mayores cambios para aumentar la diversidad en la F1, pero promete luchar día a día por conseguirlo.

Por último, Mercedes anunció que antes del final de esta temporada, anunciarán un programa de Diversidad e Inclusión.

Markus Schaefer, miembro del Consejo de Administración de Daimler AG, responsable de investigación grupal y presidente no ejecutivo del equipo Mercedes-AMG Petronas F1, dijo: “En las últimas semanas, los eventos en todo el mundo han reforzado la importancia de seguir luchando contra el racismo y todas las formas de discriminación. En Mercedes, sabemos que la fuerza de nuestra organización radica en la diversidad de nuestra gente, y estamos orgullosos de poder utilizar una de nuestras plataformas globales más destacadas para señalar nuestro compromiso con este principio fundamental de nuestra sociedad y nuestro negocio".

Por su parte Toto Wolff, director del equipo y CEO de Mercedes-AMG Petronas F1, comentó: “El racismo y la discriminación no tienen cabida en nuestra sociedad, nuestro deporte o nuestro equipo: es una prioridad absoluta en Mercedes. Pero tener las creencias correctas y la mentalidad correcta no es suficiente si nos mantenemos en silencio. Queremos usar nuestra voz y nuestra plataforma global para defender el respeto y la igualdad, y las Flechas Plateadas competirán de negro durante toda la temporada 2020 para mostrar nuestro compromiso con una mayor diversidad dentro de nuestro equipo y nuestro deporte".

"Nuestra decoración es nuestra promesa pública de tomar medidas positivas".