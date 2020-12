El mensaje que Vettel le dejó a Charles Leclerc al salir de Ferrari

Sebastian Vettel disputó en el Gran Premio de Abu Dhabi su última carrera como piloto de Ferrari, cerrando así un ciclo que inició en 2015 cuando arribó a la casa de Maranello después de haber ganado cuatro campeonatos con Red Bull Racing.

El alemán cerró su tiempo con el equipo más exitoso de la Fórmula 1 consumando 14 victorias y dos subcampeonatos en la temporada 2017 y 2018.

Pero su última campaña vistiendo el uniforme rojo no fue lo que él esperaba. De hecho, tuvo su peor año completo compitiendo dentro de la máxima categoría al solo sumar 33 puntos, dos unidades menos que las obtenidas en 2008 cuando fue integrante de Toro Rosso. En la clasificación general ocupó la décima tercera plaza.

Ferrari tomó la decisión de no renovar a Vettel antes del inicio del nuevo calendario 2020, modificado por la pandemia por COVID-19. El alemán será reemplazado por Carlos Sainz mientras que Charles Leclerc aseguró un contrato a largo plazo con el equipo.

Pero a pesar de la disputa interna que existe en cada equipo por superar a su compañero, Leclerc y Vettel intercambiaron gestos de respeto durante el cierre del año.

El monegasco utilizó un casco con un diseño de color principalmente blanco para la carrera final que asemejaba el diseño que Vettel había usado durante sus seis años con Ferrari, aunque con los colores de la bandera de Mónaco en la parte superior en lugar de la de Alemania.

Al concluir la carrera, Vettel fue con su compañero y le regaló un casco. La imagen fue reproducida por las redes sociales de la Fórmula 1.

“Para Charles: eres el piloto más talentoso con el que me he encontrado en 15 años de F1. No lo desperdicies, pero asegúrate de hacer todo lo posible para ser feliz y sonreír. ¡Gracias por todo!".

Vettel competirá en la temporada 2021 con el equipo Aston Martin, actualmente Racing Point, en sustitución de Sergio Pérez.

El mexicano está a la espera de la decisión de Red Bull sobre si sustituirá a Alex Albon o tendrá que tomar un año sabático.

