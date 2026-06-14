El mensaje de Hamilton tras su primer triunfo con Ferrari: "Me ayudaste a lograr este sueño"

Lewis Hamilton agradeció a Ferrari por ayudarle a "cumplir un sueño" tras lograr su primera victoria en un gran premio como miembro de la Scuderia.

Hamilton y Ferrari pasaron al ataque en la batalla de neumáticos de la F1 en un sofocante Circuit de Barcelona-Catalunya. A diferencia de la mayoría de los otros aspirantes, incluido el poleman George Russell, Hamilton optó por salir con blandos, y la excesiva degradación de los neumáticos prácticamente lo condenó a una estrategia de tres paradas.

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Eso permitió al siete veces campeón del mundo exprimir al máximo el potencial de su mejorado SF-26, presionando a Russell y al segundo Mercedes de Kimi Antonelli mientras cuidaban sus neumáticos duros, con Russell en particular sufriendo por falta de ritmo debido a una carencia de carga delantera.

Hamilton recibió una ayuda adicional de su viejo némesis Fernando Alonso cuando el español detuvo su Aston Martin en la vuelta 40, lo que permitió al británico hacer su primera y última parada bajo condiciones de coche de seguridad virtual.

Pero el ritmo fulgurante del Ferrari en el stint final sugería que Mercedes habría tenido dificultades para contener al piloto de 41 años en su búsqueda de una primera victoria en un gran premio con Ferrari en 31 intentos.

En la vuelta de salida de boxes, un emocionado Hamilton agradeció a su equipo por ayudarle a "cumplir este sueño" de ganar de rojo.

"Grazie a tutti Maranello (Gracias a todos en Maranello), ¡muchísimas gracias!, dijo Hamilton. "Me ayudaron a cumplir este sueño y no puedo agradecérselo lo suficiente. Gracias a todos por esforzarse tanto desde casa. Estoy muy orgulloso de ustedes.

"Gracias a mi familia y gracias a los aficionados por seguir recordándome quién soy, no podría haberlo hecho sin ustedes."

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Después, Hamilton dijo que su 106ª victoria en un gran premio fue una de las mejores de su carrera. "Todas son especiales a su manera, pero esta es otra cosa", dijo en el parc ferme. "Cuando era más joven veía por TV todos los éxitos de Ferrari y me preguntaba cómo sería ganar con este coche. Estaré eternamente agradecido y espero que esta sea la primera de muchas."