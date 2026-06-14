El mensaje de Hamilton tras su primer triunfo con Ferrari: "Me ayudaste a lograr este sueño"
Un Hamilton eufórico y emocionado logra su primera victoria en un gran premio con Ferrari en 31 intentos y la primera en dos años
Lewis Hamilton agradeció a Ferrari por ayudarle a "cumplir un sueño" tras lograr su primera victoria en un gran premio como miembro de la Scuderia.
Hamilton y Ferrari pasaron al ataque en la batalla de neumáticos de la F1 en un sofocante Circuit de Barcelona-Catalunya. A diferencia de la mayoría de los otros aspirantes, incluido el poleman George Russell, Hamilton optó por salir con blandos, y la excesiva degradación de los neumáticos prácticamente lo condenó a una estrategia de tres paradas.
Eso permitió al siete veces campeón del mundo exprimir al máximo el potencial de su mejorado SF-26, presionando a Russell y al segundo Mercedes de Kimi Antonelli mientras cuidaban sus neumáticos duros, con Russell en particular sufriendo por falta de ritmo debido a una carencia de carga delantera.
Hamilton recibió una ayuda adicional de su viejo némesis Fernando Alonso cuando el español detuvo su Aston Martin en la vuelta 40, lo que permitió al británico hacer su primera y última parada bajo condiciones de coche de seguridad virtual.
Pero el ritmo fulgurante del Ferrari en el stint final sugería que Mercedes habría tenido dificultades para contener al piloto de 41 años en su búsqueda de una primera victoria en un gran premio con Ferrari en 31 intentos.
En la vuelta de salida de boxes, un emocionado Hamilton agradeció a su equipo por ayudarle a "cumplir este sueño" de ganar de rojo.
"Grazie a tutti Maranello (Gracias a todos en Maranello), ¡muchísimas gracias!, dijo Hamilton. "Me ayudaron a cumplir este sueño y no puedo agradecérselo lo suficiente. Gracias a todos por esforzarse tanto desde casa. Estoy muy orgulloso de ustedes.
"Gracias a mi familia y gracias a los aficionados por seguir recordándome quién soy, no podría haberlo hecho sin ustedes."
Después, Hamilton dijo que su 106ª victoria en un gran premio fue una de las mejores de su carrera. "Todas son especiales a su manera, pero esta es otra cosa", dijo en el parc ferme. "Cuando era más joven veía por TV todos los éxitos de Ferrari y me preguntaba cómo sería ganar con este coche. Estaré eternamente agradecido y espero que esta sea la primera de muchas."
Share Or Save This Story
¿Por qué Hamilton dejó el circuito de Barcelona antes de la clasificación y cómo lo ayudó?
Vasseur confiado: "El ritmo es bueno, pero ojo con la degradación. Nosotros podemos ganar algunas carreras"
Toto Wolff admite que Hamilton es una amenaza tras la clasificación de F1 en Barcelona
Leclerc tras el accidente: "Me avergüenzo, debe de ser duro apoyarme"
Jacques Villeneuve da su veredicto sobre el estado de forma de Hamilton en Ferrari
Leclerc da un primer veredicto positivo de las actualizaciones de Ferrari en Barcelona
Últimas noticias
Los resultados del GP de Barcelona de F1 2026: Hamilton hace historia y Colapinto vuelve al top 10
Alonso bromea diciendo que ver el GP de Barcelona es "mejor que desde el coche"
El mensaje de Hamilton tras su primer triunfo con Ferrari: "Me ayudaste a lograr este sueño"
El campeonato de F1 tras el GP de Barcelona: Hamilton da el golpe y se acerca a Antonelli
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments