La triste marca nunca igualada de Nigel Mansell

La temporada 1991 de la Fórmula 1 es recordada por el tricampeonato de Ayrton Senna junto a McLaren, un año en el que el brasileño tendría un rival cada vez más fuerte después de un arranque dominante que lo vio hilar victorias desde la pole en Phoenix, Interlagos, Imola y Mónaco.

Sin embargo, en la quinta fecha en el Circuito Gilles Villeneuve, tendría la primera muestra clara de lo que enfrentaría durante el resto del año, la superioridad del Williams-Renault FW14. Riccardo Patrese conseguiría la pole por delante de Mansell, con Senna tercero casi medio segundo detrás.

En la salida el león británico se puso al frente y de ahí en adelante parecería no tener rival, en una carrera marcada por una gran cantidad de retiros. Dieciséis de los veintiséis que tomarían la salida (otros ocho no lograron ser de la parrilla) serían clasificados en el resultado final, pero no todos verían la bandera a cuadros en la vuelta 69.

Justamente Mansell se quedaría detenido a tres curvas del final de forma sorprendente y en su momento misteriosa. Iniciando el último giro el británico ya celebraba, levantando su mano para saludar al público y saliendo de la horquilla, marcada como la curva diez del circuito Gilles Villeneuve, dejó caer demasiado las revoluciones del motor Renault.

El británico rodó con el impulso, golpeando la parte superior del habitáculo, incrédulo. El Williams número 5 se detenía a la izquierda metros después. Por allí pasaba casi un minuto más tarde el Benetton-Ford de Nelson Piquet, quien rodaba segundo, encaminándose hacia una inesperada victoria, que sería la última de su carrera.

A su lado en el podio aparecería por primera vez el italiano Stefano Modena de Tyrrell, en la que sería la única aparición en un podio de la máxima categoría para él.

Ese resultado aseguraba un doblete para Pirelli, cuyos neumáticos solo llevaban cuatro equipos y era la primera victoria del fabricante italiano desde México en 1986. Sería la última antes de convertirse en proveedores únicos y oficiales en 2011.

En su momento se explicó que al querer pasar de cuarta a tercera marcha en la aproximación a la curva, la caja se fue a neutro quedando entre dos marchas, luego el motor se detuvo pero Mansell no conseguía seleccionar ninguna marcha.

Sin embargo, no sería la versión de la historia que perduraría, pues cuando recuperaron su Williams y lo pusieron en marcha todo funcionaba.

Así, Mansell dejaría una marca desafortunada, la del único piloto que ha liderado todas menos la vuelta final de una carrera en la historia de la Fórmula 1.