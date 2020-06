Montoya: Brawn me quiso para Ferrari y le dije 'no, gracias'

Los primeros años de Montoya en la Fórmula 1 coincidieron con la era de dominio de Ferrari y Michael Schumacher en la máxima categoría, lapso en el cual surgieron rumores de una posible vinculación suya en un futuro al equipo de Maranello.

En particular, el domingo 1 de Junio en el que se celebró el Gran Premio de Mónaco de 2003, una publicación en la Gazzetta dello Sport aseguraba que Montoya estaba en el ojo de Ferrari, con el titular "Ferrari sobre Montoya". El artículo incluso apuntaba a una futura pareja Montoya - Massa, algo que solo llegaría a darse parcialmente.

En un diálogo con Montoya en Instagram durante el aniversario 17 de su victoria en el principado, el colombiano aseguró que el único contacto formal con Ferrari se dio en circunstancias muy diferentes. El Gran Premio de Italia de ese mismo año, al cual llegaron separados él y Schumacher por apenas un punto en el mundial, sería el escenario.

En medio de la controversia por el ancho de los neumáticos Michelin, un movimiento que complicó a Williams justo antes de esa antepenúltima prueba del mundial, Schumacher conseguiría la victoria y en el podio Ross Brawn, director técnico de Ferrari, le diría unas palabras que tal vez no pensaba escuchar.

"Una vez Ross Brawn me dijo que le encantaría que yo corriera con ellos, en un podio en Monza y me acuerdo que le dije 'no, gracias'", recordó Montoya a Diego Mejía, Editor Jefe de Motorsport.com, antes de explicar sus razones para su respuesta a Brawn, en un período en el que más que nunca Ferrari y su líder predeterminado, por entonces cinco veces campeón del mundo, eran sus grandes rivales.

"Es que con Michael ahí era imposible, no quería serle segundón a Michael para nada, y yo con Michael nunca me llevé para nada. No nos llevábamos mal, pero era una guerra psicológica tan fuerte, que era a matar. Era a muerte todo el tiempo. Y más con Michael porque como a él todo el mundo se le quitaba (del camino), eso a mí me daba una rabia, entonces yo era todavía más agresivo".

"Cero" relación con Ralf Schumacher

Presentación de pilotos: Juan Pablo Montoya y Ralf Schumacher Photo by: Sutton Images

Los primeros años de la carrera de Montoya en la F1 parecían rodeadas por el apellido Schumacher, ya que además de su rivalidad con Michael, fue compañero en Williams de Ralf Schumacher en Williams entre 2001 y 2004, una dupla en la que también hubo numerosos roces que generaron chispas dentro y fuera de la pista.

Al hablar sobre su relación con el menor de los hermanos, Montoya explicó el por qué de la tensa relación y lo comparó con la actualidad, en la que la relación entre pilotos parece seguir, el menos públicamente, un patrón muy diferente al de su época.

"¿Cuál relación? Cero," dijo Montoya sobre su lapso junto al menor de los Schumacher. "La verdad con Ralf la primera vez que nos reímos y nos saludamos fue cuando yo estaba en McLaren y él estaba en Toyota. En 2005, después de cuatro años de trabajar juntos".

"Eso era guerra. Es que en nuestra época no había redes sociales, no había Instagram, Twitter, no había nada. Entonces como no había nada de eso, era correr duro, guerra psicológica, era a matar. Hoy son amiguitos, se tienen que querer, no pueden mirar feo".





