Magnussen: me di cuenta de lo fantástico de la F1 cuando ya no estaba

Entrar en la Fórmula 1 es muy difícil. Se necesita un enorme talento, a menudo acompañado de esfuerzos financieros por parte de las empresas que patrocinan al piloto. Pero volver a entrar, después de haber salido, es algo aún más difícil.

Sin embargo, es algo que han podido hacer varios pilotos en la historia reciente del campeonato. Romain Grosjean o Kimi Raikkonen lo hicieron la década pasada, y ya en las últimas campañas encontramos a Robert Kubica y a Kevin Magnussen.

El danés ha causado una muy buena impresión en la primera mitad de temporada 2022. Magnussen ha firmado varias actuaciones de primer nivel, y ha conseguido puntuar en cinco carreras, ayudado por un Haas VF-22 sorprendentemente competitivo.

"Aún tengo que pellizcarme", dijo Magnussen en una entrevista con Motorsport.com. "Ser piloto de Fórmula 1 es algo muy grande. Es una de esas cosas de las que me empecé a dar cuenta el año pasado, cuando ya no formaba parte de ella".

"Cuando lo ves desde fuera te das cuenta de la cantidad de gente que sigue la F1, de la cantidad de gente que habla de ella en sus casas durante los fines de semana de carrera. Empecé a darle importancia a ese aspecto y me di cuenta de lo bueno que era estar en ella".

"Luego, al volver al circuito, lo aprecié mucho más. Ahora presto atención a cuántos espectadores hay y a lo grande que es".

Kevin Magnussen, Squadra Haas F1 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Magnussen admitió que la introducción de la nueva reglamentación técnica le ha animado a participar, ya que todos los equipos tuvieron que empezar de cero. Esa medida ha barajado las cartas y ha conseguido cambiar el equilibrio de poder, ayudando al equipo americano a recuperar mucho terreno respecto a sus principales rivales.

"Si no hubiese entrado en vigor un reglamento técnico nuevo, si Haas hubiese continuado donde estaba el año pasado o si hubiese expectativas de seguir con la normativa de 2021 durante más años, seguramente hubiese dudado", dice.

"Pero al final lo vi como una oportunidad. No había garantías. [Steiner] Guenther no me prometió nada. Pero me explicó lo que habían hecho y cómo se habían concentrado en los últimos dos años".

"Cuando llegué aquí, en 2020, ya estaba claro que este sería el plan. Así que me entusiasmé y pensé: 'sí, esto podría ser algo bueno'".

Para aceptar su actual puesto en el equipo Haas, Magnussen tuvo que rescindir sus contratos con Peugeot, Cadillac y Chip Ganassi Racing y perder, con toda probabilidad, la oportunidad de seguir compitiendo regularmente.

Las posibilidades de ganar la Fórmula 1, un éxito que se le escapó con McLaren en 2014, siguen siendo escasas con Haas, pero Magnussen no se arrepiente.

"He dicho muchas veces que el año pasado fue uno de los mejores de mi vida. Me entusiasma volver a luchar por la pole position y la victoria cada fin de semana. Pero sólo hay una Fórmula 1. Nada es como la Fórmula 1".