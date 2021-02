Magnussen no está interesado en ser reserva de Haas en F1

Kevin Magnussen, quien fue anunciado como parte de la alineación de Peugeot para disputar la temporada 2022 del WEC, respondió así a los comentarios de su antiguo jefe en la escuadra Haas, Gunther Steiner.

En días pasados, el directivo había dicho que estaría feliz de llamar al danés o a su antiguo compañero, Romain Grosjean, para que sustituyera a Mick Schumacher o Nikita Mazepin si fuera necesario. Ante este ofrecimiento, Magnussen dijo que no tendría "mucho interés en eso".

"Gunther es un buen amigo, al igual que muchas personas en el equipo Haas F1, pero cualquier conversación referente a carreras, como una carrera única, no tengo mucho interés en eso", dijo Magnussen, cuyo programa principal en 2021 está enfocado en competir con el equipo Chip Ganassi en la serie IMSA.

"Me gusta estar completamente concentrado en lo que estoy haciendo y extraño ganar. He competido durante siete años en la Fórmula 1, así que hacer una carrera más no creo que sea tan interesante”.

Cuando se le preguntó si estaba trazando una separación con la F1, Magnussen respondió: "Si Mercedes viniera y me preguntara si quiero conducir, creo que todos lo mirarían muy en serio. [Pero] le he dado a la F1 una oportunidad muy justa y he hecho todo lo posible para intentar tener éxito”.

"Lo he hecho y siento que estoy listo para ir y ganar algo de nuevo, ahí es donde estoy realmente".

Magnussen explicó que cree que ha seguido mejorando como piloto y está listo para seguir adelante en su carrera después de separarse de Haas después de cuatro temporadas allí.

"Seguí desarrollándome como piloto a pesar de que los resultados con Haas no estaban mejorando", dijo. "Siento que estoy en un muy buen lugar; con la experiencia que tuve, sentí que estaba listo para dar otro tipo de paso”.

Por eso, él describió su paso a los prototipos y su fichaje con Peugeot como "el paso perfecto para mí".

El nuevo piloto de Dale Coyne Racing-Honda en IndyCar, Grosjean, ya había declarado que describía su carrera a tiempo completo en la F1 como un "libro cerrado".

Haas planea nombrar un suplente para la temporada completa, un rol que ocupó Pietro Fittipaldi en 2019-20. El brasileño corrió en sustitución de Grosjean después de su accidente en Bahréin en las dos últimas carreras de 2020. Según Steiner, el sudamericano sigue en los planes para ocupar el rol de piloto de reserva.

