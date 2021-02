Cómo el futbol y las criptomonedas cambiarán la Fórmula 1

Las primeras restricciones por la pandemia descarrilaron el calendario 2020. Luego, la ausencia de espectadores en las gradas redujo los niveles de participación de los aficionados en las carreras, mientras que la falta de venta de entradas afectó los ingresos de la Fórmula 1 y las tarifas de organización de carreras prácticamente desaparecieron.

Pero aunque las carreras han seguido adelante y la F1 aspira a disputar 23 grandes premios este año, los propietarios Liberty Media y los equipos aún sufrirán hasta que los niveles de ingresos vuelvan a la normalidad.

Otros deportes se han enfrentado a desafíos similares y eso ha obligado a pensar en nuevas ideas buscando nuevas fuentes de ingresos, así como a mejores maneras de interactuar con los aficionados.

Uno de los conceptos que cumplen ambos deseos se ha dado en el fútbol, ​​donde varios clubes importantes que recurren a "tokens de aficionados" digitales para ayudar a generar ingresos y mejorar la participación de su afición.

A los tokens criptográficos (criptomonedas o tokens a partir de ahora) han recurrido algunos de los mejores equipos del mundo como el Barcelona, ​​Paris Saint-Germain, la Roma, el Milan y el Atlético de Madrid, y les ha ayudado a recaudar millones de euros.

Y, además de que los aficionados puedan comprar e intercambiar (y ganar dinero con ello) los tokens mediante intercambios, eso ha abierto la puerta a la participación directa a través de votos que se tienen en cuenta en algunas decisiones del club.

El Barcelona, ​​por ejemplo, realizó una votación sobre la elección de la obra de arte motivadora que se usaría en el vestuario del Camp Nou, mientras que la Juventus permitió a sus fans elegir la canción que se pondría para celebrar cada vez que el equipo marcara un gol.

Otros clubes han otorgado recompensas a los aficionados que tienen criptomonedas, como poder participar en videoconferencias con parte del personal de los equipos o hacer que se pongan fotos de cartón de ellos mismos en estadios en los que aún no pueden entrar espectacores.

Los clubes de fútbol involucrados han generado un ingreso total de 25 millones de euros hasta ahora, y los aficionados han disfrutado de un mayor reconocimiento. Con ello, era inevitable que otros deportes siguieran ese ejemplo, y la Fórmula 1 será el próximo.

Socios.com at the Allianz Stadium Photo by: Uncredited

La creación del concepto de tokens de aficionados es obra de Alex Dreyfus, el CEO de la plataforma Socios.com, donde los aficionados pueden comprar las criptomonedas y votar en las decisiones del club.

“Comenzamos con equipos de fútbol, ​​y luego empezamos a explorar en los Esports, el cricket y la UFC, y ahora nos dirigimos a la Fórmula 1”, revela a Motorsport.com.

Dreyfus espera confirmar un acuerdo con al menos un equipo de F1 en los primeros meses de este año, y eso podría abrir la puerta para que otros lo siguieran.

El lanzamiento de tokens no solo aumentará el flujo de ingresos para el equipo de F1 en concreto, sino que también debería actuar como un trampolín para que crezca la innovación y el compromiso de los aficionados en el futuro.

Si bien es poco probable que los fans tengan capacidad de elegir un piloto para un equipo, ¿por qué no dejarles opinar sobre la decoración del coche o sobre qué cascos elegir para ciertas carreras?

“Si el equipo tiene ganas de innovar, todas las semanas harán encuestas y sondeos, tendrán experiencias VIP. Veo muchas nuevas oportunidades”, dice Dreyfus. "Estoy muy seguro de que puede tener bastante éxito".

La confianza en que el concepto también funcionaría en la F1 se debe a que Socios.com preguntó a los propietarios actuales de tokens en su aplicación si estarían interesados ​​en respaldar un proyecto de un equipo de F1 cualquiera. La respuesta fue un rotundo sí.

Dreyfus añade: “En el 'locker room' de nuestra App, que es una idea loca de prometer dinero a ciegas a un equipo aunque no supiéramos qué equipo es, alcanzaos los dos millones y medio de dólares comprometidos. Eso nos ayudó mucho a entender el concepto".

¿Pero cómo funcionan los tokens (criptomonedas) de fans en los deportes?

El modelo de negocio de los tokens (o criptomonedas) es bastante sencillo. Los equipos obtienen una comisión porcentual de cada token vendido, más una parte de las tarifas comerciales que se generan a partir de la compra y venta de los tokens en grandes intercambios como Binance o con la plataforma de cifrado Chiliz.

“En 2020, como empresa, vendimos más de 25 millones de euros en tokens para todos nuestros socios”, explicó Dreyfus. “Y como más o menos estábamos en una base de 50/50, eso significa que los clubes generaron más de 12 millones en total".

“Hay algunos clubes que recibieron más de 4 millones cada uno, lo que, en un mundo con COVID-19, es muy buen dinero fresco y una gran inyección para ellos”.

Pero la clave de la idea de los tokens no es la generación de ingresos. Es una mejor forma de interactuar con los aficionados, que va mucho más allá de una simple encuesta en Twitter o Facebook.

“No es tener acciones de la empresa. Me gusta llamarlo influencia, porque es la próxima generación de interacción entre aficionados y clubes ”, dice Dreyfus.

“Al poseer un token de un equipo, es mío, yo soy el dueño. Puedo tener uno o puedo tener 2000, y mientras sea dueño de eso, puedo votar y participar en algunas decisiones del club”.

Dreyfus explica que elegir la tecnología blockchain (donde los bloques de información se almacenan en una red de ordenadores en todo el mundo sin la necesidad de que una parte centralizada los controle) fue un componente esencial del plan de tokens.

“Decidimos usar blockchain por dos razones. Una, porque estábamos creando un activo digital, por lo que hay que demostrar exclusividad, y el deporte tiene que ver con eso".

“El deporte tiene que ver con el concepto de exclusividad. Hay una cantidad limitada de entradas. Hay una cantidad limitada de personas y todos quieren ser parte de ello. Entonces, crear una cierta cantidad de tokens por equipo para crear exclusividad durante los próximos cinco o siete años, tiene sentido".

“Y luego, como aficionado, al poder votar sobre algunas decisiones del club, queríamos garantizar también la integridad y la justicia. Entonces, por eso que toda la votación se realiza en blockchain. Nadie puede engañar de esa manera".

Si bien la implementación de tokens en el fútbol ha sido un éxito y es un buen augurio para la F1, eso no quiere decir que haya sido un camino fácil el que ha recorrido.

Quizás uno de los mayores obstáculos que aún debe superarse es el escepticismo general hacia la criptomoneda por parte del público en general, ya que las principales noticias sobre el rey de las criptomonedas Bitcoin a menudo se centran solo en los aspectos negativos.

Pero el actual mercado al alza de las criptomonedas, con Bitcoin alcanzando un precio récord este año en medio de una avalancha de nuevos inversores institucionales, ya está haciendo mucho por mejorar las percepciones de la industria.

Socios.com logo at the Parc des Princes Photo by: Uncredited

Dreyfus admite que los aficionados generalmente se han dividido en dos bandos respecto a las criptomonedas. A algunos les encanta la oportunidad que les brinda de acercarse a su equipo favorito.

“Mi trabajo es educar a las personas para que comprendan lo que queremos intentar lograr, y eso a veces es difícil porque existe cierta contaminación respecto a la criptografía”, defiende.

“Dicen, 'oh, es criptográfico, está sucio, es malo'. Así que tenemos que educarlos en ese sentido".

“No pretendemos ser Bitcoin. No queremos cambiar el mundo ni la industria financiera. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es intentar usar blockchain y las criptomonedas para monetizar e involucrar a la base de aficionados. Eso es todo".

“Y algunos aficionados dijeron: 'Oh, esto es una estafa. No voy a gastarme 20 dólares en esto. Eso debe ser una estafa. Oh, mi club está trabajando para estar a la gente. Eso es inaceptable".

“Pero luego están los que dicen, '¡Eh! Eso es genial. ¿Puedo votar por la música del estadio? Vaya, nunca antes había podido decidir eso. Hacían encuestas o preguntas en Twitter y Facebook, pero era para todos. Ahora a mí como fan me reconocen y me escuchan. Y eso no tiene precio'. Por lo tanto, debemos equilibrar ambos puntos de vista".

Como desgraciadamente la COVID-19 tardará en irse y las industrias de todo el mundo tendrán que cambiar sus modelos de negocio, Dreyfus ve un futuro brillante para los tokens en todos los deportes, incluida la F1.

“Mi intuición es que los equipos van a tener que convertirse realmente en un producto de entretenimiento y un producto de consumo”, analiza.

“Eso significa tratar de generar ingresos de los consumidores. y no solo de los derechos de retransmisión y de los patrocinadores, que es probablemente el 80% de su negocio en este momento".

“Si en cinco años ese flujo disminuye significativamente, eso acabará con su negocio. Pero los equipos tienen consumidores, aficionados y personas a las que les gusta lo que hacen, ¿cómo pueden monetizarlo?".

“No tengo la respuesta completa, pero tenemos una respuesta. Habrá muchas otras. Y eso es lo que estamos tratando de impulsar".

Related video