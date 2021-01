Magnussen esperaba luchar por el título tras su debut con podio

Magnussen terminó segundo en su primera carrera de F1 en el Gran Premio de Australia de 2014 con McLaren, donde llegó tras ser campeón de la Fórmula Renault 3.5 el año anterior.

Pero el danés no pudo mejorar ese resultado durante sus períodos con Renault y Haas durante el resto de su carrera en la F1, y su siguiente mejor resultado fue un quinto puesto.

Magnussen disputó lo que espera que haya sido su última carrera en la F1 en Abu Dhabi el mes pasado y en 2021 competirá en la Serie IMSA con el equipo Chip Ganassi Racing tras perder su asiento en Haas.

El danés reveló que tenía grandes expectativas sobre lo que lograría en la F1 después de su debut en el podio, creyendo que incluso podría luchar por el campeonato mundial en su temporada de novato.

"Es difícil saber cómo van a ir las cosas", dijo Magnussen a Motorsport.com al reflexionar sobre su tiempo en la F1.

"Tengo que decir que cuando empecé mi carrera en la F1 en Melbourne 2014, tenía expectativas muy altas. Pensé que iba a luchar por el campeonato en mi primer año después de esa primera carrera".

"Nunca se puede predecir cómo van a ir las cosas en la Fórmula 1. Sólo tienes que hacerlo lo mejor posible, y disfrutarlo mientras dure".

Magnussen terminó la temporada en el 11° lugar de la clasificación, 329 puntos por detrás del campeón mundial, Lewis Hamilton, mientras McLaren solo superó a Force India para terminar quinto en el campeonato de constructores.

Magnussen finalizó esa temporada sin saber si continuaría corriendo para McLaren al año siguiente, mientras el equipo sopesaba si dejarlo a él o a Jenson Button para acompañar el regreso de Fernando Alonso.

Aunque Magnussen dijo que fue "una gran tarea" enfrentarse a tal incertidumbre como novato, no guardaba ningún rencor a la situación.

"No puedo quejarme, estoy agradecido por la oportunidad que McLaren me dio como novato", dijo Magnussen.

"No puedo decir que me arrepienta de nada. Pensé que iba a entrar en la Fórmula 1 con Force India en ese entonces. Eso era casi un hecho, esa era mi expectativa, y lo que McLaren me decía era que me colocarían en Force India".

"En el último minuto cambió y me pusieron en McLaren. También fue un momento muy agitado en torno a mi debut, pero al final del día, estoy contento con cómo resultaron las cosas".

"Siempre puedes mirar atrás y encontrar cosas que habría hecho de forma diferente si pudiera hacerlo de nuevo, y decisiones que habría hecho de forma diferente si pudiera hacerlo de nuevo".

"Pero al final del día, tuve una carrera en la Fórmula 1. No mucha gente puede hacer eso. Cuando un niño sueña con la Fórmula 1, es un sueño muy difícil de realizar".

"Lo hice, y estoy agradecido por ello, y contento de haber tenido la oportunidad".

Cuando le preguntaron si había una gran decisión que tomaría de forma diferente si tuviera otra oportunidad, Magnussen respondió: "Sí, pero no voy a insistir en ello. Es lo que es, y estoy contento con cómo resultaron las cosas".