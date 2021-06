Leclerc: fue una vuelta de mierda y no esperaba la pole

Charles Leclerc consumó su segunda pole position consecutiva de la temporada 2021 de la Fórmula 1 luego de que registró el mejor tiempo el sábado en el circuito de Bakú, en condiciones similares a las que vivió hace unas semanas en Mónaco.

El piloto de Ferrari marcó el mejor tiempo en su primer intento en la Q3 cuando operó con los neumáticos blandos. Su registro no pudo ser superado por sus rivales luego de que una bandera roja en los últimos segundos, consecuencia de los accidentes de Carlos Sainz y el AlphaTauri de Yuki Tsunoda, impidió a sus contrincantes consumar su segunda tanda.

Leclerc cronometró un tiempo de 1m41.218s, un registro que fue 0.232 segundos más rápido que lo establecido por Lewis Hamilton, quien largará segundo. A pesar de la pole el monegasco no considera que realizó la mejor vuelta.

“Creo que ha sido una vuelta de mierda. Hubo como dos o tres curvas en las que cometí errores, pero luego, por supuesto, tuve el gran remolque de Lewis en el último sector, que me ayudó un poco”, dijo Leclerc al concluir la sesión.

“Pero en general creo que sin el rebufo habríamos estado cerca de la pole de todos modos, así que es un buen día”.

Pero el mismo Leclerc reconoció que el resultado fue sorpresivo para él. “No esperaba ser tan competitivo como lo hemos sido hoy. Pienso que incluso antes de la bandera roja (del final) estaba mejorando, pero estoy contento de todos modos. Espero que todo esté bien para Carlos. Aún no he visto el accidente así que no tengo idea".

Esta fue la segunda pole position de Leclerc en el año. Ambas se han dado en un circuito callejero y con la bandera roja impidiendo el segundo intento de sus rivales. En Mónaco él mismo fue el protagonista de la detención y conclusión de la sesión. Si bien considera que el resultado es un impulso para el equipo, le gustaría que las posiciones de privilegio se dieran en otras circunstancias.

“Definitivamente se siente muy bien, por otro lado es con bandera roja de nuevo así que me gustaría conseguirla en una pista normal, pero al final una pole es una pole”.

Respecto a la carrera, él no se confía y sabe que el hecho de que Red Bull no haya encontrado las condiciones para establecerse en una mejor posición para la competencia del domingo no los descarta de estar en la pelea por la victoria.

“El coche se siente bien pero creo que Mercedes y Red Bull tienen algo más que nosotros, especialmente en cuanto al ritmo de la carrera, eso ya lo vimos en la segunda práctica. Va ser muy difícil porque aquí no es como Mónaco, pueden adelantar, así que intentaré hacer el mejor trabajo posible y espero que podamos mantener el primer puesto, pero no va a ser fácil”, finalizó.

GALERÍA: el sábado de Charles Leclerc en el GP de Azerbaiyán

Ganador de la pole Charles Leclerc, Ferrari 1 / 16 Foto de: FIA Pool Ganador de la pole Charles Leclerc, Ferrari, Ferrari SF21 2 / 16 Foto de: FIA Pool Ganador de la pole Charles Leclerc, Ferrari 3 / 16 Foto de: FIA Pool Ganador de la pole Charles Leclerc, Ferrari y Lando Norris, McLaren 4 / 16 Foto de: FIA Pool Charles Leclerc, Ferrari SF21 5 / 16 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 6 / 16 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, Lance Stroll, Aston Martin AMR21 7 / 16 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, Valtteri Bottas, Mercedes W12 8 / 16 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Ganador de la pole Charles Leclerc, Ferrari SF21 9 / 16 Foto de: FIA Pool Charles Leclerc, Ferrari SF21 10 / 16 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 11 / 16 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 12 / 16 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 13 / 16 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 14 / 16 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 15 / 16 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 16 / 16 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images