Leclerc responde críticas por no arrodillarse: "No soy racista"

Lewis Hamilton ha cuestionado continuamente las muestras antirracistas de los pilotos de Fórmula 1. Durante el confinamiento, tras la muerte de George Floyd, señaló el silencio de sus compañeros de parrilla, que rápidamente reaccionaron en sus redes sociales, y no ha soltado la lupa desde entonces.

Antes de las carreras, la mayoría de pilotos se arrodillan como muestra contra el racismo, aunque hay un reducido grupo que prefiere mantenerse de pie, eso sí, luciendo siempre una camiseta con el lema 'Fin al racismo'.

Hamilton cuestiona que no todos sigan su ejemplo, y eso ha provocado que algunos pilotos se sientan presionados. Uno de ellos, Charles Leclerc, tuvo que recurrir a su cuenta de Twitter para defenderse, pidiendo que acaben ya las especulaciones.

“Es muy triste ver cómo algunas personas manipulan mis palabras para hacer titulares haciéndome parecer racista. No soy racista y odio absolutamente el racismo. El racismo es repugnante", escribió el de Ferrari.

“Dejad de meterme en el mismo grupo que esas personas desagradables que discriminan a los demás por su color de piel, religión o género. No soy parte de ellos y nunca lo seré. Siempre he sido respetuoso con todos y ese debería ser el estándar en el mundo actual".

“Y para quien esté usando mi imagen para promover sus ideas erróneas, por favor dejad de hacerlo. No me gusta la política y no quiero involucrarme en eso".

Además, Hamilton recientemente se refirió de manera indirecta a Daniil Kvyat y Carlos Sainz, otros de los pilotos que no se arrodillan, porque ambos tienen 'ejemplos' en sus países de deportistas que sí lo hacen.

El español siempre ha defendido su libertad a expresarse como considere, y cuando Motorsport.com le preguntó si hablaría con Lewis para pedirle que cesen las acusaciones, o si prefería contestar ante los medios, Carlos Sainz declaró: "Yo lo que hablo lo hablo a la cara, no necesito mandar mensajes por medios. Lo que sí que pido a todo el mundo es abandonar un poco el tema de la rodilla, porque al final se está convirtiendo en quién se arrodilla o no y en quién está a favor o en contra del racismo".

"Todos los pilotos nos hemos declarado totalmente en contra. Todos vamos a tener iniciativas, y yo personalmente voy a tenerlas para intentar abordar este problema y aportar mi granito de arena. Y que por el mero hecho de no hincar la rodilla se te pueda considerar racista pues... La gente está empezando a solo mirar si te arrodillas o no, cuando es un mero gesto que no cambia nada".

Cuando le preguntaron si cree que Hamilton está provocando que la gente critique a los pilotos que no plantan la rodilla en el suelo, Sainz lo negó: "No creo que Hamilton nos esté echando la gente encima, pero está tomando el liderazgo en el movimiento Black Lives Matter, ya veis que es el único que lleva la camiseta y está haciéndose una referencia, y como líder de ese movimiento en la F1, está en todo su derecho de pedir y de recomendar a la gente que lo haga".

"Pero cada uno en este mundo es libre de hacer lo que considere, y yo me he considerado en todo momento libre para no arrodillarme, para considerarme igual de antirracista que cada uno de los otros 19 pilotos de la parrilla, pero no por eso he sentido necesidad de arrodillarme".

"Gracias a Dios, vivimos en un mundo libre y desgraciadamente para Leclerc yo no me he sentido ofendido ni presionado y por eso no he sentido la necesidad de defenderme en redes sociales como Leclerc, y lo suyo te demuestra la presión a la que estamos sometidos los pilotos de F1 en los medios y la forma en que la gente se está confundiendo entre arrodillarse y ser racista o no. ¿Qué tendrá que ver arrodillarse con ser racista o no? Para mí no hay por dónde cogerlo y ya hay que dejar de hablar de ello y pasar página".

Por su parte, Kevin Magnussen, que se arrodilló en las tres primeras carreras pero ya decidió no hacerlo en la última, explicó su cambio de posición.

El piloto de Haas F1 ya había expresado su preocupación por las connotaciones de arrodillarse y sus vínculos con la organización Black Lives Matter, diciendo que el gesto estaría abierto a interpretación.

Este jueves, declaró: "Creo que en cuanto a quedarme de pie o arrodillarme, quiero asegurarme de estar con el mensaje de acabar con el racismo. Apoyo ese movimiento, pero no cualquier tipo de organización política como creo que es el movimiento Black Lives Matter".

“Solo quiero separarme de eso, y seguir adelante para acabar con el racismo. Creo que es genial que la Fórmula 1 emita el mensaje 'End racism' y que todos los pilotos lo estén apoyando".

"Yo estoy encantado de mostrar ese mensaje y vamos a seguir haciéndolo".