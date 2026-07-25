Leclerc: "He perdido mucho en las curvas 1 y 12 y la culpa es mía. Mañana intentaré ganar"

Quizá resulte extraño no estar satisfecho tras un tercer puesto en la clasificación, pero es una buena señal. Charles Leclerc no pasó del tercer puesto en la clasificación del Gran Premio de Hungría, pero su decepción al llegar a la zona media fue palpable.

Cuando, en el último intento de la Q3, Leclerc parecía poder aspirar a la primera fila, su tiempo reveló, en cambio, varias dificultades. El piloto de Ferrari, al término de los entrenamientos oficiales, explicó qué le impidió mejorar el tiempo obtenido en el primer intento, pero también qué marcó la diferencia a favor de Lewis Hamilton, que le precedió al registrar el segundo mejor tiempo, aunque después fue sancionado y perdió tres lugares descendiendo al quinto y, ascendiendo al monegasco al segundo.

"En la segunda vuelta de la Q3 me faltó algo en todos los aspectos. No teníamos agarre en la parte trasera y tenemos que analizarlo. Durante toda la Q3, sobre todo con el cambio de viento, me costó mucho, especialmente en la curva 1 y en la curva 12. En ese tramo perdía tres décimas respecto a Lewis: dos décimas en la curva 1 y una en la curva 12. Y eso es culpa mía. No he estado lo suficientemente bien en esas dos curvas. He intentado encontrar el feeling y hacer algo diferente con la conducción, pero me ha costado hasta el final de la Q3".

Aunque en la vuelta rápida le costó más de lo previsto —una de sus especialidades es sacar el máximo partido a su monoplaza—, Leclerc tiene grandes expectativas para la carrera de mañana. El ritmo parece lo suficientemente bueno como para luchar por el podio, pero él intentará subir el listón. De hecho, Charles no ha ocultado su intención de intentar llevarse a casa su segunda victoria del año, tras la conseguida hace unas semanas en Silverstone.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

"Intentaré hacerlo bien mañana. También es cierto que aquí nunca he conseguido subir al podio; es un circuito bastante difícil para mi estilo de conducción, pero a veces me ha ido bien en la clasificación, como el año pasado. Intentaré subir al podio, pero no solo aspiro a eso. También hay que mirar hacia adelante. Es cierto, además, que todos los demás han dado un gran paso adelante con respecto a ayer. Tenemos que estar atentos. Ayer estábamos fuertes en el ritmo de carrera, pero ya veremos mañana".

Uno de los aspectos negativos de la jornada de hoy ha sido el uso de dos juegos nuevos de neumáticos blandos en la Q2. Esto obligará a Leclerc a salir con neumáticos blandos usados, en caso de que decida utilizar ese compuesto en el primer tramo de la carrera.



"Además, con la confusión de la Q2, tuvimos que usar otro neumático nuevo. Esto significa que mañana tendré un neumático usado en el primer tramo. No es una excusa, es un hecho. Pero mañana intentaré darlo todo para ganar".