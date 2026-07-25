Russell tendrá que cambiar el motor de su Mercedes para afrontar la carrera en Hungría

"Si algo puede salir mal, saldrá mal". La ley de Murphy resuena tristemente casi como una amenaza para George Russell en esta fase de la temporada, ya que, tras el problema de software que le hizo perder velocidad en Spa, tampoco en Hungría han faltado los contratiempos técnicos que le han penalizado en la recta final de la clasificación, obligándole a detener el coche nada más terminar su última vuelta.

Tras pasar con fuerza por el bordillo al salir de la curva 4, acabando en la parte más exterior y traicionera —diseñada expresamente con una forma triangular muy agresiva para impedir que los coches se salgan de la trazada—, se produjo de hecho una fuga de agua en el coche del británico.

De hecho, según explicó posteriormente Russell, algunas gotas de agua habrían caído sobre los neumáticos traseros, lo que redujo su temperatura de funcionamiento y, por supuesto, el agarre general. En cualquier caso, no habría podido mejorar su tiempo, ya que abortó la vuelta al llegar a la última curva, al encontrarse con la bandera amarilla por el trompo de Max Verstappen.

George Russell, Mercedes Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

"Tuvimos una fuga de agua y pasé por encima de un bache en la curva 4. La vuelta iba bien hasta ese momento, pero de repente dejó de irlo. No le di muchas vueltas y el equipo me dijo que el agua estaba cayendo sobre los neumáticos. Porque, en cuanto vimos en los datos la fuga de agua, las temperaturas de los neumáticos traseros bajaron de repente", declaró Russell tras la sesión.

Los tres primeros puestos no estaban a su alcance, pero el objetivo era, al menos, conseguir situarse por delante de Max Verstappen y Oscar Piastri en la parrilla. Sin embargo, la peor noticia no tiene tanto que ver con la posición de salida como con el hecho de que la fuga de agua, a pesar de que Russell detuvo el coche nada más terminar la vuelta, provocó una avería en el motor. Así lo confirmó el director del equipo, Toto Wolff, ante los micrófonos de Sky Sport Italia, explicando que ahora habrá que sustituir la unidad de potencia.

Hasta ahora, Russell ha utilizado tres motores, por lo que aún dispone de una unidad nueva. Hay dos opciones: volver a utilizar una unidad de potencia ya empleada, dado que tiene otras dos utilizadas anteriormente, o montar directamente una unidad nueva, la cuarta.

George Russell, Mercedes Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

En cuanto al rendimiento, Russell explicó que, en lo que respecta al ritmo de carrera, el coche se ha comportado mejor, lo que confirma que, en la vuelta rápida, el principal reto ha sido encontrar el rango óptimo de funcionamiento de los neumáticos. En las tandas largas, en cambio, consiguen gestionar el eje trasero con mayor control. Sin embargo, sigue siendo evidente que, al salir tan atrás, salvo que se produzcan incidentes especiales, la remontada será complicada.

"Creo que nuestra valoración tras la FP2 de ayer era que nos faltaban unas siete décimas en el ritmo de clasificación, mientras que teníamos el ritmo de carrera más rápido. Esto te hace comprender que no es un problema del coche, sino de los neumáticos. Y creo que mañana sabremos si hemos encontrado el equilibrio adecuado entre el calentamiento de los neumáticos para la clasificación y el de la carrera. Pero salir desde la séptima posición será difícil", comentó después Russell.