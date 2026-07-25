Antonelli, decepcionado: "Sin la bandera amarilla habría luchado por la pole"

Hacía tiempo que no se veía a un Andrea Kimi Antonelli tan insatisfecho al término de una jornada en la pista. El piloto de Mercedes terminó la sesión de clasificación del Gran Premio de Hungría en cuarta posición, pero con la posibilidad tanto de perder puestos en la parrilla como de ganar algunos.

De hecho, el italiano está siendo investigado por no haber respetado las banderas amarillas en el último sector, provocadas por un trompo de Max Verstappen en la última curva. En realidad, Antonelli ha afirmado que levantó el pie justo al acercarse a la última curva y que lo mantuvo así durante todo el recorrido de la curva a la derecha que conduce a la recta final.

"La vuelta era para la tercera posición. Creo que, de todos modos, habría estado a una décima de Lando", declaró Antonelli al término de los entrenamientos oficiales en Hungaroring.

"En la última curva, con Max dado la vuelta de campana, obviamente levanté el pie del acelerador. La bandera amarilla apareció justo cuando estaba entrando en la curva y eso me distrajo, perdiendo mucho también en recorrido. Por cierto, en la vuelta anterior había fallado en la última curva, así que tenía que recuperar terreno allí. Pero es una pena".

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

Mercedes ha sufrido este fin de semana sobre todo en la vuelta rápida, y hoy también ha sido bastante fácil darse cuenta de ello. Antonelli afirmó haber tenido dificultades especialmente en la Q2. En la Q3, tras realizar varios ajustes, recuperó su brío y, aun así, tuvo la oportunidad de luchar por la pole, quedando a poco más de dos décimas y media de Lando Norris (con una ralentización en la última curva debido a las banderas amarillas).

"Ha sido una sesión difícil. Nos ha costado mucho con la temperatura de los neumáticos, sobre todo en la Q2. Estábamos demasiado atrás y hemos tenido que dar un paso de gigante para mejorar en la Q3. Ha sido una lección, pero creo que, de todos modos, hoy, sin todo esto, podríamos haber luchado por la pole".

Mañana, si nada cambia, Antonelli saldrá desde la cuarta posición, es decir, desde el lado sucio. Si, por el contrario, ganara una posición debido a una posible penalización a Hamilton, entonces las cosas podrían mejorar. No solo porque avanzará unos metros, sino porque tendrá la oportunidad de salir desde el lado limpio de la pista.

"Sin duda, el ritmo de carrera es bueno; de hecho, ese no ha sido nuestro verdadero problema. Nuestro verdadero problema ha sido la vuelta rápida. Pero es una pena, porque salir tercero habría sido sin duda mejor que salir cuarto, ya que habría tenido la oportunidad de salir desde el lado limpio de la pista. No obstante, mañana aún se puede conseguir un buen resultado. Tendré que salir bien y luego mantener un buen ritmo".

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