Leclerc: No espero que tengamos la ventaja de hoy en la clasificación

Ferrari ha tenido su mejor inicio de un fin de semana de gran premio de Fórmula 1 en mucho tiempo, pero Charles Leclerc no espera que esa ventaja se mantenga hasta la clasificación en Hungría.

En condiciones complicadas y ventosas en un Hungaroring bacheado, Lewis Hamilton lideró la segunda práctica del viernes, con Leclerc a 0.148s en segundo lugar, mientras Ferrari disfrutaba de una ventaja de medio segundo sobre el tercero, Lando Norris, de McLaren.

Detrás quedó Max Verstappen, cuarto clasificado, en un Red Bull que parece carecer de ritmo puro, mientras que Mercedes también sufrió una tarde difícil, con George Russell luchando con el equilibrio trasero y Kimi Antonelli saliéndose de la pista en su simulación de clasificación.

Aun así, Leclerc espera que las diferencias entre los equipos punteros se reduzcan en lo que viene del fin de semana tras un viernes desordenado en el que pocos pilotos lograron completar una vuelta totalmente sin problemas.

"Mañana va a estar ajustado, como siempre. No espero que tengamos la diferencia que hemos tenido hoy. Así que tendremos que hacerlo todo a la perfección," dijo Leclerc a Sky.

"Fue un día relativamente sólido desde el principio. Me sentí bastante bien con el coche y el rendimiento pareció ser bueno de inmediato. De viernes a sábado vemos a los equipos dar un salto de rendimiento. Normalmente estamos a la defensiva el viernes, así que es bueno que hayamos tenido un buen viernes. Pero aún tenemos que mantenernos concentrados y trabajar duro para mejorar de cara a mañana."

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

El jefe de equipo Fred Vasseur nunca es de los que se entusiasman demasiado con el ritmo en prácticas, pero no pudo negar que el ritmo parecía llegar con relativa facilidad al SF-26, que luce una mejora en el alerón trasero en Budapest que aporta carga aerodinámica adicional para la pista de frenadas y aceleraciones.

"Hasta ahora todo bien, pero no es el viernes cuando haces la pole, y mucho menos cuando ganas la carrera," advirtió Vasseur. "Veamos mañana. Será otra historia."

Vasseur cree que el desgaste de los neumáticos y el sobrecalentamiento en el compuesto más blando de Pirelli están exagerando las diferencias entre los coches, mientras tanto pilotos como equipos trabajan para mantener sus gomas en la ventana de funcionamiento adecuada durante una vuelta de clasificación.

"Es difícil mantener vivos los neumáticos durante toda la vuelta. Eso significa que si empiezas a perder, pierdes mucho, pero todos mejorarán hasta mañana por la tarde," añadió el francés.

"Con la bandera roja en la segunda parte, no pudimos hacer una tanda larga adecuada, y fue con tráfico, tuvimos que aflojar. No tuvimos una buena lectura de los neumáticos para la carrera, pero creo que es lo mismo para todos, y ya veremos."