Aunque los pilotos de Ferrari se mostraron dispuestos a rebajar las expectativas de cara al Gran Premio de Hungría, el SF-26 confirmó su superioridad en las curvas lentas durante la primera jornada de pruebas en pista de Fórmula 1. Charles Leclerc marcó el mejor tiempo en la FP1, mientras que su compañero de equipo, Lewis Hamilton, se impuso a Leclerc en la FP2, logrando un doblete Ferrari.

Por el contrario, ambos pilotos Mercedes señalaron problemas de equilibrio que minaban su confianza y una falta de adherencia general. Y no fueron los únicos: otros se quejaron de baches y de una superficie de mala calidad, a pesar de que algunas partes del circuito se han repavimentado recientemente.

Ha sido un día bastante extraño ahí fuera, creo, para todo el mundo", declaró George Russell tras los entrenamientos. Budapest es un circuito increíble para pilotar, pero han repavimentado la mitad del trazado, está muy bacheado y gran parte del asfalto se está desmoronando en las últimas curvas, lo que hace que resulte bastante extraño pilotar por ahí.

Nuestro ritmo en una sola vuelta no parecía muy bueno, pero en las series largas parecíamos más competitivos. Sin embargo, lo que temíamos con respecto a Ferrari parece haberse cumplido".

El SF-26 de Ferrari se había ganado la reputación de ser rápido en las curvas lentas y de velocidad media a principios de temporada, hasta el punto de que se le consideraba el claro favorito para ganar el Gran Premio de Mónaco. Sin embargo, eso no llegó a suceder, aunque Hamilton ganó en Barcelona y Leclerc en Silverstone, circuitos considerados menos favorables para el paquete técnico de la Scuderia.

Tradicionalmente, el Hungaroring es un circuito difícil de interpretar, ya que se utiliza con menos frecuencia que otros del calendario de F1, por lo que la superficie tiende a estar polvorienta y verde" al comienzo del fin de semana, y evoluciona rápidamente a lo largo de los entrenamientos. Esto, junto con sus baches, se suma a los retos que plantea el manejo de la última generación de monoplazas, ya que los deslizamientos y la inconsistencia de una vuelta a otra suelen ser penalizados por el software de control de la unidad de potencia.

Hamilton encabezó un contundente doblete de Ferrari en la FP2 Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

El término irregularidad" es relativo en la F1, ya que todos los circuitos deben cumplir ciertos estándares para obtener la clasificació e de Grado Uno de la FIA, pero incluso las pequeñas irregularidades de la superficie pueden notarse en monoplazas con un recorrido de suspensión relativamente corto.

La puesta a punto en el Hungaroring requiere un delicado equilibrio, ya que su configuración —con numerosas curvas que exigen una gran tracción a la salida— convierte al eje trasero en un factor limitante. Sin embargo, aumentar el subviraje para proteger los neumáticos traseros pasa factura a las velocidades de entrada.

En la FP2, la vuelta más rápida de Russell quedó a 0,933 s del tiempo de referencia de Hamilton. Antonelli quedó a 1,964 s, en 13.ª posición, pero no marcó una vuelta representativa: tuvo que abortar su primera vuelta rápida debido a la bandera roja provocada por el accidente de Franco Colapinto, y luego un bloqueo de ruedas comprometió su segundo intento.

Mercedes se mantuvo firme en que no estaba fuera de la lucha por la pole position.

Hemos sido competitivos en todo tipo de circuitos este año", afirmó el subdirector del equipo, Bradley Lord.

Sé que existe la idea de que ciertos circuitos nos favorecen a nosotros y otros les favorecen a ellos; en general, hemos visto cómo otros equipos oscilan bastante de un lado a otro. Pero creo que hemos estado luchando de forma bastante constante en los primeros puestos y hemos sido capaces de competir por la pole en cada carrera. Así que ese tiene que ser también nuestro objetivo para mañana".