Lo que las tandas largas revelan sobre el verdadero ritmo de los equipos en Hungría

Ferrari completó a primera vista una impresionante jornada de entrenamientos en el Gran Premio de Hungría. La Scuderia dominó ambas sesiones del viernes con una ventaja de alrededor de medio segundo sobre sus primeros perseguidores. Pero la impresión engaña, porque en realidad la relación de fuerzas parece ser mucho más ajustada de lo que sugiere la clasificación del día.

Las tandas largas con mucha carga de combustible al final del segundo entrenamiento libre dibujaron, de hecho, una imagen completamente distinta. Kimi Antonelli, que tuvo que abortar su simulación de clasificación con neumáticos blandos tras una bandera roja y un error en su segundo intento, completó con clara diferencia los long runs más fuertes de toda la parrilla.

Corregido por las diferentes duraciones de los stints y compuestos de neumáticos, el italiano estuvo de media 0,46 segundos por vuelta por delante de Charles Leclerc en el Ferrari, cuya simulación de carrera estuvo lejos de ser constante.

¿Dónde quedó el ritmo de carrera de Ferrari?

La gran pregunta ahora es: ¿por qué Ferrari se mostró tan fuerte a una vuelta rápida, mientras que en el long run apenas funcionó? Precisamente esa cuestión analizará la Scuderia en las reuniones posteriores para ajustar el set-up de la mejor manera posible de cara al resto del fin de semana de carrera.

Tandas largas viernes Hungría

La simulación de carrera de Lewis Hamilton (+0,67) fue en absoluto convincente. Tanto el piloto de McLaren Lando Norris (+0,52) como George Russell en el segundo Mercedes (+0,61) fueron más rápidos.

La imagen en el primer entrenamiento libre fue algo distinta: allí, el long run de Hamilton fue unas cuatro décimas por vuelta más rápido que el de George Russell. Sin embargo, la verdadera referencia de Mercedes en Hungría parece ser de nuevo Kimi Antonelli, que se saltó la primera sesión y cedió el cockpit a Frederik Vesti.

Como Ferrari: ¿Red Bull solo es rápido a una vuelta?

Una imagen similar se vio también en Red Bull. Max Verstappen terminó segundo en el primer entrenamiento y cuarto en el segundo, pero con mucho peso en el depósito tampoco salió mucho bien para los de Milton Keynes.

Isack Hadjar perdió en el long run una media de 0,79 segundos por vuelta frente a Antonelli; su compañero Max Verstappen, incluso 0,82 segundos. A diferencia de Ferrari, sin embargo, tampoco las tandas largas del primer entrenamiento dieron muchas esperanzas de un fuerte ritmo de carrera.

Así, Red Bull también podría verse obligado a orientar más el set-up hacia el rendimiento de carrera a partir del sábado, aunque el Hungaroring se considera extremadamente difícil para adelantar y tradicionalmente la clasificación adquiere una importancia especialmente grande.

¿Cuánto aportó la actualización de Aston Martin?

El viernes también hubo un foco especial en Aston Martin. El equipo viajó a Hungría con un amplio paquete de actualizaciones, con la esperanza de, al menos, salir del fondo y recuperar el contacto con la zona media.

Según las primeras conclusiones, sin embargo, parece que el esperado gran paso adelante no se ha producido. Esto se debe también a que la desventaja frente a la competencia ya era enorme. En los long runs del segundo entrenamiento, Fernando Alonso fue el segundo piloto más débil de la parrilla, con un déficit de 3,42 segundos por vuelta.

Al menos pudo dejar atrás a Valtteri Bottas (+3,93). Sin embargo, aún faltan varios segundos para alcanzar la parte delantera de la zona media. El mayor problema sigue siendo la velocidad punta: sobre todo en el primer sector, Aston Martin pierde demasiado tiempo frente a la competencia en las rectas más largas.

Zona media: Audi, Racing Bulls... ¿y luego?

Nico Hülkenberg (+1,25) volvió a convencer el viernes con un fuerte ritmo en tanda larga, como ya en los últimos fines de semana de carrera. Sin embargo, para el alemán todavía no han llegado los puntos este año, a diferencia de su compañero, Gabriel Bortoleto.

El rival más importante en Budapest probablemente será también Racing Bulls (+1,46). Alpine (+2,16), en cambio, parece perder cada vez más el contacto en la carrera de desarrollo.

Haas (+1,94) se mostró con un rendimiento sólido en long run, aunque no sobresaliente. Mucho más difícil fue el viernes para Williams (+3,01): el equipo histórico se encuentra actualmente bastante más cerca de Cadillac y Aston Martin que a distancia de ataque del top 10.