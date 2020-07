Leclerc sobre el choque con Vettel: Fui un imbecil

Los Ferrari se tocaron en la tercera curva de la primera vuelta del GP de Estiria y ambos acabaron abandonando, Vettel con el alerón trasero destrozado y Leclerc con el fondo plano muy dañado.

En el incidente, Leclerc se coló de manera muy optimista por el interior de un Vettel que se quedó sin sitio y que, al doblar a la derecha, no pudo evitar el contacto. Aunque dirección de carrera decidió no tomar cartas en el asunto, la repetición mostró que Leclerc había sido el culpable de lo ocurrido, y así lo vieron ambos pilotos.

Las declaraciones de Leclerc tras llevarse por delante a Vettel

El #16 en todo momento aceptó su culpa, y fue muy duro consigo mismo. Así habló ante los micrófonos de Sky F1: "Claramente es mi culpa, no hay discusión. Hoy he sido un imbécil, no puedo encontrar otra palabra para esto, tienes que admitirlo cuando pasa. Además, en nuestra situación, tenemos que aprovechar las oportunidades cuando las hay. Hoy me equivoqué, puse al equipo no donde debería estar, en un doble abandono".

Leclerc había visto una gran opción en ese movimiento, considerando que salir primero de esa curva del Red Bull Ring le habría puesto en una posición desde la que podría avanzar mucho en la parrilla (había salido 14º).

"Vi una oportunidad que no era realmente una oportunidad, pero lo intenté", explicó. "Pensé que si pasaba, ganaríamos cuatro o cinco posiciones. Claramente no fue así. Fui un estúpido y aprenderé de ello. Él [Vettel] me vio, pero no tenía a dónde ir. Él lo entiende, pero es complicado para todo el equipo. Las excusas no son suficientes".

"He hecho un muy mal trabajo hoy, he decepcionado al equipo. Lo siento, aunque eso no sea suficiente. Espero aprender de esto y volveremos más fuertes en las próximas carreras. El equipo no necesita algo así, y tiré a la papelera todos los esfuerzos del equipo. Lo siento mucho, aunque no sea suficiente", concluyó.

Las declaraciones de Vettel sobre el toque de Leclerc

Su compañero en Ferrari no quiso hacer leña del árbol caído y repitió en varias ocasiones que lo ocurrido fue una "lástima".

Explicando lo ocurrido, dijo que no había sitio para Leclerc, y admitió que él trató de evitarse alejado de problemas: "Estaba peleando con otros dos coches. Cuando frené, pensé en atacar a George, pero tres coches en una curva no podían salir bien. Y no sé qué hueco vio Charles entonces, pero no salió bien"

"Ya estábamos tres coches en paralelo en la curva 3, y me sorprendió mucho porque me metí por el lado derecho, y no esperaba que Charles intentara algo. No creo que hubiera espacio. Obviamente, es una lástima, algo que deberíamos evitar, pero yo no podría haber hecho nada de otra manera".

"Simplemente me lo estaba tomando con calma y era conservador porque había muchos coches y llegábamos a la horquilla, es una zona muy cerrada y solo trataba de colocar mi coche en buena posición para la siguiente recta. Pero mi coche quedó muy dañado".

"No creo que hubiera espacio, obviamente chocamos por eso".

Vettel lamentó no haber podido comprobar si las actualizaciones de Ferrari para esta carrera eran suficientes. La de este domingo era una gran ocasión de comparar el rendimiento del SF1000 con la versión utilizada siete días antes.

"Es una pena. Obviamente era una ventaja competir en la misma pista y más o menos con las mismas condiciones. Pero no tendremos esa respuesta, me temo. El coche parecía mucho mejor el viernes, y volvimos a donde estaba la semana pasada hasta que todo empezó a ir en la dirección equivocada. Ahora no podremos comparar, es una pena".

Galería Lista Charles Leclerc, Ferrari SF1000 y Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 chocan al inicio de la carrera 1 / 7 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF1000 y Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 chocan al inicio de la carrera 2 / 7 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF1000, con daños 3 / 7 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF1000, con daños después de chocar con Sebastian Vettel 4 / 7 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF1000, con daños después de chocar con Sebastian Vettel 5 / 7 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF1000, con daños después de chocar con Sebastian Vettel 6 / 7 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Los oficiales de pista agitan una bandera amarilla y muestran el tablero del coche de seguridad 7 / 7 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Es el segundo toque entre Leclerc y Vettel tras el famoso de Brasil 2019, donde la situación era muy diferente.

Ahora, con Leclerc renovado, Vettel fuera del equipo a partir del próximo año y un coche poco competitivo, en Ferrari llueve sobre mojado.

Aquí destacamos las 12 relaciones más complicadas entre pilotos de una misma escudería:

(Si no puedes ver las fotos y su texto, pulsa en 'Versión completa' al final del artículo)