Leclerc admite que un error le costó el triunfo en Francia

Después de aguantar el ritmo a su gran rival por el título, Max Verstappen, Leclerc se mantuvo al frente del GP de Francia cuando el piloto de Red Bull entró en boxes buscando el undercut.

Ferrari optó por mantener a Leclerc en pista con neumáticos medios en lugar de cubrirse inmediatamente del ataque de Red Bull, y el monegasco se salió de pista y sufrió un accidente en la curva 11 cuando perdió la parte trasera de su coche en la vuelta 18.

Incapaz de sacar su coche de las barreras, Charles Leclerc se vio obligado a abandonar por tercera vez esta temporada.

Verstappen lo aprovechó para llevarse la victoria en el Paul Ricard, y Leclerc ya está a 63 puntos en la clasificación de pilotos a falta de 10 carreras (con 12 disputadas).

Pese a que por radio culpó al acelerador (que ya le había fallado en Austria) de su accidente, ante los medios Leclerc no cree que su abandono fuera causado por un problema mecánico, y añadió que siente que ha tirado 32 puntos en 2022 con errores propios a pesar de "rendir al máximo nivel" de su carrera.

"No, no lo fue [un problema mecánico]. O al menos todavía no sé si lo fue", declaró cuando Motorsport.com le pidió explicar su accidente.

"Pero, no parece que lo fuera, fue sólo un error".

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Y añadió: "Obviamente es extremadamente frustrante. Siento que estoy rindiendo al más alto nivel de mi carrera desde el comienzo de la temporada, pero no tiene sentido rendir a ese alto nivel si cometo estos errores".

"Creo que son 32 puntos en total [los que ha perdido por errores], hoy creo que 25, porque era probable que fuéramos a ganar, ya que éramos rápidos".

"Y 7 en Imola con otro error mío, así que al final del año haremos de nuevo el recuento, y si pierdo el mundial por 32 puntos entonces sabré que fue por mí y que no me merecía el campeonato".

"Pero para la segunda mitad del curso tengo que ponerme las pilas si quiero ser campeón del mundo".

Leclerc también señaló que el coche no hizo nada extraño antes del accidente, pero sí que ha tenido "un equilibrio muy complicado todo el fin de semana" y que el calor "hace que sea difícil ser consistente" vuelta a vuelta.

Cuando le preguntaron qué pensaba en este momento respecto a sus propias posibilidades de título, Leclerc añadió: "Creeré en ello hasta el final y al final haré recuento, pero ahora mismo no se ve muy bien".