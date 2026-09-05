Lance Stroll alcanza el indeseado hito de 100 eliminaciones en Q1 en F1

Lance Stroll logró un récord no deseado en la Fórmula 1 al convertirse en el primer piloto en registrar 100 eliminaciones en Q1 desde que se introdujo el sistema de clasificación de tres partes en 2006.

El canadiense clasificó último para el Gran Premio de Italia del domingo, terminando la sesión a poco menos de una décima de su compañero de equipo Fernando Alonso, aunque Alonso no pudo hacer una última vuelta al cierre de la sesión.

Esto continúa un fin de semana en el que Aston Martin, pese a haber recibido un impulso en Zandvoort con la llegada de una unidad de potencia Honda actualizada y mejoras adicionales para reforzar su renovación de Hungría, quedó expuesto por su falta general de potencia.

El AMR26 estuvo constantemente 20 km/h por debajo de los coches de Mercedes, lo que contribuyó en gran parte al déficit de 2,6 s respecto al Alpine de Pierre Gasly a lo largo de la vuelta durante la Q1.

Stroll, sin embargo, fue tan escueto como siempre en sus respuestas, ya que no le sorprendió en absoluto la falta de ritmo de Aston Martin. Su entusiasmo, o la falta de él, tampoco aumentó ante la perspectiva de la carrera del domingo, sugiriendo que los dos coches verdes estarían muy lejos durante toda la prueba.

"Era lo que esperábamos [con el] motor", dijo. "Estamos a tres segundos, así que mañana no vamos a poder seguir al grupo".

Lance Stroll, Aston Martin Racing Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Stroll sufrió su primera eliminación en Q1 en su primera carrera de F1, pilotando para Williams en el Gran Premio de Australia de 2017, y quedó a nueve décimas de Marcus Ericsson, quien fue el último piloto en asegurar el pase a la Q2 aquel fin de semana.

Se recuperó con una aparición en Q3 el fin de semana siguiente en Shanghái, aunque un contacto con Sergio Perez puso fin a su carrera en la vuelta inicial. Sin embargo, Stroll consiguió sus primeros puntos en F1 en su carrera de casa en Montreal, y luego lo siguió con un podio en un caótico Gran Premio de Azerbaiyán.

En el otro extremo del espectro, Stroll ha conseguido una pole position durante su carrera en el Gran Premio de Turquía de 2020, destacando con el potente chasis RP20 de Racing Point y sus propias fortalezas en circuitos húmedos. No registró ni una sola caída en Q1 durante ese año.

Sin embargo, la mayoría de sus temporadas recientes las ha pasado luchando contra la zona de eliminación en la primera parte de la clasificación a medida que la fortuna de Aston Martin ha disminuido, y su registro se vio aumentado por el difícil 2018 de Williams, en el que quedó eliminado en Q1 en 15 ocasiones. No ha escapado de la Q1 en toda esta temporada.

Estadísticas de Stroll en Q1

Año Ocasiones fuera Q1 2017 12 2018 15 2019 14 2020 0 2021 7 2022 12 2023 7 2024 5 2025 15 2026 13