El accidente que provocó amnesia temporal a un piloto de F1

El nombre de Heikki Kovalainen podría no decir mucho para algunos aficionados a la Fórmula 1, pero entre 2007 y 2009, fue un piloto que algunos consideraban estaba llamado a pelear por resultados importantes.

Su debut en la máxima categoría se dio en 2007 con el equipo Renault, y un año después se traslado a McLaren en sustitución del español Fernando Alonso, quien tomó su posición en el equipo francés tras una temporada complicada con Lewis Hamilton.

El finlandés respondió rápido con la casa de Woking y en su segunda carrera logró un podio de tercer lugar en Malasia, mientras que en Bahréin fue quinto, misma posición que logró en Australia.

Pero su racha de puntos se vio cortada en la cuarta fecha de la temporada en el Gran Premio de España, donde vivió el que, hasta ahora, es el accidente más fuerte de su carrera.

En la vuelta 22 el drama se apoderó de los espectadores y los equipos, quienes veían como el McLaren de Kovalainen terminaba incrustado en la barrera de neumáticos, consecuencia de un pinchazo repentino de su goma delantero izquierdo en la curva rápida 9, impactando alrededor de 220 km/h a una media de 26 fuerzas G.

Ante las imágenes en los monitores, control de carrera desplegó el coche de seguridad, así como el coche médico para asistir de inmediato al piloto, quien fue extraído y transportado en camilla. Desde ahí, Heikki levantó el pulgar para dar un indicio de que estaba bien, aunque la realidad es que el accidente repercutió en su memoria, tal como él mismo lo narró en el podcast oficial de la F1, Beyond The Grid.

“Recuerdo el comienzo de la vuelta. Robert (Kubica) estaba frente a mí y fue a los pits. Yo tenía la mayor cantidad de combustible entre los chicos que estábamos al frente, unas vueltas más que los demás. Recuerdo que mi ingeniero (Mark Slade) me dijo que era hora de atacar, aumentar la potencia del motor y ganar algo de tiempo antes de detenerme”.

"Luego tengo un agujero de cuatro horas. Recuperé la conciencia en el hospital, y ahí estaban Ron (Dennis, gerente del equipo McLaren), Martin (Whitmarsh, gerente general del grupo McLaren) y mi esposa (Catherine Hyde). Todos estaban preocupados porque quedé por debajo de la barrera de neumáticos y mi cabeza estaba incrustada ahí, una imagen en la cual no sabes si el piloto quedó decapitado, y parecía bastante serio. Afortunadamente, no pasó a mayores”.

El resultado final sobre el accidente fue una “pequeña conmoción cerebral" para Kovalainen, que no vio venir la falla de su rueda delantera izquierda. "Dadas las imágenes, no había nada que sugiriera que la tuerca se saldría. La tuerca no estaba perfectamente apretada al comienzo de la carrera”, dijo el finlandés quien considera que, un adelantamiento en su detención hubiera evitado el mal rato.

“Si me hubiera detenido una vuelta o dos antes no habría sucedido, pero sucedió en el peor lugar posible, y no había forma de escapar, por lo que fue un gran shock ".

Dos semanas después, en el Gran Premio de Turquía, Kovalainen demostró que no se vio afectado de ninguna manera por su accidente, ocupando el segundo lugar en la clasificación por delante de su compañero de equipo Lewis Hamilton, a pesar de portar una mayor carga de combustible.

"Me quedé en España durante una semana para someterme a exámenes de precaución, luego regresé y fuimos a Estambul. Me dolía la cabeza, pero los resultados de todas mis pruebas neurológicas fueron normales, así que pensaba que estaba listo, y de hecho califiqué muy bien. Mi ingeniero incluso me dijo: '¡Deberíamos golpearte en la cabeza con más frecuencia!'.", finalizó el piloto.

Mira imágenes de Heikki Kovalainen con McLaren en 2008