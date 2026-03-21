El piloto de Fórmula 1 de Mercedes Kimi Antonelli ha expresado su deseo de formar equipo con Max Verstappen en una carrera de resistencia, revelando que ya ha pedido realizar un test en el Nordschleife.

La familia de Antonelli tiene fuertes vínculos con las carreras de coches deportivos, con su padre Marco como un piloto experimentado por derecho propio, con décadas de experiencia en coche GT y TCR.

El joven de 19 años también ha mostrado inclinación por esta disciplina del automovilismo y disputó una ronda del GT italiano con el equipo familiar AKM Motorsport en 2023, logrando la pole position y una victoria en Misano en su debut.

Ha habido un renovado interés entre los pilotos de F1 por explorar las carreras de coches deportivos tras la noticia de que la estrella de Red Bull, Verstappen, competirá por primera vez este año en las 24 Horas de Nürburgring, conduciendo un Mercedes-AMG GT3 gestionado por Winward Racing.

Si bien el enfoque principal de Antonelli está en la F1, donde consiguió su primera victoria en el Gran Premio de China, el joven de 19 años afirmó que recibiría con agrado la oportunidad de compartir auto con su rival de F1, Verstappen.

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"Me encantaría hacer una carrera de resistencia con Max juntos", dijo Antonelli en Shanghái. "Creo que sería bastante increíble. Es genial porque ambos tenemos pasión por los GT. Obviamente, de mi lado, viene por mi padre con el equipo de GT.

"A veces voy a probar cuando puedo, y obviamente Max también lo ha estado disfrutando mucho. Es realmente genial que vaya a hacer las 24 horas de Nürburgring. Creo que será un evento muy bueno y definitivamente lo voy a ver.

"Es algo que en el futuro realmente me gustaría hacer, correr con él en una carrera de resistencia.

"Creo que sería una dupla muy buena y sería una experiencia muy interesante, pero también es algo que he estado considerando.

"Ya he pedido hacer un test en el Nordschleife, por ejemplo, porque es un circuito que me encanta, y también me gustaría poder probarlo en la vida real".

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Daniel Juncadella, Jules Gounon Photo by: Max Verstappen

Aunque Verstappen compite para Red Bull, rival de Mercedes en la F1, el cuatro veces campeón del mundo se ha asociado con el fabricante alemán para sus participaciones en carreras de coches deportivos este año.

Si bien debutó en el Nordschleife al volante de un Ferrari 296 GT3 el año pasado, cambiará al Mercedes-AMG GT3 para sus dos participaciones previstas en el legendario circuito alemán este año, incluyendo su debut en las 24 Horas de Nürburgring del 14 al 17 de mayo.

Esta asociación podría así permitir una futura colaboración con Antonelli, quien ascendió en las categorías como piloto junior de Mercedes en F1 y ahora forma parte de su equipo de grandes premios.

Verstappen elogió a Antonelli tras su primera victoria en la F1, afirmando que el joven tiene un futuro brillante en la categoría.

"Es fantástico, pero por supuesto no estoy sorprendido", dijo. "Definitivamente iba a pasar, y no será la última."