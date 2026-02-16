Adrian Newey no olvidó cómo diseñar un coche de F1, dice Fernando Alonso

Fernando Alonso ha reiterado su máxima confianza en el jefe del equipo Aston Martin, Adrian Newey, afirmando que no es como si hubiera "olvidado" cómo diseñar un auto de Fórmula 1 pese a una difícil pretemporada.

La F1 introduce amplios cambios reglamentarios este año, lo que significa que el orden competitivo es en gran medida desconocido, pero las señales actuales apuntan a que Aston Martin está cómodamente por detrás.

Esto se debe a que ha sufrido problema tras problema en la preparación para 2026: todo comenzó con el programa de túnel de viento empezando cuatro meses tarde, a mediados de abril de 2025. Esto dejó al equipo de Silverstone significativamente rezagado y, en el primer shakedown colectivo del año en Barcelona, no salió a pista hasta el cuarto día, lo que significó que completó menos kilometraje que los demás.

Aston también tuvo poco kilometraje en el test de Bahréin de la semana pasada, ya que en el día uno un problema en la unidad de potencia provocó que Lance Stroll completara solo 36 vueltas, antes de que el equipo también se perdiera gran parte del día tres tras un problema mecánico. Alonso tuvo un mejor día dos con 98 vueltas, pero marcó la segunda vuelta más lenta y todo esto llevó a Stroll a afirmar "estamos cuatro segundos por detrás" en un encuentro con los medios extremadamente pesimista.

El problema se agrava por el hecho de que Aston afrontó las nuevas reglas con grandes expectativas: se convirtió en equipo oficial de Honda y tuvo a la leyenda de la F1 Newey diseñando el coche tras unirse a principios de 2025. Pero Alonso no está demasiado preocupado por la situación actual, especialmente por su jefe, que tiene 12 coches campeones en su currículum, ya que el español dijo "sí" cuando se le preguntó si su confianza en el equipo se mantiene.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Especialmente en el lado del chasis", añadió el campeón del mundo. "La unidad de potencia es un poco más difícil porque aún no tenemos una buena comprensión del reglamento y de lo que se necesita.

"Pero en el lado del chasis no hay ninguna duda. Después de más de 30 años de Adrian dominando el deporte, no es que vaya a olvidar todo en un año.

"No sé dónde estamos ahora en términos de chasis y nivel de agarre, pero incluso si no estamos al 100 ahora, estaremos al 100 pronto porque solucionaremos cualquier problema en la unidad de potencia. Necesitamos darnos tiempo y entender dónde estamos y, si estamos por detrás, mejorar lo antes posible."

El impacto de la llegada de Newey a Aston se ha sentido en todo el equipo según el embajador Pedro de la Rosa, quien quedó particularmente impresionado con la respuesta del británico al test de Bahréin.

"Somos la misma gente, somos los mismos; es solo el hecho de que desde que Adrian ha llegado, su liderazgo es incuestionable", dijo el ex piloto de F1 en el día tres de pruebas.

"Esa es la mayor diferencia. Lo sentí, por ejemplo, ayer, después de un día muy difícil de pruebas aquí en Bahréin, habló en la reunión técnica y su liderazgo es tan fuerte que todo el equipo sabe exactamente lo que tiene que hacer.

Pedro de la Rosa of Spain, Aston Martin F1 Team Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Esto es muy diferente a años anteriores, donde cada uno podía tener su propia teoría sobre las cosas. Adrian tiene muy claro lo que hay que hacer y nadie levanta la mano para cuestionarlo.

"Por lo tanto, tienes esta enorme cantidad de recursos trabajando en una sola dirección. Sé que puede que no suene convincente para ustedes, pero créanme, estar sentado allí y escuchar ese momento fue muy inspirador para todos nosotros. Especialmente cuando las cosas van mal. Cuando las cosas van bien, no necesitamos un líder. Es cuando las cosas van mal."

La confianza de De la Rosa en Newey es tan fuerte que no cree que sea momento de pánico todavía para Aston Martin, con él confiando en que puede revertir la situación.

"Creo que es un punto de inflexión tener a Adrian en el equipo", añadió De la Rosa. "No estamos contentos, seamos honestos. Nadie está contento cuando eres dos segundos más lento de lo que esperabas. Pero también es cierto decir que nadie está preocupado. Es diferente. No estamos contentos, pero no estamos como 'Oh, esto es todo, no hay manera'".