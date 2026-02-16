La innovación de McLaren F1 para visualizar la gestión de la energía en el volante

El reglamento 2026 divide claramente al paddock, principalmente debido a las unidades de potencia, cuyo funcionamiento modifica profundamente la conducción. Si los nuevos chasis satisfacen en líneas generales, con coches más ligeros, más compactos y más fáciles de controlar, la gestión de la energía eléctrica genera debate al asumir un papel central.

Las pruebas en Bahréin han mostrado que los fabricantes han tomado direcciones diferentes para la gestión y la recarga de la batería, especialmente en lo relativo a las velocidades en curva. De ello surge un elemento particularmente revelador: la forma en que los equipos indican a los pilotos si el sistema híbrido recupera o entrega energía, una diferencia especialmente notable con el nuevo reglamento.

Desde la revolución híbrida de 2014, los equipos introdujeron un indicador específico en el volante para mostrar al piloto la cantidad de energía disponible en la batería. Una referencia valiosa, sobre todo para preparar una vuelta de clasificación o en un duelo con otro piloto, ya que el nivel de carga de la batería puede marcar la diferencia entre atacar o defenderse.

Hasta el año pasado, la fase de recarga era mucho menos invasiva: por un lado, el MGU-H contribuía de forma significativa a la recuperación y, por otro, el MGU-K era menos potente y liberaba menos energía. Hoy, la recarga es mucho más perceptible, con un MGU-K cuya potencia casi se ha triplicado y con un despliegue mucho más pronunciado, mientras que el MGU-H ha desaparecido.

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Esto se vio en Bahréin: la parte híbrida se recargaba en las curvas o en la parte final de la recta, justo antes de la fase de frenada. En algunos virajes, solo el motor térmico continuaba "empujando", con el objetivo de conservar energía para la fase de aceleración. Los pilotos han podido prepararse en el simulador, pero disponer de una referencia adicional resulta valioso.

Un indicador dedicado al MGU-K en el volante de McLaren

McLaren ha optado por un enfoque aún más detallado que lo distingue de sus rivales. La mayoría de los equipos han mantenido el indicador en el volante (a menudo una barra de color) que muestra visualmente, y no solo con un porcentaje, la cantidad de energía en la batería, ofreciendo así una referencia en tiempo real.

Además de este legado de la reglamentación anterior, McLaren ha decidido ir más lejos. La barra tradicional, situada a la derecha de la pantalla para indicar el nivel de energía en la batería, se complementa con un segundo indicador en el volante del MCL40. Se pueden observar dos barras por encima de la marcha seleccionada, destinadas a mostrar a Lando Norris y Oscar Piastri el funcionamiento del MGU-K y por qué perciben más o menos potencia.

Volante del McLaren MCL40

Si la barra se extiende desde el centro hacia la derecha, significa que el MGU-K está en fase activa y libera energía en el sistema. Por el contrario, cuando la barra se desplaza del centro hacia la izquierda —generalmente durante una frenada, en curvas lentas o al final de la recta—, el MGU-K está en fase de recarga, recuperando energía de los frenos o del motor térmico.

El indicador no funciona de forma binaria, ya que la barra evoluciona progresivamente cuando el MGU-K entra en fase de derating, es decir, cuando la potencia disminuye gradualmente a medida que la batería se vacía, antes de pasar a la recarga.

En efecto, hay momentos en los que el MGU-K no contribuye a la potencia del coche, por ejemplo en las rectas o en las curvas a fondo, como la curva 12 en Bahréin, donde el sistema prefiere no gastar energía para conservarla de cara a las dos rectas siguientes. En estas situaciones, cuando el MGU-K no está activo, la barra en el volante del McLaren desaparece, señalando al piloto que solo el motor térmico proporciona la potencia.