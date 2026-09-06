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Resultados
Fórmula 1 GP de Italia

Los resultados completos del Gran Premio de Italia de F1 2026

Tras la victoria de Kimi Antonelli, aquí están los resultados completas del Gran Premio de Italia, la 13ª ronda de la temporada 2026 de Formula 1

Basile Davoine
Publicado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes

Foto de: Mark Thompson / Getty Images

También lee:

Fórmula 1 - Monza, Italia - Carrera

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Retirada Chasis Motor
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 53

1:51'15.281

165.415 2 25 Mercedes Mercedes
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 53

+3.857

1:51'19.138

3.857 165.319 1 18 Mercedes Mercedes
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 53

+14.718

1:51'29.999

10.861 165.051 2 15 Red Bull Red Bull
4 United Kingdom L. Norris McLaren 1 53

+19.056

1:51'34.337

4.338 164.944 1 12 McLaren Mercedes
5 Australia O. Piastri McLaren 81 53

+19.253

1:51'34.534

0.197 164.939 1 10 McLaren Mercedes
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 53

+24.655

1:51'39.936

5.402 164.806 1 8 Ferrari Ferrari
7 France P. Gasly Alpine 10 53

+27.351

1:51'42.632

2.696 164.740 1 6 Alpine Mercedes
8 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 53

+45.136

1:52'00.417

17.785 164.304 1 4 RB Red Bull
9 Argentina F. Colapinto Alpine 43 53

+47.353

1:52'02.634

2.217 164.249 1 2 Alpine Mercedes
10 Japan Y. Tsunoda Racing Bulls 22 53

+58.187

1:52'13.468

10.834 163.985 1 1 RB Red Bull
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 53

+1'05.187

1:52'20.468

7.000 163.815 1 Audi Audi
12 Germany N. Hulkenberg Audi 27 53

+1'06.187

1:52'21.468

1.000 163.791 2 Audi Audi
13 Spain C. Sainz Williams 55 53

+1'14.117

1:52'29.398

7.930 163.598 2 Williams Mercedes
14 New Zealand L. Lawson Red Bull 30 53

+1'15.609

1:52'30.890

1.492 163.562 2 Red Bull Red Bull
15 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 53

+1'18.958

1:52'34.239

3.349 163.481 1 Haas Ferrari
16 France E. Ocon Haas F1 31 52

+1 Vuelta

1:51'21.872

1 Vuelta 162.130 2 Haas Ferrari
17 Thailand A. Albon Williams 23 52

+1 Vuelta

1:51'35.549

13.677 161.799 2 Williams Mercedes
18 Mexico S. Pérez Cadillac 11 52

+1 Vuelta

1:52'28.653

53.104 160.526 2 Cadillac Ferrari
19 Finland V. Bottas Cadillac 77 51

+2 Vueltas

1:51'28.161

1 Vuelta 158.860 2 Cadillac Ferrari
dnf Canada L. Stroll Aston Martin 18 26

+27 Vueltas

1:13'38.575

25 Vueltas 122.463 1 Retirada Aston Martin Honda
dnf Spain F. Alonso Aston Martin 14 23

+30 Vueltas

1:09'02.133

3 Vueltas 115.531 2 Retirada Aston Martin Honda
dnf Monaco C. Leclerc Ferrari 16 1

+52 Vueltas

1'29.371

22 Vueltas 220.903 Accidente Ferrari Ferrari
Ver los resultados completos

Fórmula 1 - Monza, Italia - Vueltas rápidas

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vuelta Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 53

1'23.504

M 249.746
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 37

+0.738

1'24.242

0.738 H 247.558
3 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 53

+0.860

1'24.364

0.122 M 247.200
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 51

+0.886

1'24.390

0.026 H 247.124
5 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 48

+1.360

1'24.864

0.474 H 245.743
6 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 53

+1.423

1'24.927

0.063 H 245.561
7 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 53

+1.429

1'24.933

0.006 H 245.544
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 45

+1.621

1'25.125

0.192 H 244.990
9 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 23

+1.796

1'25.300

0.175 M 244.487
10 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 52

+1.837

1'25.341

0.041 S 244.370
11 New Zealand L. Lawson Red Bull 30 Red Bull Red Bull 53

+2.074

1'25.578

0.237 M 243.693
12 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 46

+2.179

1'25.683

0.105 M 243.394
13 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 52

+2.207

1'25.711

0.028 M 243.315
14 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 47

+2.524

1'26.028

0.317 H 242.418
15 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 31

+2.684

1'26.188

0.160 M 241.968
16 Japan Y. Tsunoda Racing Bulls 22 RB Red Bull 42

+2.816

1'26.320

0.132 M 241.598
17 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 31

+2.852

1'26.356

0.036 H 241.497
18 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 51

+3.410

1'26.914

0.558 M 239.947
19 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 51

+3.821

1'27.325

0.411 S 238.818
20 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 8

+4.457

1'27.961

0.636 S 237.091
21 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 11

+4.911

1'28.415

0.454 H 235.874
Ver los resultados completos

Campeonato de pilotos

Pos. piloto Puntos Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy
1 ItalyK. AntonelliMercedes 267 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3 8 25/1 15/3 23 25/1
2 United KingdomG. RussellMercedes 201 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1 23 - 6/7 23 18/2
3 United KingdomL. HamiltonFerrari 191 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5 22 12/4 10/5 14 8/6
4 United KingdomL. NorrisMcLaren 171 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7 18 6/7 25/1 31 12/4
5 MonacoC. LeclercFerrari 155 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8 29 18/2 12/4 17 -
6 NetherlandsM. VerstappenRed Bull 127 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2 3 15/3 18/2 3 15/3
7 AustraliaO. PiastriMcLaren 116 - 3 18/2 22 5 12/4 10/5 12/4 2 10/5 - 12 10/5
8 FranceI. HadjarRed Bull 71 - 4 - - 10 15/3 8/6 8/6 10 8/6 8/6 - -
9 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 51 - 8 2/9 - 6 10/5 4/8 2/9 9 - 4/8 6 -
10 FranceP. GaslyAlpine 41 1/10 8 6/7 1 4 6/7 6/7 - 1 - - 2 6/7
11 United KingdomA. LindbladRacing Bulls 29 4/8 - - - 1 8/6 2/9 1/10 6 2/9 1/10 - 4/8
12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 21 - 1 - 6 8 - 1/10 - 2 1/10 - - 2/9
13 United KingdomO. BearmanHaas 18 6/7 11 - - 1 - - - - - - - -
14 BrazilG. BortoletoAudi 10 2/9 - - - - - - - 4 4/8 - - -
15 GermanyN. HülkenbergAudi 6 - - - - - - - - - - 2/9 4 -
16 SpainC. Sainz JrWilliams 6 - 2 - 2 2 - - - - - - - -
17 ThailandA. AlbonWilliams 5 - - - 1 - 4/8 - - - - - - -
18 FranceE. OconHaas 3 - - 1/10 - - 2/9 - - - - - - -
19 SpainF. AlonsoAston Martin 3 - - - - - 1/10 - - - - - 2 -
20 JapanY. TsunodaRacing Bulls 1 - - - - - - - - - - - - 1/10
21 CanadaL. StrollAston Martin   - - - - - - - - - - - - -
22 FinlandV. BottasCadillac   - - - - - - - - - - - - -
23 MexicoS. PérezCadillac   - - - - - - - - - - - - -

Campeonato de constructores

Pos. equipo Puntos Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy
1 GermanyMercedes 468 43 55 37 45 39 25 18 40 31 25 21 46 43
2 ItalyFerrari 346 27 40 23 20 37 18 25 14 51 30 22 31 8
3 United KingdomMcLaren 287 10 8 28 48 12 12 25 18 20 16 25 43 22
4 AustriaRed Bull 204 8 4 4 14 27 15 20 26 13 23 26 9 15
5 ItalyRacing Bulls 75 4 8 2 - 7 18 6 3 15 2 5 - 5
6 FranceAlpine 62 1 9 6 7 12 6 7 - 3 1 - 2 8
7 United StatesHaas 21 6 11 1 - 1 2 - - - - - - -
8 GermanyAudi 16 2 - - - - - - - 4 4 2 4 -
9 United KingdomWilliams 11 - 2 - 3 2 4 - - - - - - -
10 United KingdomAston Martin 3 - - - - - 1 - - - - - 2 -
11 United StatesCadillac   - - - - - - - - - - - - -

Las fotos del domingo en el GP de Italia

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Yuki Tsunoda, Racing Bulls

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Coches y Crocs en el paddock

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Esteban Ocon, equipo Haas de F1

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Sebastian Vettel

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Desfile de vehículos militares y policiales

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
George Russell, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Charles Leclerc, Ferrari; Lando Norris, McLaren

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Aficionados a Ferrari

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Raquel Stroll, Yael Shelbia

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA; Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de Fórmula 1

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Laura Mueller, ingeniera de carrera de Haas

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Rayo McQueen

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Woody Johnson, accionista de Aston Martin

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Lando Norris, McLaren, Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Yuki Tsunoda, Racing Bulls

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Lewis Hamilton, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Nico Hulkenberg, equipo Audi F1; Oliver Bearman, equipo Haas F1

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Esteban Ocon, equipo Haas de F1

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Gabriel Bortoleto, equipo Audi de Fórmula 1

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Max Verstappen, Red Bull Racing, Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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George Russell, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Lando Norris, McLaren

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

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