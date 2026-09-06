Los resultados completos del Gran Premio de Italia de F1 2026
Tras la victoria de Kimi Antonelli, aquí están los resultados completas del Gran Premio de Italia, la 13ª ronda de la temporada 2026 de Formula 1
Foto de: Mark Thompson / Getty Images
Fórmula 1 - Monza, Italia - Carrera
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Boxes
|Puntos
|Retirada
|Chasis
|Motor
|1
|A. Antonelli Mercedes
|12
|53
|
1:51'15.281
|165.415
|2
|25
|Mercedes
|Mercedes
|2
|G. Russell Mercedes
|63
|53
|
+3.857
1:51'19.138
|3.857
|165.319
|1
|18
|Mercedes
|Mercedes
|3
|M. Verstappen Red Bull
|3
|53
|
+14.718
1:51'29.999
|10.861
|165.051
|2
|15
|Red Bull
|Red Bull
|4
|L. Norris McLaren
|1
|53
|
+19.056
1:51'34.337
|4.338
|164.944
|1
|12
|McLaren
|Mercedes
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|53
|
+19.253
1:51'34.534
|0.197
|164.939
|1
|10
|McLaren
|Mercedes
|6
|L. Hamilton Ferrari
|44
|53
|
+24.655
1:51'39.936
|5.402
|164.806
|1
|8
|Ferrari
|Ferrari
|7
|P. Gasly Alpine
|10
|53
|
+27.351
1:51'42.632
|2.696
|164.740
|1
|6
|Alpine
|Mercedes
|8
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|53
|
+45.136
1:52'00.417
|17.785
|164.304
|1
|4
|RB
|Red Bull
|9
|F. Colapinto Alpine
|43
|53
|
+47.353
1:52'02.634
|2.217
|164.249
|1
|2
|Alpine
|Mercedes
|10
|Y. Tsunoda Racing Bulls
|22
|53
|
+58.187
1:52'13.468
|10.834
|163.985
|1
|1
|RB
|Red Bull
|11
|G. Bortoleto Audi
|5
|53
|
+1'05.187
1:52'20.468
|7.000
|163.815
|1
|Audi
|Audi
|12
|N. Hulkenberg Audi
|27
|53
|
+1'06.187
1:52'21.468
|1.000
|163.791
|2
|Audi
|Audi
|13
|C. Sainz Williams
|55
|53
|
+1'14.117
1:52'29.398
|7.930
|163.598
|2
|Williams
|Mercedes
|14
|L. Lawson Red Bull
|30
|53
|
+1'15.609
1:52'30.890
|1.492
|163.562
|2
|Red Bull
|Red Bull
|15
|O. Bearman Haas F1
|87
|53
|
+1'18.958
1:52'34.239
|3.349
|163.481
|1
|Haas
|Ferrari
|16
|E. Ocon Haas F1
|31
|52
|
+1 Vuelta
1:51'21.872
|1 Vuelta
|162.130
|2
|Haas
|Ferrari
|17
|A. Albon Williams
|23
|52
|
+1 Vuelta
1:51'35.549
|13.677
|161.799
|2
|Williams
|Mercedes
|18
|S. Pérez Cadillac
|11
|52
|
+1 Vuelta
1:52'28.653
|53.104
|160.526
|2
|Cadillac
|Ferrari
|19
|V. Bottas Cadillac
|77
|51
|
+2 Vueltas
1:51'28.161
|1 Vuelta
|158.860
|2
|Cadillac
|Ferrari
|dnf
|L. Stroll Aston Martin
|18
|26
|
+27 Vueltas
1:13'38.575
|25 Vueltas
|122.463
|1
|Retirada
|Aston Martin
|Honda
|dnf
|F. Alonso Aston Martin
|14
|23
|
+30 Vueltas
1:09'02.133
|3 Vueltas
|115.531
|2
|Retirada
|Aston Martin
|Honda
|dnf
|C. Leclerc Ferrari
|16
|1
|
+52 Vueltas
1'29.371
|22 Vueltas
|220.903
|Accidente
|Ferrari
|Ferrari
|Ver los resultados completos
Fórmula 1 - Monza, Italia - Vueltas rápidas
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vuelta
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|53
|
1'23.504
|M
|249.746
|2
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|37
|
+0.738
1'24.242
|0.738
|H
|247.558
|3
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|53
|
+0.860
1'24.364
|0.122
|M
|247.200
|4
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|51
|
+0.886
1'24.390
|0.026
|H
|247.124
|5
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|48
|
+1.360
1'24.864
|0.474
|H
|245.743
|6
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|53
|
+1.423
1'24.927
|0.063
|H
|245.561
|7
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|53
|
+1.429
1'24.933
|0.006
|H
|245.544
|8
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|45
|
+1.621
1'25.125
|0.192
|H
|244.990
|9
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|23
|
+1.796
1'25.300
|0.175
|M
|244.487
|10
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|52
|
+1.837
1'25.341
|0.041
|S
|244.370
|11
|L. Lawson Red Bull
|30
|Red Bull
|Red Bull
|53
|
+2.074
1'25.578
|0.237
|M
|243.693
|12
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|46
|
+2.179
1'25.683
|0.105
|M
|243.394
|13
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|52
|
+2.207
1'25.711
|0.028
|M
|243.315
|14
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|47
|
+2.524
1'26.028
|0.317
|H
|242.418
|15
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|31
|
+2.684
1'26.188
|0.160
|M
|241.968
|16
|Y. Tsunoda Racing Bulls
|22
|RB
|Red Bull
|42
|
+2.816
1'26.320
|0.132
|M
|241.598
|17
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|31
|
+2.852
1'26.356
|0.036
|H
|241.497
|18
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|51
|
+3.410
1'26.914
|0.558
|M
|239.947
|19
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|51
|
+3.821
1'27.325
|0.411
|S
|238.818
|20
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|8
|
+4.457
1'27.961
|0.636
|S
|237.091
|21
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|11
|
+4.911
1'28.415
|0.454
|H
|235.874
|Ver los resultados completos
Campeonato de pilotos
|Pos.
|piloto
|Puntos
|1
|K. AntonelliMercedes
|267
|18/2
|29
|25/1
|28
|31
|25/1
|-
|15/3
|8
|25/1
|15/3
|23
|25/1
|2
|G. RussellMercedes
|201
|25/1
|26
|12/4
|17
|8
|-
|18/2
|25/1
|23
|-
|6/7
|23
|18/2
|3
|L. HamiltonFerrari
|191
|12/4
|21
|8/6
|10
|21
|18/2
|25/1
|10/5
|22
|12/4
|10/5
|14
|8/6
|4
|L. NorrisMcLaren
|171
|10/5
|5
|10/5
|26
|7
|-
|15/3
|6/7
|18
|6/7
|25/1
|31
|12/4
|5
|C. LeclercFerrari
|155
|15/3
|19
|15/3
|10
|16
|-
|-
|4/8
|29
|18/2
|12/4
|17
|-
|6
|M. VerstappenRed Bull
|127
|8/6
|-
|4/8
|14
|17
|-
|12/4
|18/2
|3
|15/3
|18/2
|3
|15/3
|7
|O. PiastriMcLaren
|116
|-
|3
|18/2
|22
|5
|12/4
|10/5
|12/4
|2
|10/5
|-
|12
|10/5
|8
|I. HadjarRed Bull
|71
|-
|4
|-
|-
|10
|15/3
|8/6
|8/6
|10
|8/6
|8/6
|-
|-
|9
|L. LawsonRacing Bulls
|51
|-
|8
|2/9
|-
|6
|10/5
|4/8
|2/9
|9
|-
|4/8
|6
|-
|10
|P. GaslyAlpine
|41
|1/10
|8
|6/7
|1
|4
|6/7
|6/7
|-
|1
|-
|-
|2
|6/7
|11
|A. LindbladRacing Bulls
|29
|4/8
|-
|-
|-
|1
|8/6
|2/9
|1/10
|6
|2/9
|1/10
|-
|4/8
|12
|F. ColapintoAlpine
|21
|-
|1
|-
|6
|8
|-
|1/10
|-
|2
|1/10
|-
|-
|2/9
|13
|O. BearmanHaas
|18
|6/7
|11
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|G. BortoletoAudi
|10
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|4/8
|-
|-
|-
|15
|N. HülkenbergAudi
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|4
|-
|16
|C. Sainz JrWilliams
|6
|-
|2
|-
|2
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|A. AlbonWilliams
|5
|-
|-
|-
|1
|-
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|E. OconHaas
|3
|-
|-
|1/10
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|F. AlonsoAston Martin
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|20
|Y. TsunodaRacing Bulls
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|21
|L. StrollAston Martin
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|V. BottasCadillac
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|23
|S. PérezCadillac
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Campeonato de constructores
|Pos.
|equipo
|Puntos
|1
|Mercedes
|468
|43
|55
|37
|45
|39
|25
|18
|40
|31
|25
|21
|46
|43
|2
|Ferrari
|346
|27
|40
|23
|20
|37
|18
|25
|14
|51
|30
|22
|31
|8
|3
|McLaren
|287
|10
|8
|28
|48
|12
|12
|25
|18
|20
|16
|25
|43
|22
|4
|Red Bull
|204
|8
|4
|4
|14
|27
|15
|20
|26
|13
|23
|26
|9
|15
|5
|Racing Bulls
|75
|4
|8
|2
|-
|7
|18
|6
|3
|15
|2
|5
|-
|5
|6
|Alpine
|62
|1
|9
|6
|7
|12
|6
|7
|-
|3
|1
|-
|2
|8
|7
|Haas
|21
|6
|11
|1
|-
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|Audi
|16
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|4
|2
|4
|-
|9
|Williams
|11
|-
|2
|-
|3
|2
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|Aston Martin
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|11
|Cadillac
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Las fotos del domingo en el GP de Italia
Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
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