Antonelli avanza desde el 19º lugar para ganar en Italia; Colapinto en los puntos y Checo Pérez es penúltimo

Kimi Antonelli completó lo que parecía imposible antes del Gran Premio de Italia: ganar la carrera desde la 19ª posición de salida.

El italiano estuvo imparable este domingo en el Autodromo Nazionale Monza, sede de la 13ª ronda de la temporada 2026, y avanzó entre el pelotón con gran superioridad antes de enfrascarse en una acalorada batalla con su compañero y rival por el campeonato, George Russell.

Antonelli terminó imponiéndose después de realizar una parada en pits durante un período de Virtual Safety Car y luego avanzar nuevamente en el orden hasta alcanzar y adelantar a Russell, quien quedó indefenso con neumáticos más viejos.

Max Verstappen finalizó en la tercera posición, sin poder seguir el ritmo de los Mercedes, seguido por los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, quienes protagonizaron su propia pelea en las últimas vueltas de la carrera.

En un fin de semana en el que había gran expectativa por las posibilidades de Ferrari frente a su público, el equipo de Maranello se llevó una decepción: Leclerc y Hamilton protagonizaron un incidente en el inicio y el monegasco luego se despistó solo y sufrió un fuerte accidente en la segunda vuelta que motivó una bandera roja. Hamilton, en tanto, fue un lejano sexto.

Pierre Gasly, tras iniciar desde la pole position, no pudo mantener el ritmo de los equipos líderes y tuvo que conformarse con la séptima posición para Alpine, mientras que Franco Colapinto fue noveno después de llegar a ocupar la tercera posición y luego sufrir una salida de pista que lo relegó al 16º lugar.

Los Racing Bulls de Arvid Lindblad y Yuki Tsunoda completaron el Top 10 en la octava y décima posición, respectivamente.

Sergio Pérez completó la carrera en la 18ª posición, solo por delante de Valtteri Bottas, su compañero de equipo en Cadillac.

Así se desarrolló el Gran Premio de Italia:

Gasly mantuvo el primer puesto en la salida por delante de Russell tras una muy buena largada desde la pole, mientras que detrás de ellos los Ferrari se apretaban al salir de la chicana: Leclerc le dejó poco espacio a Hamilton, que debió irse ligeramente fuera de pista y cayó hasta la décima posición.

Colapinto aprovechó esta situación para ganar una posición y colocarse sexto en el clasificador, delante de Norris y detrás de Piastri.

Russell tomó el liderato al iniciar la segunda vuelta con un adelantamiento sobre Gasly antes de llegar a la primera curva. Leclerc también superó al piloto de Alpine, pero el francés se recuperó para volver al segundo puesto. Verstappen también adelantó a Leclerc.

La jornada pasaría a ser un desastre para el monegasco, ya que poco después perdió el control de su Ferrari al pasar sobre la parte verde exterior en la curva Parabólica mientras se defendía de un ataque de Piastri.

Leclerc entró en trompo y fue a golpear violentamente contra las defensas de neumáticos. Afortunadamente, pudo bajarse por sus propios medios, aunque la magnitud del choque motivó que la carrera fuera detenida con bandera roja.

Russell lideró el pelotón hasta el pit lane, seguido por Gasly y Verstappen, mientras que Colapinto logró adelantar a Piastri justo antes de la neutralización para colocarse cuarto, delante del australiano y de Norris.

Antonelli logró avanzar del 19º al 12º puesto en apenas un par de vueltas, dejando en poco tiempo muy claro todo el potencial que tenía para la carrera.

Checo Pérez, por su parte, era 17º en el orden al volante de su Cadillac, delante del Williams de Alex Albon, de Valtteri Bottas, en el otro Cadillac, y de los Aston Martin de Lance Stroll y Fernando Alonso.

Los coches regresaron a la pista más de 25 minutos después del accidente para una nueva largada con partida detenida, con cambios de neumáticos, tal como lo permite el reglamento. El compuesto elegido por la mayoría en el top 10 fue el duro —el C3 de Pirelli este fin de semana—, con la excepción de Verstappen y Hamilton, quienes optaron por el medio.

Russell mantuvo el primer puesto en la segunda largada, seguido por Gasly, y Colapinto logró adelantar a Verstappen para colocarse tercero, solo para que el piloto de Red Bull recuperara la posición al llegar a la Variante della Roggia.

Colapinto luego perdió el control de su monoplaza al llegar a la primera curva de Lesmo y se fue a la grava, con lo que cayó de cuarto a 16º en el clasificador, dos lugares por delante de Checo Pérez.

En diez vueltas de carrera, Gasly ya era cuarto en el orden tras ser adelantado por Verstappen y Hamilton, y poco después caería a la sexta posición ante el avance de Antonelli, que llevaba neumáticos medios, y Piastri.

Verstappen superó a Russell para tomar el liderato en un áspero duelo entre el piloto de Red Bull y el de Mercedes, aunque volverían a intercambiar posiciones para que el británico regresara al primer puesto.

Mientras tanto, Antonelli continuó su impresionante avance desde el 12º puesto en la segunda largada para colocarse tercero y, poco después, adelantar tanto a Verstappen como a Russell para saltar al primer puesto.

En 20 vueltas de carrera, los tres primeros luchaban en una baldosa, mientras Piastri, cuarto, no lograba seguir el ritmo, escoltado por Hamilton, mientras Norris superaba a Gasly.

Russell y Antonelli luego se alejaron ligeramente de Verstappen y volvieron a intercambiar posiciones entre sí, antes de que Mercedes interviniera desde el muro de pits para tratar de congelar la batalla y que sus pilotos se enfoquen en construir una distancia sobre el piloto de Red Bull.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Antonelli se pasó de largo en la frenada de la primera chicana en la vuelta 26 y, un par de giros más tarde, Russell lideraba con apenas seis décimas sobre el italiano, con Verstappen a distancia de ataque.

Justo en ese momento, la carrera fue neutralizada con un Virtual Safety Car para retirar el Aston Martin detenido de Stroll, algo que Antonelli y Verstappen aprovecharon para ir a los pits: el italiano mantuvo los neumáticos medios, mientras que el neerlandés pasó a los duros.

Colapinto, en tanto, avanzó hasta la décima posición con un oportuno adelantamiento justo cuando regresó la bandera verde.

Russell lideraba seguido ahora por Piastri y Hamilton, mientras Antonelli y Verstappen volvían a la pista detrás de Gasly, que era sexto en el clasificador. Sin embargo, como era de esperarse, ambos comenzaron a recuperar terreno.

Para la vuelta 37 de la carrera, Antonelli logró adelantar a Piastri para tomar la segunda posición, quedando en ese momento a nueve segundos de Russell, quien a su vez fue puesto bajo investigación por una posible infracción bajo bandera amarilla, pero finalmente no recibió sanción.

Franco Colapinto, Alpine, llegó a estar tercero en el Gran Premio de Italia de F1. Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Antonelli comenzó a recortar distancias con Russell y para la vuelta 44 ya estaba a cuatro segundos del británico, mientras Verstappen finalmente lograba dejar atrás a Piastri, aunque ya lejos de los dos Mercedes.

Colapinto, en tanto, superaba a Yuki Tsunoda para tomar la novena posición, dos puestos por detrás de Gasly, quien transitaba en soledad en la séptima posición.

Antonelli se terminó de acercar rápidamente a Russell e intentó adelantarlo al llegar a la primera chicana en la vuelta 49, pero el italiano se fue hacia la grava, aunque pudo salvar la situación y no perdió demasiado tiempo.

Lejos de rendirse, Antonelli volvió al ataque y finalmente superó a Russell antes de la chicana de Ascari en la siguiente vuelta para tomar el liderato.

Antonelli luego se alejó hacia la victoria, marcando incluso el récord de vuelta en el giro final, y venció a Russell por 3s857 en la bandera a cuadros para completar el 1-2 de Mercedes.

Verstappen completó el podio a 14 segundos, mientras que Norris terminó cuarto, seguido por Piastri tras un áspero duelo entre los pilotos de McLaren en el final de la carrera.

Hamilton fue un lejano sexto con el Ferrari, seguido por Gasly y Lindblad, mientras que Colapinto finalizó noveno, con Tsunoda cerrando el top 10.

Checo Pérez cruzó la meta en la 18ª posición, una vuelta abajo y solo por delante de su compañero, Valtteri Bottas.