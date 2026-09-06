Checo Pérez advierte que no montarán el nuevo motor Ferrari y analiza el resultado en Monza

El Gran Premio de Italia fue otro capítulo complicado para Sergio Pérez y Cadillac, una competencia en donde el trabajo era labor de supervivencia y recolectar información para seguir desarrollando el MAC-26 para el cierre del campeonato.

Checo Pérez indicó que la carrera en Monza, el Templo de la Velocidad, fue dolorosa por diversas circunstancias, especialmente por la falta de actualizaciones que demostró Cadillac aún debe trabajar en los procesos internos.

En sus declaraciones posteriores a la bandera a cuadros, el tapatío explicó los graves contratiempos de rendimiento provocados por la falta de velocidad punta.

"Hubo mucha lucha con la gestión de la energía. Fue algo divertido al principio, pero en general éramos lentos en las rectas; creo que ese fue el problema principal. No contar con el nuevo alerón trasero ni con el nuevo motor nos perjudicó mucho aquí. No podíamos luchar contra los otros coches, así que fue una carrera muy difícil".

La ausencia del nuevo motor Ferrari actualizado gracias al ADUO 2 y, del cual solo tuvo Oliver Bearman en Haas, así como la falta del alerón trasero que no llegó el sábado por la mañana, pusieron al Cadillac en una situación de desventaja en velocidad punta, el elemento clave para esta pista.

"Fue realmente doloroso. Especialmente porque veía que iba igual de rápido en las curvas, pero perdía tiempo en las rectas. Fue muy difícil; fue una lástima".

Respecto a la disponibilidad de las mejoras para las próximas fechas, el mexicano aclaró el panorama técnico que vive la escuadra estadounidense:

"Tenemos el motor, lo que no tenemos son las piezas. También tenemos el alerón trasero, pero hubo prisas para conseguir los componentes, así que estoy seguro de que habrá un gran esfuerzo para intentar tenerlos lo antes posible".

Para rematar un domingo adverso, Checo Pérez recibió una penalización de cinco segundos por una maniobra durante el periodo de auto de seguridad, de la cual explicó:

"Fue en la chicane; la cortaron para dejar pasar al coche de seguridad, pero fue bastante confuso. Había un hueco enorme. Creo que es algo que debo revisar con los comisarios de cara al futuro, porque hicieron que la diferencia fuera enorme. Fue un poco confuso, simplemente".