Revelan la impresionante indemnización que Red Bull pagó a Christian Horner

El ex CEO y jefe de equipo de Red Bull, Christian Horner, recibió una compensación combinada de 100.482 millones de libras -lo que equivale a más de 130 millones de dólares- por pérdida del cargo tras su salida de la escudería de Milton Keynes en julio de 2025, según documentos oficiales de UK Companies House publicados recientemente.

El británico fue reemplazado en el cargo el 9 de julio de 2025 por Laurent Mekies, ex jefe de equipo de Racing Bulls, antes de dejar oficialmente el grupo Red Bull en su conjunto el 13 de agosto de 2025.

Los informes financieros anuales de Red Bull Racing y Red Bull Technologies, donde Horner se desempeñaba como director, detallan el desglose de los pagos de su acuerdo.

Horner recibió 33.494 millones de libras de Red Bull Racing y 66.988 millones de libras de Red Bull Technologies por pérdida del cargo, lo que eleva el total combinado a 100.482 millones de libras.

Desde su salida del paddock de la Fórmula 1, Horner ha estado en el centro de múltiples rumores que lo vinculaban con varios equipos, incluidos Alpine y Ferrari.

Después de tomar distancia, hizo su primera aparición en el paddock desde su abrupta salida en el Gran Premio de Gran Bretaña de 2026, donde habló sobre su futuro.

Christian Horner al llegar a Silverstone este año. Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

"Es la primera vez que vuelvo, así que es genial estar de regreso aquí en Silverstone", dijo Horner a Sky Sports F1 antes del fin de semana de carrera. "En definitiva, soy un aficionado. No me he perdido uno desde el 93, así que es bueno estar aquí".

Cuando le preguntaron si los aficionados de la F1 podrían verlo regresar como competidor, Horner agregó: "Miren, he disfrutado mi tiempo afuera. Estuve 20 años seguidos con la gente de Red Bull. Obviamente hacía otras cosas antes de eso, así que es la primera vez que tengo algo de tiempo para bajarme de la rueda del hámster.

"Pero, para mí, solo consideraría hacer lo correcto, algo que realmente tuviera una oportunidad de ganar al final del día".