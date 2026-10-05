Christian Horner comenta la victoria de Red Bull-Ford en Malasia
Christian Horner ha reaccionado ante la primera victoria de Red Bull-Ford en la Fórmula 1, lograda por Max Verstappen.
Christian Horner, Red Bull Racing
Foto de: Red Bull Content Pool
Max Verstappen logró la primera victoria de Red Bull en la temporada 2026 de Fórmula 1 en Malasia, en el Gran Premio de Bahréin , con lo que amplió su palmarés a la increíble cifra de 72 victorias. Si bien para el piloto neerlandés supuso un triunfal regreso a lo más alto del podio, también fue un momento muy importante para la colaboración del equipo con Ford. Christian Horner, el hombre que puso en marcha este capítulo, ha reaccionado ahora ante la victoria.
Horner, que recientemente ha sembrado el caos en Ferrari tras admitir que estaría interesado en ocupar allí el puesto de director de equipo, publicó una imagen en sus historias de Instagram. La foto, en la que se ve un motor desnudo de Red Bull Ford Powertrains colocado sobre un banco de pruebas de , con las culatas relucientes y las tapas de admisión anodizadas en rojo, es todo un espectáculo.
"De la nada a ganador de carrera en cinco años. Muchísimas felicidades a Red Bull Ford Powertrains, a Max y a todo el equipo. ¡Un logro increíble!".
Red Bull Powertrains se fundó en 2021 después de que Honda anunciara su salida de la F1. Esto dejó a Red Bull con dos opciones: pedir a otro fabricante, como Mercedes o Ferrari, una de sus unidades de potencia, o construir su propia unidad de potencia partiendo de cero. Horner optó por lo segundo y, esta temporada, tras solo 16 carreras, la colaboración con Ford en materia de motores ha dado sus frutos con su primera victoria.
El cuatro veces campeón ya había logrado siete podios antes del fin de semana de Malasia, pero una victoria es algo totalmente diferente, sobre todo teniendo en cuenta que el Óvalo Azul no ha ganado nada desde 2003. Estos 23 años han supuesto una larga espera para la marca estadounidense, pero difícilmente podría haber pedido una carrera o un piloto mejores con los que ponerle fin.
Martin Brundle, en declaraciones a Sky Sports F1, se mostró impresionado por el éxito de la escudería.
"Christian Horner reunió a un grupo de gente muy bueno para poner en marcha el proyecto Red Bull Powertrains", afirmó el expiloto convertido en comentarista. "Es una victoria tremendamente impresionante para el equipo —tanto para la unidad de potencia como para el chasis— de Milton Keynes".
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