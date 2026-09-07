Los horarios para el GP de España de F1 2026 en Madrid y cómo verlo en vivo

La F1 estrena una nueva pista el próximo fin de semana con la llegada de Madring, y aquí te contamos todo lo que necesitas saber antes del Gran Premio de España 2026.

Después de Pedralbes, Montjuïc, Jerez de la Frontera, Jarama y Barcelona, la cita española de la máxima categoría tendrá en Madring un nuevo escenario que combina carreteras públicas y una parte privada, en un concepto que algunos comparan con el Miami International Autodrome.

Kimi Antonelli llegará a Madrid aún con el olor a champán tras festejar su impresionante victoria en el Gran Premio de Italia este domingo y con un liderato del campeonato más sólido que nunca en la temporada.

Sin embargo, Madrid puede dar sorpresas al ser un terreno desconocido para todos, algo en lo que sin duda George Russell buscará confiar para recuperarse de la dura derrota que le propinó su compañero en Monza.

Fuera de Mercedes, el Gran Premio de España también presentará oportunidades para Ferrari, McLaren y Red Bull luego de dejar atrás las particularidades de la pista italiana, que no se adaptó especialmente bien a sus monoplazas.

Colapinto, por la recuperación y la confirmación del avance de Alpine

Franco Colapinto terminó visiblemente decepcionado el domingo en Italia por el error que le costó varias posiciones cuando luchaba en las primeras posiciones de la carrera, pero Madrid se presenta como una oportunidad para dejar atrás lo sucedido y confirmar si lo mostrado por Alpine en Monza puede reflejarse en otros escenarios de la temporada.

Checo Pérez predice que Madring será "divertido"

Sergio Pérez está atravesando momentos difíciles en la primera temporada de Cadillac en la Fórmula 1, pero llegar a un lugar nuevo como Madrid genera ilusión en el piloto mexicano.

"Creo que será divertido. Creo que será desafiante y puede haber algunas oportunidades", dijo el domingo tras la carrera en Monza. "No creo que sea más peligroso que Yeda, para ser sincero, pero ya veremos. Depende del nivel de agarre, pero espero que pueda representar una oportunidad para nosotros".

Para el primer fin de semana de la F1 en Madring, el campeonato tendrá su formato tradicional, con tres sesiones de entrenamientos, la clasificación y la carrera.

Horarios del GP de España de F1 2026:

Horarios GP de España, Madrid F1 2026

Práctica 1 - Viernes 11 de septiembre de 2026

México: 05:30h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 05:30h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 06:30h

Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 07:30h

Argentina: 08:30h

Uruguay / Chile / Paraguay: 08:30h

Práctica 2 - Viernes 11 de septiembre de 2026

México: 09:00h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 09:00h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 10:00h

Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 11:00h

Argentina: 12:00h

Uruguay / Chile / Paraguay: 12:00h

Práctica 3 - Sábado 12 de septiembre de 2026

México: 04:30h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 04:30h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 05:30h

Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 06:30h

Argentina: 07:30h

Uruguay / Chile / Paraguay: 07:30h

Clasificación - Sábado 12 de septiembre de 2026

México: 08:00h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 08:00h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 09:00h

Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 10:00h

Argentina: 11:00h

Uruguay / Chile / Paraguay: 11:00h

Carrera - Domingo 13 de septiembre de 2026

México: 07:00h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 07:00h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 08:00h

Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 09:00h

Argentina: 10:00h

Uruguay / Chile / Paraguay: 10:00h

¿Cómo ver el GP de España de la F1 2026?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.

México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.

Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina*.

Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.