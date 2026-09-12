¿A fondo o no? Por qué Pirelli considera que La Monumental de Madring es la curva más exigente de la F1

La última incorporación al calendario de la Fórmula 1 ya había generado mucha discusión en el paddock antes del fin de semana. La mayoría de las conversaciones se centraron en la seguridad y en si la pista alrededor del complejo IFEMA realmente resultaría ser una 'destructora de coches', como temían varios equipos tras el bastante caótico test de F3.

Otro aspecto que atrajo mucho interés fue La Monumental, la curva 12 del nuevo circuito. Es la curva con 13,5 grados de peralte, lo que equivale a una inclinación de alrededor del 24%.

Esto es menos que la última curva de Zandvoort – la curva Arie Luyendyk tiene 18 grados de peralte –, pero pese a ello, Pirelli describe La Monumental como la curva más exigente de todo el calendario de F1 para los neumáticos.

"Básicamente, el pico de energía vertical no es más alto que en otras curvas que tenemos en el calendario, como en Qatar, el peralte de Zandvoort, etcétera. Tiene más que ver con el tiempo que estás bajo carga y la carga continua que tienes", explicó Simone Berra, ingeniero jefe de Pirelli.

"Así que básicamente, en lugar de dos o tres segundos, tienes 5,5 segundos bajo esas cargas. Así que tienes el doble del ciclo de trabajo en esa zona. Eso es lo principal que hay que tener en cuenta y lo que estamos considerando en nuestros cálculos."

Por ahora, la situación real parece corresponderse con los cálculos que Pirelli realizó antes del fin de semana, confirmó Berra cuando Motorsport.com le preguntó.

"Por el momento está en línea con nuestras simulaciones. Obviamente todavía estamos revisando todas las cargas y todos los datos. De momento solo hemos comprobado tres o cuatro equipos, pero lo que hemos visto hasta ahora está en línea con lo que esperábamos", dijo Berra el viernes por la noche.

La longitud de la curva peraltada hace que la carga total sobre los neumáticos sea mayor que en Zandvoort. Photo by: Clive Mason / Getty Images

Esto significa que no hay preocupaciones de seguridad por el momento, como las ha habido en Qatar en el pasado, primero por los llamados pianos piramidales y después por la enorme carga. En Madrid, medidas como una duración máxima de stint u otras intervenciones no están sobre la mesa por ahora.

"Por el momento no hay nada de qué preocuparse", confirmó Berra. "Obviamente seguimos trabajando y necesitamos revisar todos los datos. Continuaremos incluso mañana porque estamos seccionando los neumáticos, así que tenemos que comprobar todas las construcciones. Este procedimiento aún no ha terminado. El sábado por la mañana vamos a cortar otros neumáticos de los Entrenamientos Libres 2 y también vamos a cortar neumáticos de los Libres 3, pero por ahora no hay preocupaciones."

¿Qué equipos tenían razón? Pirelli revela diferencias en las simulaciones

Más allá de la seguridad, había otra pregunta interesante sobre La Monumental antes del fin de semana: ¿se puede tomar la curva peraltada a fondo o no?

La última curva de Zandvoort se toma fácilmente a fondo, aunque su equivalente en Madrid es diferente. Esta curva no solo es más larga, sino que también presenta más cambios de elevación. La curva empieza alta, antes de que los pilotos desciendan, luego vuelve a subir hacia la salida, antes de caer una vez más camino de la curva 13.

Debido a esta complejidad, las simulaciones de los equipos diferían considerablemente, revela Pirelli.

"Fue interesante ver si las simulaciones de los equipos estaban alineadas en la curva 12, en La Monumental, porque algunos equipos esperaban estar limitados por el agarre", añadió Berra. "Esperaban que tuvieran que levantar el pie del acelerador en esta sección, mientras que otros equipos esperaban ir a fondo allí.

Verstappen ya había anticipado el jueves que la curva no se tomaría a fondo y que la “habilidad del piloto” sería un factor. Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"La realidad es que los equipos que simularon levantar el pie tenían razón. Especialmente en la primera parte de la curva, tuvieron que levantar un poco, como un 30 o 40% del acelerador. Y luego, después de dos segundos, pudieron volver a apretar.

"Esto fue bastante interesante porque afecta a las cargas sobre los neumáticos y al análisis de integridad de los neumáticos que hacemos cada fin de semana."

Esto también puede verse en los datos de la segunda sesión de entrenamientos libres, incluidos los de los tres pilotos más rápidos. Hay que decir, sin embargo, que hay diferencias entre ellos.

Ambos pilotos de Ferrari empezaron la curva a fondo antes de levantar significativamente, mientras que Kimi Antonelli ya era más cauto con su aplicación del acelerador en la entrada de la curva. En la segunda parte de la curva, todos van a fondo.

Según los pilotos, esto es precisamente lo que la convierte en un reto y en un lugar donde se puede ganar tiempo por vuelta, como Max Verstappen ya había predicho el jueves.

"Creo que el peralte es genial. No va a ser fácil ir a fondo, creo. Hay algo de habilidad de por medio, lo que creo que siempre es bueno", dijo el piloto de Red Bull.

Fotos del GP de España de F1 - Sábado