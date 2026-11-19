Fórmula 1 Las Vegas GP

A qué hora y cómo ver las prácticas del GP de Las Vegas de F1 2026

El GP de Las Vegas arranca este jueves y aquí te contamos los horarios y cómo seguir en vivo la actividad desde Latinoamérica.

Federico Faturos

Publicado: 19 nov 2026, 18:45

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Señalización de Las Vegas

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

La Fórmula 1 sale a la pista en el Las Vegas Strip Circuit el jueves para disputar la primera y la segunda práctica libre en el Gran Premio de Las Vegas, 21° ronda de la temporada 2026.

Será la primera oportunidad para pilotos y equipos de tomar referencias y comenzar a ajustar la puesta punto de los coches en un fin de semana que presenta muchos desafíos por las bajas temperaturas, que complica el calentamiento de los neumáticos, y la necesidad de gestionar la energía de las unidades de potencia ante la recta de casi dos kilómetros que tiene la pista de Nevada.

También lee:

Horarios para la FP1 y la FP2 GP de Las Vegas de F1 2026

Práctica 1

México: Jueves 19 de noviembre 18:30h

Costa Rica / Belice / El Salvador: Jueves 19 de noviembre 18:30h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: Jueves 19 de noviembre 19:30h

Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: Jueves 19 de noviembre 20:30h

Argentina: Jueves 19 de noviembre 21:30h

Uruguay / Chile / Paraguay: Jueves 19 de noviembre 21:30h

Práctica 2

México: Jueves 19 de noviembre 22:00h

Costa Rica / Belice / El Salvador: Jueves 19 de noviembre 22:00h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: Jueves 19 de noviembre 23:00h

Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: Viernes 20 de noviembre 00:00h

Argentina: Viernes 20 de noviembre 01:00h

Uruguay / Chile / Paraguay: Viernes 20 de noviembre 01:00h

El programa completo para el fin de semana del GP de Las Vegas

Horarios del GP de Las Vegas de F1 2026

¿Cómo ver el GP de Las Vegas de la F1 2026?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.

México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.

Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina.

Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.

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