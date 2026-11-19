Fórmula 1 Las Vegas GP
A qué hora y cómo ver las prácticas del GP de Las Vegas de F1 2026
El GP de Las Vegas arranca este jueves y aquí te contamos los horarios y cómo seguir en vivo la actividad desde Latinoamérica.
Federico Faturos
Publicado: 19 nov 2026, 18:45
Copy link
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Añadir como fuente preferente
Señalización de Las Vegas
Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
La Fórmula 1 sale a la pista en el Las Vegas Strip Circuit el jueves para disputar la primera y la segunda práctica libre en el Gran Premio de Las Vegas, 21° ronda de la temporada 2026.
Será la primera oportunidad para pilotos y equipos de tomar referencias y comenzar a ajustar la puesta punto de los coches en un fin de semana que presenta muchos desafíos por las bajas temperaturas, que complica el calentamiento de los neumáticos, y la necesidad de gestionar la energía de las unidades de potencia ante la recta de casi dos kilómetros que tiene la pista de Nevada.
También lee:
Horarios para la FP1 y la FP2 GP de Las Vegas de F1 2026
Práctica 1
México: Jueves 19 de noviembre 18:30h
Costa Rica / Belice / El Salvador: Jueves 19 de noviembre 18:30h
Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: Jueves 19 de noviembre 19:30h
Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: Jueves 19 de noviembre 20:30h
Argentina: Jueves 19 de noviembre 21:30h
Uruguay / Chile / Paraguay: Jueves 19 de noviembre 21:30h
Práctica 2
México: Jueves 19 de noviembre 22:00h
Costa Rica / Belice / El Salvador: Jueves 19 de noviembre 22:00h
Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: Jueves 19 de noviembre 23:00h
Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: Viernes 20 de noviembre 00:00h
Argentina: Viernes 20 de noviembre 01:00h
Uruguay / Chile / Paraguay: Viernes 20 de noviembre 01:00h
El programa completo para el fin de semana del GP de Las Vegas
Horarios del GP de Las Vegas de F1 2026
¿Cómo ver el GP de Las Vegas de la F1 2026?
En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.
- México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.
- Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina.
- Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.
En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.
También lee:
Fórmula 1Por qué el calentamiento de los neumáticos será la clave este año en el GP de Las Vegas de F1
Fórmula 1Colapinto revela que ya probó partes del Alpine 2027: “Creo que va a ser un buen auto”
Fórmula 1Sergio Pérez descarta seguir en F1 hasta los motores V8 de 2030: "No llegaré"
Queremos tu opinión
¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?
Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.
- El equipo de Motorsport.com
Leer y enviar comentarios
También lee :
Share Or Save This Story
Copy link
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Artículo previo Por qué el calentamiento de los neumáticos será la clave este año en el GP de Las Vegas de F1
Artículo siguiente Oscar Piastri se refiere a sus planes de gestión tras la separación de Mark Webber
Top Comments
¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?
View More & Comment
More from
Federico Faturos
Alpine resta importancia al segundo lugar de Gasly, pero cree que Las Vegas le puede favorecer al A526
Fórmula 1
Fórmula 1
Las Vegas GP
10 h
Alpine resta importancia al segundo lugar de Gasly, pero cree que Las Vegas le puede favorecer al A526
Colapinto ve el GP de Las Vegas "casi como un sprint" tras un jueves con poco para aprender
Fórmula 1
Fórmula 1
Las Vegas GP
17 h
Colapinto ve el GP de Las Vegas "casi como un sprint" tras un jueves con poco para aprender
Los resultados completos de las prácticas del jueves del GP de Las Vegas de F1 2026
Fórmula 1
Fórmula 1
Las Vegas GP
17 h
Los resultados completos de las prácticas del jueves del GP de Las Vegas de F1 2026
Últimas noticias
Martín admite miedo en Portimao y no quiere forzar por el campeonato de MotoGP
MotoGP
MGP MotoGP
GP de Portugal
3 h
Martín admite miedo en Portimao y no quiere forzar por el campeonato de MotoGP
Márquez acusa la tensión del título: "Soy humano, el cuerpo me pesaba"
MotoGP
MGP MotoGP
GP de Portugal
3 h
Márquez acusa la tensión del título: "Soy humano, el cuerpo me pesaba"
Oficial: F1 regresará a los motores V8 a partir del 2030, así lo informa la FIA
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Las Vegas GP
4 h
Oficial: F1 regresará a los motores V8 a partir del 2030, así lo informa la FIA
Cadillac desvela los entresijos del caso Bottas: "Herta está decepcionado, ha sido una decisión difícil"
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Las Vegas GP
5 h
Cadillac desvela los entresijos del caso Bottas: "Herta está decepcionado, ha sido una decisión difícil"
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
You have 2 options:
- Become a subscriber.
- Disable your adblocker.
Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here
Already disabled your adblocker?
Reload page
Gestionar Alertas
Suscríbete