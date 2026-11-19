Fórmula 1

Sergio Pérez descarta seguir en F1 hasta los motores V8 de 2030: "No llegaré"

La Fórmula 1 planea cambiar a motores V8 para 2030, pero Sergio Perez no cree que para entonces siga estando: su explicación también tiene que ver con Cadillac

Stefan Ehlen Filip Cleeren

Publicado: 19 nov 2026, 6:08

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Sergio Pérez, Cadillac Racing, Arvid Lindblad, Racing Bulls

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Sergio Perez descarta seguir compitiendo en la Fórmula 1 cuando se produzca el próximo cambio a motores V8 en la temporada 2030: "Ya no viviré esos motores", dijo Perez antes del Gran Premio de Las Vegas 2026. De ello está convencido al cien por cien.

Sin embargo, el mexicano de 36 años no quiere hablar necesariamente del final de su carrera en la Fórmula 1, o al menos no de forma concreta: "Para eso todavía es demasiado pronto, porque en la Fórmula 1 nunca se sabe".

Con tres años en Cadillac, debutante en la Fórmula 1, podría sin embargo poner fin a su trayectoria en la "categoría reina" del automovilismo a finales de 2029, explicó Checo Pérez. Su explicación: "Estoy poniendo realmente todo en estos últimos tres años de mi carrera, porque de verdad quiero darlo todo. Creo que después ya no me quedará mucha energía".

Por qué Cadillac le cuesta tanta energía a Checo Pérez

En Cadillac hay "mucho por hacer", sobre todo "fuera del coche", dijo Perez. "No recuerdo ningún año en el que haya estado tan ocupado. Porque junto con la gente que me rodea hemos trabajado extremadamente duro con el equipo para intentar hacer avanzar al equipo en todos los ámbitos". Perez no entró en más detalles en este punto.

No obstante, estableció una comparación con su etapa como piloto de Red Bull, que fue "muy intensa": "Me robó toda la energía, porque era un entorno completamente distinto".

Pérez sobre Red Bull: "A veces tuve al equipo en contra"

En Red Bull tuvo que pilotar un coche "con el que no sabes qué va a pasar a continuación". Perez calificó esta situación de partida como "extremadamente difícil" y como un "enorme desafío mental". Además, "a veces tuve al equipo en contra", dijo el mexicano. "Eso es muy exigente. Pero aquí en Cadillac es diferente: todos trabajamos juntos en una misma dirección".

Hasta ahora, sin embargo, ese esfuerzo no se ha traducido en puntos del Mundial: Cadillac sigue esperando el primer resultado entre los 10 primeros de su trayectoria en la Fórmula 1.

Más de la F1 :

Cadillac sigue sin puntos del Mundial

Valtteri Bottas, ahora confirmado para 2027, logró ya en el Gran Premio de China, al inicio de la temporada, el mejor resultado de Cadillac hasta la fecha: 13.º puesto. Pérez, por su parte, fue 14.º en Barcelona y en Silverstone. Entre los demás pilotos titulares de Fórmula 1, solo Lance Stroll, de Aston Martin, sigue también sin puntos.

Si Perez no lograra ningún resultado entre los 10 primeros antes del final de la temporada, se quedaría por primera vez en su carrera en la Fórmula 1 desde 2011 sin puntos del Mundial. Su mejor actuación data de la temporada 2023, cuando terminó segundo en el Mundial por detrás de su entonces compañero de equipo en Red Bull, Max Verstappen.

Más de la F1 :

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Verstappen: "Si me dejaran escribir las reglas, la F1 no estaría permitida en ciertos lugares"

Artículo siguiente Kimi Antonelli: "El efecto yo-yo volverá en el GP de Las Vegas de F1"

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Stefan Ehlen





Nico Rosberg: "En la Fórmula 1 fui el fracasado el 90 por ciento del tiempo"



Fórmula 1



Fórmula 1 2 d



Nico Rosberg: "En la Fórmula 1 fui el fracasado el 90 por ciento del tiempo"





Steiner duda de Hamilton y nombra al piloto que podría resolver la crisis de Ferrari



Fórmula 1



Fórmula 1 3 d



Steiner duda de Hamilton y nombra al piloto que podría resolver la crisis de Ferrari





Coulthard admite que McLaren favorecía a Häkkinen y entiende el vínculo especial con Ron Dennis



Fórmula 1



Fórmula 1 5 d



Coulthard admite que McLaren favorecía a Häkkinen y entiende el vínculo especial con Ron Dennis

More from

Sergio Pérez





Checo Pérez estrena casco especial para el GP de Las Vegas de la F1 2026



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



1 d



Checo Pérez estrena casco especial para el GP de Las Vegas de la F1 2026





Checo Pérez no quiere un Cadillac feliz solo por participar y exige mejoras para 2027



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



1 d



Checo Pérez no quiere un Cadillac feliz solo por participar y exige mejoras para 2027





Checo Pérez celebra la renovación de Bottas en Cadillac: "Podemos quitarnos esa distracción"



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



1 d



Checo Pérez celebra la renovación de Bottas en Cadillac: "Podemos quitarnos esa distracción"

More from

Cadillac





Cadillac desvela los entresijos del caso Bottas: "Herta está decepcionado, ha sido una decisión difícil"



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



4 h



Cadillac desvela los entresijos del caso Bottas: "Herta está decepcionado, ha sido una decisión difícil"





Cadillac retrasa un año su ingreso como fabricante de motores en la F1



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



18 h



Cadillac retrasa un año su ingreso como fabricante de motores en la F1





Qué dice la renovación del contrato de Valtteri Bottas sobre el futuro de Cadillac en la F1



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



2 d



Qué dice la renovación del contrato de Valtteri Bottas sobre el futuro de Cadillac en la F1

Últimas noticias





Martín admite miedo en Portimao y no quiere forzar por el campeonato de MotoGP



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Portugal



2 h



Martín admite miedo en Portimao y no quiere forzar por el campeonato de MotoGP





Márquez acusa la tensión del título: "Soy humano, el cuerpo me pesaba"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Portugal



2 h



Márquez acusa la tensión del título: "Soy humano, el cuerpo me pesaba"





Oficial: F1 regresará a los motores V8 a partir del 2030, así lo informa la FIA



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



4 h



Oficial: F1 regresará a los motores V8 a partir del 2030, así lo informa la FIA





Cadillac desvela los entresijos del caso Bottas: "Herta está decepcionado, ha sido una decisión difícil"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



4 h



Cadillac desvela los entresijos del caso Bottas: "Herta está decepcionado, ha sido una decisión difícil"

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete