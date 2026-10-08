El GP de Singapur podría verse afectado por los incendios forestales en Indonesia

La Fórmula 1 podría tener que afrontar restricciones durante el Gran Premio de Singapur. Debido a los incendios forestales en la vecina Indonesia, que llevan semanas activos en Sumatra y Borneo, una peligrosa nube de humo cubría la ciudad el jueves.

Las autoridades advierten contra la práctica de deportes al aire libre debido a la elevada concentración de contaminantes en el aire.

"Leí un poco sobre el tema", dijo Carlos Sainz, piloto de Williams. "En este momento no parece precisamente el lugar más saludable para respirar, teniendo en cuenta la contaminación del aire provocada por los incendios en Indonesia".

"Pero en estos casos siempre seguimos las indicaciones de las autoridades".

Al menos, según las previsiones, la calidad del aire debería mejorar a lo largo del fin de semana y, sobre todo, dejar de alcanzar niveles críticos durante la carrera del domingo.

Sin embargo, los pilotos de Fórmula 1 tampoco están demasiado preocupados por la situación.

"Es un deporte peculiar, porque cuando corremos nos pasamos toda la vida respirando los gases de escape del auto que tenemos delante", añadió Sainz con una sonrisa. "Lo hacemos desde que tenemos 11 o 12 años".

"Así que es discutible si se trata de un deporte saludable o no. Pero lo hacemos, nos gusta, huele bien. Al menos a mí me encanta el olor a combustible. La nube de humo es otra cosa, por supuesto, pero tenemos que seguir las indicaciones de las autoridades".

Los responsables de la Fórmula 1 y de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) están en estrecho contacto con las autoridades locales para adoptar posibles medidas preventivas. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, la cancelación de conciertos y eventos para los aficionados en los alrededores del circuito, así como el posible uso de mascarillas de protección.

Sin embargo, la advertencia de las autoridades todavía no ha llegado a Lewis Hamilton. "No he pensado en eso ni he leído nada al respecto", dijo el piloto de Ferrari. "No tengo información sobre el tema y, para ser sincero, tampoco es una de las cuestiones en las que me estoy concentrando".

Más allá de que el siete veces campeón del mundo solo tuvo dificultades durante el aterrizaje debido a la nube de humo, hasta ahora no ha experimentado ninguna restricción. "Así que no puedo decir mucho al respecto", agregó Hamilton. "El hecho es que todos estamos aquí. No sé cómo está la situación".

"Por supuesto, estamos bien preparados", comentó Fernando Alonso sobre las particularidades que de por sí tiene el Gran Premio de Singapur.

"Será una carrera dura, pero no debería representar un problema. Sobre todo, el calor y la humedad nos complicarán un poco las cosas durante la carrera. Perdemos muchos líquidos y tenemos que empezar a prepararnos para eso desde el viernes".

"No alcanza con beber un poco el domingo por la mañana y después estar listo para la carrera", explicó el piloto de Aston Martin gracias a su amplia experiencia. "Creo que hay que empezar a hacerlo desde el viernes. Es un deporte exigente".