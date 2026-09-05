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Previo
Fórmula 1 GP de Italia

Horarios, pronóstico del tiempo y cómo ver la carrera del GP de Italia de F1 en Monza

Luego de una sesión de clasificación intensa, el domingo promete traer una carrera emocionante con Pierre Gasly arrancando desde la pole position.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Edited:
Pierre Gasly, Alpine

Pierre Gasly, Alpine

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

La carrera del Gran Premio de Italia de la F1 2026 en Monza será de gran intensidad luego de que el francés Pierre Gasly dio la campanada al conseguir la primera pole position de su carrera en la Fórmula 1. El piloto de Alpine aprovechó a la perfección la succión del monoplaza de Lewis Hamilton para marcar el mejor tiempo y superar por apenas 0.060 segundos a George Russell, arruinando la fiesta de Mercedes.

Detrás de Russell se ubicaron Oscar Piastri (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari) y el propio Hamilton, aunque el australiano de la casa de Woking fue sancionado posteriormente por bloquear a Liam Lawson

El argentino Franco Colapinto tuvo una actuación destacada alcanzando la Q3 y avanzando a la séptima posición para la parrilla. 

Por su parte, el mexicano Sergio "Checo" Pérez saldrá desde el fondo tras quedar eliminado en la Q1 con Cadillac.

Horarios del GP de Italia de F1 2026:

Carrera - Domingo 6 de septiembre de 2026

  • México: 07:00h

  • Costa Rica / Belice / El Salvador: 07:00h

  • Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 08:00h

  • Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 09:00h

  • Argentina: 10:00h

  • Uruguay / Chile / Paraguay: 10:00h

¿Cómo ver el GP de Italia de la F1 2026?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio. 

  • México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión. 
  • Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina*.
  • Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN. 

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.

*Fox Sports Argentina transmitirá en diferido durante el fin de semana del Gran Premio de Italia.

La parrilla de salida:

Pronóstico del tiempo para el domingo en el GP de Italia

La situación de la temperatura para el domingo del Gran Premio de Italia en Monza será un tema crítico en el desempeño de la competencia. Tal como ha sido en la jornada del viernes y el sábado las altas temperaturas serán la constante. 

Durante las jornadas previas se ha alcanzando hasta 56 grados centígrados en el asfalto, una tendencia que podría mantenerse en el día más importante. 

Las pocas posibilidades de lluvia que existían para el domingo parecen haber desaparecido. 

Más de la F1:

 

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