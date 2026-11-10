Fórmula 1 GP de Sao Paulo
Honda no logra explicar el 13° abandono de Lance Stroll en la temporada
El piloto de Aston Martin volvió a sufrir un problema de batería en el Gran Premio de Brasil
Benjamin Vinel Filip Cleeren
Publicado: 10 nov 2026, 10:52
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Lance Stroll, Aston Martin Racing
Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Honda dice que necesita encontrar la causa raíz de los múltiples problemas de batería de Lance Stroll tras otro abandono más del piloto de Aston Martin en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Brasil.
La carrera de Stroll en Sao Paulo terminó después de 30 vueltas, cuando marchaba 18°, a 28 segundos de su compañero Fernando Alonso, ubicado 12°. Esto marcó su 13° abandono en la campaña 2026, sin contar la carrera de Melbourne, donde no completó suficientes vueltas para ser clasificado, pero no abandonó como tal.
El canadiense estuvo incluso más lacónico de lo habitual durante su brevísima aparición en la zona de prensa posterior a la carrera en Interlagos. "Problema de batería", dijo sobre su abandono, antes de que le preguntaran cómo se había sentido el AMR26 hasta ese momento. "Estaba bien", respondió de manera escueta. Eso fue todo.
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Afortunadamente, el director general en pista y jefe de ingeniería de Honda, Shintaro Orihara, fue algo más comunicativo en su sesión con los medios, al ofrecer más detalles sobre la situación.
"Ayer tuvimos un problema de batería en el coche de Lance, y hoy tuvimos otro problema de batería en el coche de Lance, y por el momento sabemos qué ocurrió, pero no sabemos cuál es la causa raíz", dijo Orihara. "Así que revisaremos los datos y también revisaremos la batería, y puede llevar algunas semanas encontrar la causa raíz.
"Pero a partir de los datos necesitamos encontrar alguna contramedida para el próximo año y también necesitamos encontrar la causa raíz real de este error para el próximo año; de lo contrario, seguiremos teniendo el mismo problema, así que es bastante importante para nosotros entender cuál es la causa raíz".
Lance Stroll, Aston Martin Racing
Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Esos problemas recuerdan —aunque probablemente no estén relacionados— a la forma en que las vibraciones del motor dañaron repetidamente las baterías al comienzo de esta temporada, hasta el punto de que inicialmente el AMR26 no podía completar una distancia completa de carrera sin interrupciones.
"A mitad de temporada nuestra fiabilidad era mejor, y en las últimas dos o tres carreras tuvimos varios problemas, algunos no relacionados con el kilometraje o simplemente con exigir el coche, pero recientemente especialmente el problema de batería; en este momento es difícil decir si está relacionado con el kilometraje o con el punto de operación, así que primero necesitamos entender cuál es la causa raíz", dijo Orihara.
Mientras tanto, la lluvia en Interlagos ocultó las debilidades del Aston Martin impulsado por Honda, con Alonso llevándolo al top 10 en los tres segmentos de la clasificación. Sin embargo, el bicampeón mundial de F1 cayó fuera de la zona de puntos en la primera vuelta y terminó 12°, a 20 segundos de Nico Hulkenberg, que fue 10°.
"La condición de mojado oculta nuestra debilidad de rendimiento del motor y también cierta falta de despliegue, pero la facilidad de conducción va a ser muy importante en condiciones de mojado", explicó Orihara.
"Aun así, necesitamos mejorar la facilidad de conducción que encontramos en esta carrera y también en la clasificación; en algunas áreas vemos cosas positivas, pero todavía encontramos el ciclo que deberíamos mejorar para la próxima carrera y también para el próximo año".
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