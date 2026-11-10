Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Honda no logra explicar el 13° abandono de Lance Stroll en la temporada

El piloto de Aston Martin volvió a sufrir un problema de batería en el Gran Premio de Brasil

Benjamin Vinel Filip Cleeren

Publicado: 10 nov 2026, 10:52

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Honda dice que necesita encontrar la causa raíz de los múltiples problemas de batería de Lance Stroll tras otro abandono más del piloto de Aston Martin en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Brasil.

La carrera de Stroll en Sao Paulo terminó después de 30 vueltas, cuando marchaba 18°, a 28 segundos de su compañero Fernando Alonso, ubicado 12°. Esto marcó su 13° abandono en la campaña 2026, sin contar la carrera de Melbourne, donde no completó suficientes vueltas para ser clasificado, pero no abandonó como tal.

El canadiense estuvo incluso más lacónico de lo habitual durante su brevísima aparición en la zona de prensa posterior a la carrera en Interlagos. "Problema de batería", dijo sobre su abandono, antes de que le preguntaran cómo se había sentido el AMR26 hasta ese momento. "Estaba bien", respondió de manera escueta. Eso fue todo.

Lee también:

Afortunadamente, el director general en pista y jefe de ingeniería de Honda, Shintaro Orihara, fue algo más comunicativo en su sesión con los medios, al ofrecer más detalles sobre la situación.

"Ayer tuvimos un problema de batería en el coche de Lance, y hoy tuvimos otro problema de batería en el coche de Lance, y por el momento sabemos qué ocurrió, pero no sabemos cuál es la causa raíz", dijo Orihara. "Así que revisaremos los datos y también revisaremos la batería, y puede llevar algunas semanas encontrar la causa raíz.

"Pero a partir de los datos necesitamos encontrar alguna contramedida para el próximo año y también necesitamos encontrar la causa raíz real de este error para el próximo año; de lo contrario, seguiremos teniendo el mismo problema, así que es bastante importante para nosotros entender cuál es la causa raíz".

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Esos problemas recuerdan —aunque probablemente no estén relacionados— a la forma en que las vibraciones del motor dañaron repetidamente las baterías al comienzo de esta temporada, hasta el punto de que inicialmente el AMR26 no podía completar una distancia completa de carrera sin interrupciones.

"A mitad de temporada nuestra fiabilidad era mejor, y en las últimas dos o tres carreras tuvimos varios problemas, algunos no relacionados con el kilometraje o simplemente con exigir el coche, pero recientemente especialmente el problema de batería; en este momento es difícil decir si está relacionado con el kilometraje o con el punto de operación, así que primero necesitamos entender cuál es la causa raíz", dijo Orihara.

Mientras tanto, la lluvia en Interlagos ocultó las debilidades del Aston Martin impulsado por Honda, con Alonso llevándolo al top 10 en los tres segmentos de la clasificación. Sin embargo, el bicampeón mundial de F1 cayó fuera de la zona de puntos en la primera vuelta y terminó 12°, a 20 segundos de Nico Hulkenberg, que fue 10°.

"La condición de mojado oculta nuestra debilidad de rendimiento del motor y también cierta falta de despliegue, pero la facilidad de conducción va a ser muy importante en condiciones de mojado", explicó Orihara.

"Aun así, necesitamos mejorar la facilidad de conducción que encontramos en esta carrera y también en la clasificación; en algunas áreas vemos cosas positivas, pero todavía encontramos el ciclo que deberíamos mejorar para la próxima carrera y también para el próximo año".

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Laurent Mekies: El futuro de Liam Lawson no tiene nada que ver conmigo

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Benjamin Vinel





Laurent Mekies: El futuro de Liam Lawson no tiene nada que ver conmigo



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



18 min



Laurent Mekies: El futuro de Liam Lawson no tiene nada que ver conmigo





Russell ha perdido 90 puntos frente a Verstappen en la batalla por el subcampeonato 2026



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



19 h



Russell ha perdido 90 puntos frente a Verstappen en la batalla por el subcampeonato 2026





Oscar Piastri se separa de su representante Mark Webber



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



22 h



Oscar Piastri se separa de su representante Mark Webber

More from

Lance Stroll





Verstappen explica que sus quejas por radio buscan afinar detalles y ganar tiempo por vuelta



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



3 d



Verstappen explica que sus quejas por radio buscan afinar detalles y ganar tiempo por vuelta





Aston Martin sabía antes del GP de México que no terminaría, Honda trae nuevas contramedidas



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



4 d



Aston Martin sabía antes del GP de México que no terminaría, Honda trae nuevas contramedidas





Por qué el motor de Honda apenas duró cinco vueltas en el GP de México de F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



6 d



Por qué el motor de Honda apenas duró cinco vueltas en el GP de México de F1

More from

Aston Martin





¿Quién durmió peor anoche tras el GP de Brasil? Fernando Alonso



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



22 h



¿Quién durmió peor anoche tras el GP de Brasil? Fernando Alonso





Alonso intentará mantener la motivación tras el doble abandono de Aston Martin en México



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



8 d



Alonso intentará mantener la motivación tras el doble abandono de Aston Martin en México





Alonso: "La frustración está más allá de la imaginación" tras su eliminación en Q1 en México



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



8 d



Alonso: "La frustración está más allá de la imaginación" tras su eliminación en Q1 en México

Últimas noticias





Honda no logra explicar el 13° abandono de Lance Stroll en la temporada



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



14 min



Honda no logra explicar el 13° abandono de Lance Stroll en la temporada





Laurent Mekies: El futuro de Liam Lawson no tiene nada que ver conmigo



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



18 min



Laurent Mekies: El futuro de Liam Lawson no tiene nada que ver conmigo





Resumen de la temporada 2026 de IndyCar: Dale Coyne Racing



IndyCar



Indy IndyCar 8 h



Resumen de la temporada 2026 de IndyCar: Dale Coyne Racing





Un podio como digna despedida de la 499P: "Merece un lugar de honor en el museo Ferrari"



WEC



WEC WEC



Monza



10 h



Un podio como digna despedida de la 499P: "Merece un lugar de honor en el museo Ferrari"

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete