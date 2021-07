Hamilton: Verstappen no me dejó suficiente espacio en el choque

El vigente campeón y el líder del mundial estaban luchando por el liderato en la primera vuelta de la carrera de Silverstone, cuando Hamilton atacó a Verstappen en la curva 9 (Copse) y se lanzó por el interior antes de colocarse junto al holandés.

Pero Verstappen se mantuvo firme por fuera, y la parte delantera izquierda del coche de Hamilton tocó la trasera derecha del del holandés.

Verstappen salió disparado contra las barreras a alta velocidad en un accidente en el que Red Bull estimó que tuvo un impacto de 51G, y fue llevado al hospital más cercano para un chequeo médico de precaución.

Hablando después de lograr la victoria en la carrera (donde sufrió solo una penalización de 10 segundos por el incidente con Verstappen), Hamilton insistió en que no había hecho nada malo.

"He estado dando todo lo que tengo desde la semana pasada", reflexionó Hamilton. "He estado en la fábrica dándolo absolutamente todo".

"He estado tratando de descubrir el rendimiento del coche con los chicos y estoy muy orgulloso de todos por seguir trabajando, a pesar de que hemos tenido un poco de desventaja".

"Por supuesto, siempre trato de ser mesurado en la forma en la que afronto las cosas, especialmente cuando lucho con Max. Se sabe que es muy agresivo".

"Y luego hoy, quiero decir que estaba completamente a su lado, y él no me dejó espacio".

"Pero independientemente de si estoy de acuerdo con la sanción o no, la acepté y seguí trabajando. Estaba en plan 'no voy a dejar que nada se interponga en mi camino".

The car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, is returned to the garage on a truck under a tarpaulin

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images