"Hamilton no tuvo rival desde que Rosberg se retiró" dice Brundle

Hamilton y Rosberg protagonizaron una intensa rivalidad dentro de Mercedes entre 2014 y 2016, cuando el británico se consagró campeón esos dos primeros años antes que el alemán se llevara el título en la tercera temporada de los motores turbo híbridos.

A pocos días de obtener el campeonato con un segundo puesto detrás de Hamilton en el GP de Abu Dhabi, Rosberg anunció su retiro sorpresivamente, mentalmente exhausto luego de la pelea que debió tener con su compañero para ser campeón.

"Para mí, Lewis no ha tenido un verdadero rival desde que Rosberg se retiró", dijo Martin Brundle, quien disputó 158 grandes premios de F1 entre 1984 y 1996 y desde su retiro se ha desempeñado de analista en la televisión británica.

Mercedes convocó a Valtteri Bottas desde Williams para ocupar el lugar de Rosberg, pero desde entonces el finlandés apenas ganó nueve carreras contra 42 de Hamilton, quien además arrasó con otros cuatro campeonatos a su nombre.

Sebastian Vettel, con Ferrari, logró presentarle algo de pelea a Hamilton en 2017 y 2018 pero en ambas ocasiones perdió impulso sobre el final, ya sea por problemas del equipo o errores del piloto, y debió conformarse con ser subcampeón.

Por su parte, Max Verstappen, de Red Bull, ha logrado en ocasiones pelear con Hamilton por victorias pero nunca hasta ahora pudo sostener un desafío a lo largo de toda una temporada, siendo tercero en el campeonato de pilotos en 2019 y 2020.

"Verstappen nunca ha tenido la maquinaria", dijo Brundle. "No ha habido realmente un combo (equipo y piloto) para desafiar a Lewis desde 2016. Ni en su propio equipo ni en ningún otro, nadie ha tenido todas las estrellas alineadas".

Brundle destacó además que Hamilton, quien el año pasado conquistó su séptimo campeonato del mundo de Fórmula 1 e igualó el récord de Michael Schumacher y superó la marca del alemán en victorias, aún no ha bajado su nivel como piloto.

"Su ritmo de trabajo también es increíble, y eso es algo que se oye por todo el paddock. Y su motivación. Cuando tienes todo ese éxito, dinero y una vitrina de trofeos como esa, mantener la motivación es súper impresionante", comentó.

"Michael tenía 40 años cuando se retiró y empezó a cometer muchos errores, y la mayoría de nosotros los cometimos: empiezas a tener accidentes al final y no sabes por qué. En eso me parece que está Sebastian ahora mismo. Lewis no ha llegado a ese punto, y nadie ha sido su rival", agregó.

Hamilton, quien aún debe firmar su renovación con Mercedes para la temporada 2021 de Fórmula 1, mantendrá su dominio en la máxima categoría, según Brundle.

"Creo que 10 campeonatos y tal vez 150 victorias es totalmente factible", aseguró.