Fórmula 1 Las Vegas GP

Lewis Hamilton responde a los supuestos problemas de "confianza" en Ferrari

El siete veces campeón de F1 ha desafiado las indicaciones de entrar a boxes en varias ocasiones durante las últimas carreras

Ed Hardy Filip Cleeren

Publicado: 19 nov 2026, 12:11

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Lewis Hamilton ha insistido en que no hay ningún problema de "confianza" en Ferrari, pese a que el hecho de que haya desautorizado decisiones estratégicas se haya convertido en una situación repetida en los recientes grandes premios de Fórmula 1.

El siete veces campeón del mundo ha ignorado llamados a entrar en boxes en dos de las últimas cuatro rondas —Singapur y Brasil—, y ambas decisiones terminaron saliéndole mal al piloto de la Scuderia.

En Singapur optó por mantener la posición en pista bajo un coche de seguridad virtual, pero con neumáticos desgastados cayó de la lucha por el podio al sexto lugar en las últimas vueltas, algo por lo que se disculpó después.

Luego, en Brasil, la última vez, Hamilton se mantuvo con slicks pese a que la lluvia se intensificaba, lo que derivó en un trompo tardío en la última curva antes de entrar en boxes en la vuelta siguiente para terminar finalmente noveno.

Esos episodios llegaron en medio de comentarios sobre relaciones tensas dentro de Ferrari, pero antes del Gran Premio de Las Vegas de este fin de semana, Hamilton confirmó que todo está bien, particularmente con su ingeniero de carrera nuevo para 2026, Carlo Santi.

"Definitivamente no es una cuestión de confianza, estamos trabajando constantemente en nuestra comunicación", dijo el piloto de 41 años.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Ha sido mucho mejor este año. Carlo ha hecho un trabajo increíble y en esas dos ocasiones en particular, especialmente la última, simplemente no tenía la información que necesitaba.

"Recibí el llamado en el último momento. Simplemente seguiremos trabajando en los procesos. Estamos súper unidos en lo que está funcionando, en la dirección correcta".

Este año ha sido mucho mejor para Hamilton, que es cuarto en la clasificación con tres rondas por disputarse, actualmente con 261 puntos frente a su total de 156 en 2025.

Su primer año con los colores de Ferrari fue ciertamente decepcionante, pero todavía ha habido señales de mejora en 2026, pese a tratarse de un salto importante respecto de la temporada pasada.

Eso no solo se refiere a las decisiones estratégicas, sino también a su relación con su compañero de equipo Charles Leclerc, con quien chocó en algunas ocasiones y, de manera más notable, en México hace tres semanas.

Aquello le costó la victoria a Ferrari y Hamilton criticó posteriormente la actitud de "todo o nada" de Leclerc, antes de sugerir en Sao Paulo que el monegasco compite contra él con más dureza que contra otros pilotos.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Yuri Cortez / AFP via Getty Images

Eso llevó a una reunión de una hora entre los dos pilotos de la Scuderia y el jefe del equipo, Fred Vasseur, y Hamilton y Leclerc ahora están convencidos de que el problema quedó resuelto.

"Charles es un gran piloto", dijo Hamilton. "El nivel de detalle al que entramos sobre cosas como esa, en términos de cuando cerramos la visera, es muy claro, nos entendemos, entendemos los límites del otro y el objetivo final, que es conseguir el mejor resultado para el equipo.

"Así que no siento que eso vaya a ser un problema de cara al futuro. No tengo inquietudes ni preocupaciones por competir contra él, y tampoco creo que él las tenga conmigo".

La conversación alrededor del choque de México fue naturalmente intensa, pero Leclerc considera que es una consecuencia de manejar para Ferrari y que ahora toda la atención está puesta en asegurar el subcampeonato en el campeonato de constructores.

"Todo se ha sacado de proporción", dijo Leclerc. "Ya estoy un poco acostumbrado, después de manejar para Ferrari tantos años. Pero las cosas muy a menudo se sacan de proporción.

"El objetivo no siempre es estar de acuerdo y eso nunca va a pasar. Podemos tener opiniones diferentes y ese fue el caso, por ejemplo, en México.

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Pero el solo hecho de hablar alivió todas las tensiones y quedamos completamente bien con eso. No es que tuviéramos que hablar durante una hora, aunque al final duró una hora, simplemente porque la pasamos bien.

"Empezamos a hablar de muchas otras cosas, tratando de impulsar al equipo y de ayudarlo a avanzar.

"Pero la conversación sobre la tensión fue quizá de cinco o 10 minutos y después el ambiente quedó limpio, y eso fue todo".

Ferrari llega a la carrera de Vegas con 95 puntos de ventaja sobre Red Bull, tercero, y a 142 de Mercedes, que aseguró su noveno título en Interlagos.

Lee también:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Leclerc sostiene que se exageró el incidente con Hamilton en México

Artículo siguiente El gran dilema para Rafael Camara: ir por el título de F2 o hacer más carreras en F1 con Haas

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Ed Hardy





Cómo el reglamento 2026 de la F1 neutralizó la "verdadera fortaleza" de Oscar Piastri



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



7 h



Cómo el reglamento 2026 de la F1 neutralizó la "verdadera fortaleza" de Oscar Piastri





Pirelli introduce un límite de stint para el GP de Qatar de F1, pero aumenta respecto a 2025



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Qatar



15 h



Pirelli introduce un límite de stint para el GP de Qatar de F1, pero aumenta respecto a 2025





Leclerc sostiene que se exageró el incidente con Hamilton en México



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



1 d



Leclerc sostiene que se exageró el incidente con Hamilton en México

More from

Lewis Hamilton





Nico Rosberg: "En la Fórmula 1 fui el fracasado el 90 por ciento del tiempo"



Fórmula 1



Fórmula 1 2 d



Nico Rosberg: "En la Fórmula 1 fui el fracasado el 90 por ciento del tiempo"





Beganovic sustituirá a Hamilton en la FP1 de Ferrari en Las Vegas



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



3 d



Beganovic sustituirá a Hamilton en la FP1 de Ferrari en Las Vegas





Steiner duda de Hamilton y nombra al piloto que podría resolver la crisis de Ferrari



Fórmula 1



Fórmula 1 3 d



Steiner duda de Hamilton y nombra al piloto que podría resolver la crisis de Ferrari

More from

Ferrari





Ecclestone critica a Vasseur y cree que Ferrari necesita un líder más fuerte



Fórmula 1



Fórmula 1 3 d



Ecclestone critica a Vasseur y cree que Ferrari necesita un líder más fuerte





Toto Wolff no teme perder a Kimi Antonelli frente a Ferrari



Fórmula 1



Fórmula 1 3 d



Toto Wolff no teme perder a Kimi Antonelli frente a Ferrari





El reglamento 2026 devuelve a Hamilton confianza y velocidad en Ferrari



Fórmula 1



Fórmula 1 5 d



El reglamento 2026 devuelve a Hamilton confianza y velocidad en Ferrari

Últimas noticias





F1 EN VIVO: la FP3 del Gran Premio de Las Vegas 2026



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



28 min



F1 EN VIVO: la FP3 del Gran Premio de Las Vegas 2026





Martín admite miedo en Portimao y no quiere forzar por el campeonato de MotoGP



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Portugal



3 h



Martín admite miedo en Portimao y no quiere forzar por el campeonato de MotoGP





Márquez acusa la tensión del título: "Soy humano, el cuerpo me pesaba"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Portugal



4 h



Márquez acusa la tensión del título: "Soy humano, el cuerpo me pesaba"





Oficial: F1 regresará a los motores V8 a partir del 2030, así lo informa la FIA



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



5 h



Oficial: F1 regresará a los motores V8 a partir del 2030, así lo informa la FIA

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete