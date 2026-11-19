Fórmula 1 Las Vegas GP
Lewis Hamilton responde a los supuestos problemas de "confianza" en Ferrari
El siete veces campeón de F1 ha desafiado las indicaciones de entrar a boxes en varias ocasiones durante las últimas carreras
Ed Hardy Filip Cleeren
Publicado: 19 nov 2026, 12:11
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Lewis Hamilton ha insistido en que no hay ningún problema de "confianza" en Ferrari, pese a que el hecho de que haya desautorizado decisiones estratégicas se haya convertido en una situación repetida en los recientes grandes premios de Fórmula 1.
El siete veces campeón del mundo ha ignorado llamados a entrar en boxes en dos de las últimas cuatro rondas —Singapur y Brasil—, y ambas decisiones terminaron saliéndole mal al piloto de la Scuderia.
En Singapur optó por mantener la posición en pista bajo un coche de seguridad virtual, pero con neumáticos desgastados cayó de la lucha por el podio al sexto lugar en las últimas vueltas, algo por lo que se disculpó después.
Luego, en Brasil, la última vez, Hamilton se mantuvo con slicks pese a que la lluvia se intensificaba, lo que derivó en un trompo tardío en la última curva antes de entrar en boxes en la vuelta siguiente para terminar finalmente noveno.
Esos episodios llegaron en medio de comentarios sobre relaciones tensas dentro de Ferrari, pero antes del Gran Premio de Las Vegas de este fin de semana, Hamilton confirmó que todo está bien, particularmente con su ingeniero de carrera nuevo para 2026, Carlo Santi.
"Definitivamente no es una cuestión de confianza, estamos trabajando constantemente en nuestra comunicación", dijo el piloto de 41 años.
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari
Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
"Ha sido mucho mejor este año. Carlo ha hecho un trabajo increíble y en esas dos ocasiones en particular, especialmente la última, simplemente no tenía la información que necesitaba.
"Recibí el llamado en el último momento. Simplemente seguiremos trabajando en los procesos. Estamos súper unidos en lo que está funcionando, en la dirección correcta".
Este año ha sido mucho mejor para Hamilton, que es cuarto en la clasificación con tres rondas por disputarse, actualmente con 261 puntos frente a su total de 156 en 2025.
Su primer año con los colores de Ferrari fue ciertamente decepcionante, pero todavía ha habido señales de mejora en 2026, pese a tratarse de un salto importante respecto de la temporada pasada.
Eso no solo se refiere a las decisiones estratégicas, sino también a su relación con su compañero de equipo Charles Leclerc, con quien chocó en algunas ocasiones y, de manera más notable, en México hace tres semanas.
Aquello le costó la victoria a Ferrari y Hamilton criticó posteriormente la actitud de "todo o nada" de Leclerc, antes de sugerir en Sao Paulo que el monegasco compite contra él con más dureza que contra otros pilotos.
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari
Photo by: Yuri Cortez / AFP via Getty Images
Eso llevó a una reunión de una hora entre los dos pilotos de la Scuderia y el jefe del equipo, Fred Vasseur, y Hamilton y Leclerc ahora están convencidos de que el problema quedó resuelto.
"Charles es un gran piloto", dijo Hamilton. "El nivel de detalle al que entramos sobre cosas como esa, en términos de cuando cerramos la visera, es muy claro, nos entendemos, entendemos los límites del otro y el objetivo final, que es conseguir el mejor resultado para el equipo.
"Así que no siento que eso vaya a ser un problema de cara al futuro. No tengo inquietudes ni preocupaciones por competir contra él, y tampoco creo que él las tenga conmigo".
La conversación alrededor del choque de México fue naturalmente intensa, pero Leclerc considera que es una consecuencia de manejar para Ferrari y que ahora toda la atención está puesta en asegurar el subcampeonato en el campeonato de constructores.
"Todo se ha sacado de proporción", dijo Leclerc. "Ya estoy un poco acostumbrado, después de manejar para Ferrari tantos años. Pero las cosas muy a menudo se sacan de proporción.
"El objetivo no siempre es estar de acuerdo y eso nunca va a pasar. Podemos tener opiniones diferentes y ese fue el caso, por ejemplo, en México.
Charles Leclerc, Ferrari
Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
"Pero el solo hecho de hablar alivió todas las tensiones y quedamos completamente bien con eso. No es que tuviéramos que hablar durante una hora, aunque al final duró una hora, simplemente porque la pasamos bien.
"Empezamos a hablar de muchas otras cosas, tratando de impulsar al equipo y de ayudarlo a avanzar.
"Pero la conversación sobre la tensión fue quizá de cinco o 10 minutos y después el ambiente quedó limpio, y eso fue todo".
Ferrari llega a la carrera de Vegas con 95 puntos de ventaja sobre Red Bull, tercero, y a 142 de Mercedes, que aseguró su noveno título en Interlagos.
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