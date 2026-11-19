Fórmula 1 Las Vegas GP

Verstappen: "Si me dejaran escribir las reglas, la F1 no estaría permitida en ciertos lugares"

Verstappen califica el regreso de los motores V8 como un paso en la dirección correcta para la F1, pero añade que, en un mundo ideal, habría ido considerablemente más lejos si fuera él quien redactara las reglas

Ronald Vording

Publicado: 19 nov 2026, 6:00

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Aunque el anuncio oficial de la FIA apenas estuvo publicado durante cinco minutos en redes sociales, en el paddock ya nadie duda de que los motores V8 regresarán a la Fórmula 1. Existe un acuerdo de principio para adoptar un propulsor V8 turboalimentado de 2.1 litros con un componente eléctrico más reducido, cuya introducción está prevista para 2030 en lugar de 2031.

Max Verstappen es uno de los críticos más severos del reglamento actual y, por consiguiente, uno de los mayores impulsores de un cambio de rumbo. El neerlandés ve con buenos ojos los planes a futuro de la categoría, aunque advierte que todavía es demasiado pronto para saber si esta decisión lo convencerá de permanecer más tiempo en la máxima categoría.

"No lo sé. Sin duda es mejor, pero no puedo decirte ahora mismo qué haré después de 2030. Sin embargo, para el deporte en sí, es una buena elección", afirmó.

El contrato que Verstappen firmó en la antesala del Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort se extiende hasta finales de 2030, lo que significa que, de cualquier manera, alcanzará a probar la nueva normativa. Además de los motores V8, se espera que el próximo reglamento contemple una nueva reducción en el peso mínimo de los monoplazas.

Cuando Motorsport.com le preguntó a Verstappen si los planes para 2030 coinciden con lo que él mismo habría diseñado en caso de redactar las reglas, el piloto de Red Bull dejó claro que no del todo.

"No, pero eso también se debe a que [con mis planes] no nos permitirían correr en algunos circuitos porque harían demasiado ruido. Si dependiera de mí, quitaría el turbo y me desharía de la potencia [eléctrica]. Bueno, tal vez podrías usarla como un sistema push-to-pass, pero sin depender tanto de la batería. Pero entonces en varias pistas no te dejarían competir", explicó Verstappen en referencia a las restricciones acústicas que enfrentan muchos trazados en la actualidad.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

En el caso de los circuitos urbanos ubicados en grandes metrópolis, esto representaría lógicamente un problema todavía mayor.

Verstappen añadió otro argumento técnico: "El consumo de combustible también sube muchísimo sin el turbo, así que necesitarías un tanque más grande si no quieres volver a los repostajes durante las carreras. Entonces, por supuesto, entiendo que quieran mantener el turbo".

Más allá de esta razón práctica, conservar la turboalimentación también resultó clave desde el plano político para mantener comprometidos a fabricantes como Audi y Honda dentro del campeonato.

Con todos esos factores sobre la mesa, Verstappen considera que este punto intermedio representa un avance importante en la dirección correcta para la Fórmula 1.

"Si dependiera totalmente de mí, claro que volvería a un V10 o algo por el estilo. Eso suena todavía mejor, pero sé que no es algo realista", reconoció.

"Pero esto es bueno. Sin duda va en la dirección correcta. Aunque, insisto, todavía no está confirmado, así que supongo que aún quedan varios detalles por acordar".

No obstante, este principio de acuerdo parece confirmar que tanto la Fórmula 1 como la FIA han tomado en serio las quejas de los pilotos respecto al clipping, el super clipping y otros problemas derivados de las unidades de potencia de 2026 al momento de trazar el futuro de la categoría.

Verstappen coincide con esa lectura, aunque sostiene que las propias figuras directivas de la F1 se han dado cuenta de que el rumbo actual es insostenible, incluso si nunca lo admiten públicamente: "Probablemente sea una combinación entre haber escuchado nuestros consejos y también darse cuenta de que lo que tenemos ahora no es lo que quieren. Así que sí, seguramente es un poco de ambas cosas".

Lee también:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Checo Pérez no quiere un Cadillac feliz solo por participar y exige mejoras para 2027

Artículo siguiente Sergio Pérez descarta seguir en F1 hasta los motores V8 de 2030: "No llegaré"

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Ronald Vording





Fernando Alonso vuelve al Dakar: por qué su primera experiencia en rally-raid fue un shock



Dakar



Dakar 9 h



Fernando Alonso vuelve al Dakar: por qué su primera experiencia en rally-raid fue un shock





George Russell, impresionado por un McLaren "excepcionalmente rápido" en Las Vegas



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



12 h



George Russell, impresionado por un McLaren "excepcionalmente rápido" en Las Vegas





Red Bull "intenta entender" la causa de las quejas de Max Verstappen en Las Vegas



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



13 h



Red Bull "intenta entender" la causa de las quejas de Max Verstappen en Las Vegas

More from

Max Verstappen





Red Bull acumula dudas en Las Vegas por energía, equilibrio y pocas vueltas de Verstappen



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



17 h



Red Bull acumula dudas en Las Vegas por energía, equilibrio y pocas vueltas de Verstappen





Verstappen rechaza compartir sus datos sobre su frecuencia cardiaca en F1



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



1 d



Verstappen rechaza compartir sus datos sobre su frecuencia cardiaca en F1





Steiner duda de Hamilton y nombra al piloto que podría resolver la crisis de Ferrari



Fórmula 1



Fórmula 1 3 d



Steiner duda de Hamilton y nombra al piloto que podría resolver la crisis de Ferrari

More from

Red Bull





¿Qué queda todavía en juego en la F1 2026 a tres carreras del final?



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



4 d



¿Qué queda todavía en juego en la F1 2026 a tres carreras del final?





Red Bull retiene a Lawson, pero debe dejar de verlo como un fracasado tras su duro 2025



Fórmula 1



Fórmula 1 5 d



Red Bull retiene a Lawson, pero debe dejar de verlo como un fracasado tras su duro 2025





La sorprendente convergencia detrás de una temporada 2026 de F1 cada vez más competitiva



Fórmula 1



Fórmula 1 6 d



La sorprendente convergencia detrás de una temporada 2026 de F1 cada vez más competitiva

Últimas noticias





Lluvia y frío en Las Vegas: así es como Pirelli y la FIA intervinieron para ayudar a los pilotos



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



34 min



Lluvia y frío en Las Vegas: así es como Pirelli y la FIA intervinieron para ayudar a los pilotos





F1 EN VIVO: la FP3 del Gran Premio de Las Vegas 2026



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



1 h



F1 EN VIVO: la FP3 del Gran Premio de Las Vegas 2026





Martín admite miedo en Portimao y no quiere forzar por el campeonato de MotoGP



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Portugal



4 h



Martín admite miedo en Portimao y no quiere forzar por el campeonato de MotoGP





Márquez acusa la tensión del título: "Soy humano, el cuerpo me pesaba"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Portugal



4 h



Márquez acusa la tensión del título: "Soy humano, el cuerpo me pesaba"

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete