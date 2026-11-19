Fórmula 1 Las Vegas GP

Kimi Antonelli: "El efecto yo-yo volverá en el GP de Las Vegas de F1"

El campeón del mundo de F1 de 2026 cree que este fin de semana se verá el regreso de las controvertidas carreras yo-yo

Ed Hardy Ronald Vording

Edited: 19 nov 2026, 9:49

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Guido De Bortoli

El campeón del mundo de Fórmula 1 Kimi Antonelli ha pronosticado el regreso de las carreras “yo-yo” en el Gran Premio de Las Vegas de este fin de semana gracias a sus características de baja carga aerodinámica.

El reglamento nuevo para 2026, que cuenta con una unidad de potencia más eléctrica, ha provocado un estilo de carrera radicalmente diferente en ciertos circuitos, que ha sido etiquetado como ‘yo-yo’.

Es aquí donde los coches pueden adelantar fácilmente usando potencia extra de la batería, pero posteriormente no pueden despegarse - ni siquiera mantener la posición - al perder energía más adelante.

Se ve sobre todo en pistas de baja carga aerodinámica, con Monza en septiembre como un ejemplo particular, gracias al enorme rebufo en sus largas rectas y a menos lugares para recuperar energía.

Eso podría verse de nuevo este fin de semana en Las Vegas, que cuenta con una de las rectas más largas del calendario y muy poco respiro a lo largo de la vuelta de 17 curvas del circuito urbano.

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Antonelli dijo: “El despliegue no es el mejor, no voy a mentir, y especialmente con la larga recta de atrás, no es lo más fácil.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Alex Bierens de Haan / Getty Images

“Pero es así para todos. Eso creará muchas oportunidades para adelantar en todo tipo de lugares.

“Probablemente podemos esperar una carrera yo-yo por tantas rectas largas y tantas oportunidades de usar la batería de manera diferente.

“No es fácil y no va a ser sencillo para ninguno de nosotros, y especialmente porque hace tanto frío, necesitas tanta velocidad como sea posible en todas partes para generar algo de temperatura.”

Antonelli cree que esas condiciones únicas de la carrera de Vegas presentan un reto extra, con temperaturas que podrían caer hasta los 4C, lo que significa que el rendimiento de los neumáticos es siempre importante.

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Esto debería provocar una clasificación caótica en la que también habrá que gestionar la evolución de la pista, dado que el circuito se reabre al tráfico entre sesiones, haciendo que el polvo vuelva a asentarse sobre la superficie del desierto.

“Creo que va a ser una de esas ocasiones en las que nos veréis haciendo varias vueltas de calentamiento solo para luego empezar la vuelta rápida,” añadió el campeón del mundo de 2026.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Vegas 2025

Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

“Salir y apretar de inmediato no va a ser posible, porque ya este año ha sido más difícil generar temperatura en cualquier pista en la que hemos estado.

“Ha sido más difícil calentar. Creo que aquí va a ser incluso un paso más en ese sentido.

“Así que sí, por eso creo que va a ser uno de esos fines de semana que podría ser una anomalía, porque creo que simplemente tener los neumáticos en la ventana correcta al empezar una vuelta rápida va a ser clave.”

Por tanto, tales condiciones podrían favorecer a Mercedes, que durante gran parte de 2026 ha disfrutado de la unidad de potencia más eficiente, lo que explica en parte la remontada de Antonelli del 19º al primer puesto en Monza.

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Pero Red Bull es el equipo en mejor forma, con Max Verstappen en una racha de ocho podios, incluidas tres victorias, igualando a Antonelli en el mayor número de triunfos durante ese periodo.

“Creo que Red Bull va a ser muy fuerte este fin de semana,” dijo Antonelli. “Sin embargo, creo que somos los únicos que tenemos un conjunto de alerones que es ligeramente menor en términos de carga aerodinámica, así que genera un poco menos de drag.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Así que va a ser interesante. Veamos si vamos a usarlo aquí, pero definitivamente va a ser muy interesante.

“Creo que nuestra unidad de potencia ha sido muy fuerte en el lado eléctrico, obviamente también en la combustión, pero el lado eléctrico ha sido muy fuerte.

“Probablemente somos los más eficientes en términos de potencia eléctrica y eficiencia. Sin embargo, Red Bull también tiene una unidad de potencia muy fuerte y su coche es muy eficiente en la recta.

“Creo que nuestro principal competidor será Red Bull este fin de semana, probablemente McLaren también. Veamos también Ferrari, cómo lo hacen.”

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