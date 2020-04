Hamilton quiere maximizar el lado financiero en nuevo contrato

El seis veces campeón de Fórmula 1, Lewis Hamilton, tiene un contrato con Mercedes hasta el final de la temporada 2020, y ya está hablando con el equipo para extender su vínculo. Sin embargo, todavía no hay nada definido entre el piloto británico y el equipo alemán.

En cualquier caso, Hamilton habla abiertamente sobre la posible renovación y condiciona su estadía en Mercedes con la libertad fuera de la pista y el salario. "Voy a mi última fase en mi deporte y quiero maximizar los temas financieros", dijo a Sky Sports.

Como ejemplo de su aprecio por actividades no relacionadas con el automovilismo, el piloto citó su trabajo con una marca de ropa: "Cuando me uní al equipo, abrí puertas a posibilidades como la asociación con Tommy Hilfiger".

GALERIA: Recuerda todos los monoplazas de Lewis Hamilton

Hamilton continuó: "Si no hubiéramos tenido esta discusión antes, Tommy no sería parte de nuestro equipo, no podría hacer las cosas que yo puedo hacer. Hay pequeños ajustes para permitir estas cosas y no me quitan el objetivo principal, que es ganar títulos".

"La vida está cambiando y cambiando cada año, y el plan para los próximos cinco años siempre es diferente", agregó el seis veces campeón, que busca igualar el número de títulos del alemán Michael Schumacher.

Hamilton, Schumi y todos los campeones de la historia