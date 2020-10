GALERÍA: Hamilton y su primer gran accidente en la F1 en Nürburgring

Tras las nueve primeras citas de la temporada 2007, el novato Lewis Hamilton lideraba el mundial de Fórmula 1 con 12 puntos de ventaja sobre su compañero Fernando Alonso y 18 por delante de Kimi Raikkonen, en una época donde la victoria daba 'solo' 10 puntos.

El 'Gran Circo' llegaba a Nürburgring para el Gran Premio de Europa, y el británico probablemente ni sospechaba que le esperaba un fin de semana terrible.

El frío y la lluvia complicaron toda la acción, y nada fue sencillo en ese gran premio. Faltaban cinco minutos en la Q3 de la clasificación del sábado, cuando un neumático de su McLaren se aflojó, mandando al joven de 22 años directamente contra las barreras, a 280 km/h.

Dentro de su monoplaza, visiblemente dañado, a Hamilton se le vio mover las piernas de manera nerviosa, y aunque salió del coche con la ayuda de los comisarios, los médicos tuvieron que atenderle durante casi 14 minutos.

Le subieron a una camilla y, aunque levantó su pulgar para asegurar que estaba bien, la ambulancia le llevó al helicóptero que le trasladaría hasta el hospital, a unos 60 kilómetros.

Su jefe, Ron Dennis, explicó el susto que se llevaron él y su equipo, ya que la radio había fallado tras el impacto y no habían podido escuchar, en palabras de su piloto, cómo estaba.

"Además, le veíamos mover las piernas y con esa cámara no sabíamos si lo hacía por dolor o por otra razón. Hasta que no fui al centro médico no vi que estaba bien, nos habían dicho que estaba consciente y estable, pero eso a veces no significa mucho".

Todo hacía pensar que Hamilton se perdería la carrera del domingo, pero sorprendentemente, dos horas después, volvía al paddock. No tenía heridas en su cuerpo y los chequeos médicos habían sido positivos.

Aún tuvo que pasar otro examen la mañana siguiente tras una noche complicada, pero fue declarado apto para defender la primera plaza del mundial desde la décima posición de salida.

Sin embargo, en la carrera volvió a sufrir y pese a que una grúa de manera inédita le remolcó a pista tras salirse, solo pudo ser noveno, sin puntuar. Su compañero Fernando Alonso le robó la primera plaza (ganando) y, aunque Hamilton recuperó en la siguiente carrera el primer lugar, ese campeonato acabaría siendo para un Raikkonen que tampoco sumó aquel fin de semana (abandonó por un fallo en su Ferrari).