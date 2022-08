Hamilton: "Dejaré la F1 antes de estar completamente quemado"

Tras el anuncio de Sebastian Vettel de que se retirará de la F1 a finales de 2022, sólo quedarán Hamilton y Fernando Alonso como la generación más veterana de pilotos en la parrilla la próxima temporada.

Hamilton, cuyo actual contrato con Mercedes en la F1 expira a finales de 2023, ha declarado en repetidas ocasiones que no tiene intención de retirarse al final de la próxima temporada, ya que el piloto de 37 años siente que todavía tiene más cosas que lograr tanto dentro como fuera de la pista.

Aunque Hamilton está centrado en luchar por los títulos mundiales con Mercedes, también sigue comprometido en liderar el impulso de la diversidad y la inclusión en la F1 a través de su fundación benéfica Mission 44, por lo que no siente la necesidad de considerar el retiro mientras tiene múltiples motivaciones para continuar.

"Creo que es un recordatorio de que estoy en esa parte de mi carrera en la que la gente con la que llegué y corrí durante tanto tiempo empezará a parar", dijo Hamilton tras el anuncio del retiro de Vettel en Hungría.

"Antes de que te des cuenta, Fernando no estará aquí. Y entonces, ¿quién estará después? Yo seré el más viejo, supongo. Pero, no, no me ha hecho pensar en eso (el retiro)".

"Estoy pensando en cómo puedo mejorar este coche. Estoy pensando en cuáles son los pasos que tengo que dar para que este equipo vuelva a ganar, cuál es la hoja de ruta para ganar otro campeonato del mundo.

"¿Cuáles son los pasos que tenemos que dar para que todo el mundo se alinee en este deporte para empezar a reflejar realmente el trabajo que estamos tratando de hacer en términos de diversidad? Estoy pensando en todas esas cosas".

"Cuando hablo de combustible que queda en el tanque, todavía estoy luchando por esas cosas y todavía siento que tengo mucho que hacer en eso".

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Sin embargo, Hamilton sí cree que no seguirá corriendo en la F1 cuando haya perdido la motivación para continuar, pero no espera que ese momento llegue pronto.

"Si lo dejo, todavía tendré combustible en el tanque", dijo. "No creo que me vaya hasta que esté completamente quemado y no me quede nada. Pero, espero que eso sea dentro de un tiempo".

Hamilton también agradeció a Vettel su labor de activismo para resaltar los problemas medioambientales y los esfuerzos humanitarios mientras está en la F1 y espera que la categoría pueda continuar con lo que el piloto alemán ha impulsado.

"El trabajo que he tratado de hacer, lo que Seb ha estado tratando de hacer aquí... realmente encender el fuego de encender conversaciones, para dejar el lugar un deporte mejor de lo que era cuando lo encontramos", dijo Hamilton.

"Y creo que Seb definitivamente ha tenido un gran papel en eso y todavía hay mucho trabajo por hacer, que no sé si Seb va a hacer más trabajo, continuar en el trabajo en el fondo con el deporte o no".

"Dudo que vuelva para hacer comentarios, pero nunca se puede decir nunca. Pero espero que esté en un lugar mejor. Habría sido una gran pérdida de tiempo si no fuera así".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!