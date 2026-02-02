Los desafíos que enfrenta Mercedes de cara a la F1 2026

Han pasado cinco años desde la última vez que Mercedes ganó el campeonato mundial de Fórmula 1: el título de constructores de 2021, mientras que su último triunfo en el campeonato de pilotos se remonta a 2020 con Lewis Hamilton.

Mientras Mercedes celebra el lunes su lanzamiento de temporada 2026, analicemos sus perspectivas para la próxima campaña.

¿Qué hay de nuevo en Mercedes?

Mercedes afronta la temporada 2026 con un alto grado de continuidad mientras se adapta a las nuevas reglas técnicas de la F1. Toto Wolff es el jefe del equipo desde 2013; la alineación de pilotos se mantiene sin cambios, con dos productos de la academia del equipo, George Russell y Andrea Kimi Antonelli.

Al igual que su predecesor, el W17 fue diseñado bajo la dirección del director técnico James Allison, el subdirector Simone Resta y el director de diseño del auto John Owen. Sin embargo, este último ha presentado su renuncia y será reemplazado por el actual director de ingeniería, Giacomo Tortora.

¿Cuál es el mayor desafío para Mercedes?

Mercedes es un equipo fuerte en todos los aspectos, pero no ha ganado un campeonato mundial desde 2021. Se trata de reaccionar y volver a lo más alto, no solo por la gloria sino también para asegurarse una posición privilegiada en el mercado de pilotos.

Eso es lo que Mercedes necesita para retener a Russell, quien es plenamente consciente del valor que ahora representa para el equipo como su piloto líder.

"La prioridad para mí es tener un auto ganador del campeonato mundial, y quiero que eso sea con Mercedes. Esa es la prioridad número uno", le dijo el británico a Motorsport.com antes del Gran Premio de Hungría del año pasado, mientras se prolongaban sus conversaciones con el equipo por un contrato para 2026.

George Russell, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Mercedes AMG

"Creo que los pilotos que buscan contratos a largo plazo sienten que necesitan esa seguridad. Yo nunca he tenido un contrato a largo plazo y no lo necesito, porque siempre debería tratarse del rendimiento. Y si no estoy rindiendo, el equipo no debería estar atado a mí. Es así de simple".

En otras palabras, si Mercedes no cumple con las expectativas, Russell sin duda buscará mejores oportunidades en otro lugar.

Del mismo modo, Wolff ha cortejado abiertamente a Max Verstappen, y no sería difícil imaginar al neerlandés abandonando Red Bull si Mercedes demostrara ser dominante esta temporada.

Por supuesto, esto también depende del rendimiento de Antonelli, y ese es otro desafío potencial.

El tercer piloto más joven en la historia de la F1 tuvo una temporada de debut algo alentadora pero igualmente exigente, en medio de una evidente falta de confianza. En su segundo año, se esperará que rinda mucho más cerca del nivel de Russell.

¿Cuál es el mayor punto fuerte de Mercedes?

Además de la continuidad mencionada, probablemente su auto. Se cree que el W17 fue el más fuerte durante los test de Barcelona; aparentemente rodó con mayor fiabilidad y consistencia que cualquier otro auto. Funcionó como un reloj.

Aun así, es demasiado pronto para sacar conclusiones sobre el rendimiento, pero hay motivos para un optimismo cauteloso en Brackley.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Mercedes AMG

¿Cuál es el objetivo de Mercedes en la F1 2026?

Mercedes es el equipo más exitoso de la F1 en este siglo, con ocho títulos de constructores. La gloria del campeonato será, naturalmente, su prioridad, especialmente después de unos test de pretemporada tan exitosos en Barcelona: Russell y Antonelli completaron alrededor de 500 vueltas, y además fueron rápidos.

Su progreso fue tal que realizaron una simulación de carrera y comenzaron a trabajar en detalles más finos, por ejemplo en el comportamiento de la nueva unidad de potencia de 2026 con neumáticos más blandos que inducen mayores velocidades. Ya parecen estar un paso por delante de la competencia, aunque sus rivales pueden recortar diferencias en los test de Bahréin.