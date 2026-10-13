Fórmula 1 GP de Singapur

Lewis Hamilton envía un mensaje a los aficionados tras su error en el GP de Singapur

El siete veces campeón del mundo buscará recuperarse en el Gran Premio de Estados Unidos en Austin

Alex Harrington

Publicado: 13 oct 2026, 7:30

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Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren

Foto de: Joe Portlock / Getty Images

Lewis Hamilton pasó el tiempo tras el difícil Gran Premio de Singapur señalándose no a su equipo, sino a sí mismo. El piloto de Ferrari terminó sexto en el Marina Bay Circuit después de decidir desobedecer la estrategia de su equipo y no entrar en boxes cuando se lo pidieron. Aunque no acudió a las entrevistas posteriores a la carrera porque se encontraba mal, ahora ha enviado un mensaje a los fans a través de su Instagram.

Mientras Max Verstappen se llevó la victoria, Charles Leclerc demostró que había rendimiento en el paquete de Ferrari al terminar segundo por detrás del neerlandés. El líder del campeonato, Kimi Antonelli, completó el podio, pero se podría decir que Hamilton debería haber estado allí de no ser por su elección de estrategia.

"Ayer no fue el resultado que buscábamos, y eso es culpa mía", publicó. "En una pista donde es difícil adelantar, tienes que intentar algo diferente, y elegí una estrategia que al final no dio resultado. Es una lección dolorosa de aprender, pero asumo toda la responsabilidad por las decisiones que tomé. En este deporte, no todas las decisiones van a funcionar. Se trata de aceptar cuando te equivocas y de cómo sigues adelante.

"Estoy agradecido al equipo por el trabajo que realiza cada fin de semana. El sexto puesto no refleja el ritmo que teníamos en el coche, y pese al resultado hay aspectos positivos que llevarnos. Muchísimas gracias a los fans de Singapur por la energía. Seguiré trabajando y volveré luchando en la próxima carrera."

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Qué salió mal realmente el domingo

Hamilton salió tercero con el neumático medio y fue el primer piloto en entrar en boxes, cambiando a blandos. Cuando se activó un Virtual Safety Car después de que Lance Stroll se detuviera en la pista, Ferrari dijo a ambos pilotos que entraran en boxes. Leclerc entró, pero Hamilton dijo al equipo que prefería quedarse fuera, luego dijo que se había pasado la entrada al pit lane y optó en su lugar por intentar hacer funcionar una estrategia de una sola parada. Leclerc, Antonelli y ambos McLaren lo adelantaron en las etapas finales.

Después de caer la bandera, se disculpó por radio con un "Lo siento, chicos… hoy les he fallado con esa estrategia". Añadió: "Mi decisión, y nos hice perder puntos valiosos".

La próxima oportunidad para corregirlo llega en el Gran Premio de Estados Unidos en Austin del 23 al 25 de octubre. Hamilton ha dicho a los fans que volverá luchando. Después de un fin de semana como este, no se guardará nada.

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